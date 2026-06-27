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Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

Мария Николишин
27 июня 2026, 02:00
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Суббота принесет знакам зодиака долгожданную победу.
Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство
Какие знаки зодиака могут разбогатеть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому китайский гороскоп сулит финансовую удачу
  • Какие возможности откроются для трех знаков зодиака

Уже 27 июня три китайских знака зодиака привлекут к себе богатство и успех. Все потому, что в китайском гороскопе суббота — это Полный день с энергией Водяной Обезьяны.

Астрологи отмечают, что именно такие дни приносят результаты, которые позволяют наконец увидеть, к чему привели все ожидания и сомнения, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Для каких знаков зодиака начинается эра богатства

Обезьяна

27 июня у вас состоится разговор, во время которого кто-то предоставит вам информацию, которой у вас не должно было быть. После этого вы поймете, что ошибались гораздо больше, чем ожидали. Доверьтесь своей интуиции и поступайте так, как подсказывает сердце.

Лошадь

В субботу вы отмените одно дело, но не замените его чем-то другим. Это свободное время окажется лучшей частью ваших выходных. Ваш мозг наконец успокоится настолько, что появится идея, которую вы ждали.

Свинья

В этот день вы наткнетесь на что-то, о чем давно забыли. Это может быть старый контакт, сохраненная заметка или идея, которая не имела смысла шесть месяцев назад, но сейчас кажется просто невероятной. Важно то, что эта вещь возвращается в вашу жизнь не просто так, не упустите ее.

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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