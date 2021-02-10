"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить

В феврале жизнь Козерогов будет штормить, предупредил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога на февраль 2021 года и посоветовал представителям этого знака Зодиака крайне осторожно вести денежные дела, иначе есть угроза возникновения проблем.

Жизнь Козерогов на протяжении месяца будет штормить, есть угроза материальных кризисов, неудач и неправильных вложений, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что представители этого знака будут часто терять контроль над тем, что происходит.

"…В этом месяце Козерогу лучше вернуть все долги, иначе общения с коллекторами не избежать", – сказал Росс.

Ранее астрологи составили гороскоп для Козерога на 2021 год.

По словам экспертов, людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стоит рассчитывать только на себя. В прогнозе отмечается, что для достижения успеха Козерогам нужно "включать" прямолинейность и трудолюбие.