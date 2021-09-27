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Деньги рекой текут в руки: астрологи назвали счастливчиков октября 2021

27 сентября 2021, 03:02
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Стали известны Топ-4 знака зодиака, неожиданно разбогатеющих уже через месяц.

Знаки Зодиака_астрология
/ rabstol.net

В октябре 2021 года некоторым знакам Зодиака светит большая финансовая удача и солидная денежная прибавка.

Звезды будут помогать этим баловням второго осеннего месяца всевозможными способами пополнять свой бюджет, рассказала астролог Ирина Кузнецова, пишет ftimes.ru.

Она утверждает, что небесные светила в октябре будут способствовать подведению итогов важных дел, что означает одно: нужно постараться окончить проекты, проверить их на наличие ошибок, принять во внимание огрехи и постараться их больше не допускать.

Астролог говорит, что те, кто ответственно подходил к выполнению задач, могут не сомневаться в благосклонности судьбы. Ирина Кузнецова считает, что настает время получить то, чего вы заслуживаете.

Эксперт уверена, что особенно радужным окажется октябрь для тех, кто твердо решил поправить материальное положение. У одних все замыслы будут осуществляться с некоторой долей усилий, а у других — по щелчку пальца. Однако пополнение бюджета никак не связано с рисковыми мероприятиями. Делайте ставку на усердный труд.

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Четыре знака зодиака, которые разбогатеют в октябре 2021 года:

  • Овен (21 марта — 19 апреля);
  • Весы (23 сентября — 22 октября);
  • Дева (23 августа — 22 сентября);
  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря).

Ранее сообщалось, что в 2022 году сложится интересная ситуация по расположению планет, что сулит немало неожиданностей для разных знаков Зодиака.

Сразу несколько из них окажутся под надежной защитой звезд и будут движущей силой энергии преобразований. При этом нескольким из знаков Зодиака светит большая удача

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