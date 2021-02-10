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"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить

10 февраля 2021, 05:20
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Представителям одного знака Зодиака грозят прокольные вложения, предупредил Влад Росс.

Астролог предупредил, что в феврале жизнь Козерогов будет штормить
В феврале жизнь Козерогов будет штормить, предупредил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога на февраль 2021 года и посоветовал представителям этого знака Зодиака крайне осторожно вести денежные дела, иначе есть угроза возникновения проблем.

Жизнь Козерогов на протяжении месяца будет штормить, есть угроза материальных кризисов, неудач и неправильных вложений, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что представители этого знака будут часто терять контроль над тем, что происходит.

"…В этом месяце Козерогу лучше вернуть все долги, иначе общения с коллекторами не избежать", – сказал Росс.

  • Ранее астрологи составили гороскоп для Козерога на 2021 год.
  • По словам экспертов, людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стоит рассчитывать только на себя. В прогнозе отмечается, что для достижения успеха Козерогам нужно "включать" прямолинейность и трудолюбие.

Знак Зодиака Козерог

Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.

Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

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