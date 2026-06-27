Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

Суббота принесет знакам зодиака долгожданную победу.

https://horoscope.glavred.info/dengi-sami-budut-idti-v-ruki-treh-znakov-zodiaka-komu-prorochat-bogatstvo-10776035.html Ссылка скопирована

Какие знаки зодиака могут разбогатеть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому китайский гороскоп сулит финансовую удачу

Какие возможности откроются для трех знаков зодиака

Уже 27 июня три китайских знака зодиака привлекут к себе богатство и успех. Все потому, что в китайском гороскопе суббота — это Полный день с энергией Водяной Обезьяны.

Астрологи отмечают, что именно такие дни приносят результаты, которые позволяют наконец увидеть, к чему привели все ожидания и сомнения, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Для каких знаков зодиака начинается эра богатства

Обезьяна

27 июня у вас состоится разговор, во время которого кто-то предоставит вам информацию, которой у вас не должно было быть. После этого вы поймете, что ошибались гораздо больше, чем ожидали. Доверьтесь своей интуиции и поступайте так, как подсказывает сердце.

Лошадь

В субботу вы отмените одно дело, но не замените его чем-то другим. Это свободное время окажется лучшей частью ваших выходных. Ваш мозг наконец успокоится настолько, что появится идея, которую вы ждали.

Свинья

В этот день вы наткнетесь на что-то, о чем давно забыли. Это может быть старый контакт, сохраненная заметка или идея, которая не имела смысла шесть месяцев назад, но сейчас кажется просто невероятной. Важно то, что эта вещь возвращается в вашу жизнь не просто так, не упустите ее.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред