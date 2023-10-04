Назван 'самый вспыльчивый' знак зодиака: с интеллектом тоже проблема

Однако представители этого знака зодиака сильны в другом.

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Читайте гороскоп на октябрь для Овнов / Коллаж Главреда. Фото: uk.linkedin.com/in/louellaalderson, ua.depositphoto

В астрологии существует 12 знаков зодиака, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и чертами личности. Астролог, эксперт по взаимоотношениям и соучредитель So Syncd Луэлла Олдерсон выделила один знак Зодиака, который, по ее мнению, не отличается общей сообразительностью.

Как пишет Express, Олдерсон уверена, что знаки зодиака можно классифицировать по уровню интеллекта.

Какой знак зодиака самый вспыльчивый?

Луэлла утверждает, что хотя Овны и являются душой компании, они не самые умные, но это потому, что у них просто нет на это времени.

"Люди-Овны уверены в себе, веселы и общительны. Они слишком заняты общением и развлечениями, чтобы беспокоиться о том, чтобы быть умными", - высказалась Олдерсон.

Еще одна особенность Овна заключается в том, что этот знак "заведомо вспыльчив и импульсивен", что иногда приводит к безрассудному поведению.

"Овны склонны принимать решения, не задумываясь. Это может привести к тому, что они примут довольно глупые решения", - объяснила астролог.

Однако недостаток эффективного принятия решений Овны компенсируют лидерскими качествами.

Луэлла описала Овна как "прирожденного лидера", и он, безусловно, может добиться цели, всегда готов "взять на себя ответственность".

Недостаток в интеллекте Овен может компенсировать за счет силы своего лидерства.

"Овны обладают другим типом интеллекта, который по-прежнему позволяет им добиваться успеха", - уточнила Луэлла.

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