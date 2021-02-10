"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить

Представителям одного знака Зодиака грозят прокольные вложения, предупредил Влад Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога на февраль 2021 года и посоветовал представителям этого знака Зодиака крайне осторожно вести денежные дела, иначе есть угроза возникновения проблем.
Жизнь Козерогов на протяжении месяца будет штормить, есть угроза материальных кризисов, неудач и неправильных вложений, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что представители этого знака будут часто терять контроль над тем, что происходит.
"…В этом месяце Козерогу лучше вернуть все долги, иначе общения с коллекторами не избежать", – сказал Росс.
- Ранее астрологи составили гороскоп для Козерога на 2021 год.
- По словам экспертов, людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стоит рассчитывать только на себя. В прогнозе отмечается, что для достижения успеха Козерогам нужно "включать" прямолинейность и трудолюбие.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк