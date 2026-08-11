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Гороскоп Таро на завтра 12 августа: Льву - расслабиться, Скорпиону - не спешить

Алена Кюпели
11 августа 2026, 13:12
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 17 января
Гороскоп Таро на 12 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Туз Пентаклей, перевернутый

Овен, у вас есть возможность начать новую жизнь, полную радости и надежд. Полное солнечное затмение в новолуние в Льве активизирует ваш сектор творчества, и вам пора мыслить нестандартно. Когда вы думаете о творчестве, подумайте о финансовом аспекте того, что это значит для вашей жизни.

Ваша карта Таро на среду - Туз Пентаклей, перевернутый, что говорит об упущенных финансовых возможностях. Это может стать началом нового пути, когда вы попробуете что-то новое в своих хобби или в каком-нибудь интересном проекте.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Шестерка Жезлов, перевернутая

Затмение новолуния 12 августа в Льве активизирует ваш сектор семьи и дома. Ваша ежедневная карта Таро на 12 августа - Шестерка Жезлов, перевернутая, которая предупреждает вас не позволять своему эго взять верх.

Сегодня, Телец, будьте внимательны к тому, как ваше отношение влияет на других, особенно на тех, с кем вы живете.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Девятка Мечей, перевернутая

Близнецы, 12 августа новолуние и полное солнечное затмение привлекут внимание к вашему сектору общения. Именно сейчас вы можете поговорить о деньгах и эффективно решить проблемы.

Это отличная новость для вас, особенно если вы недавно пережили экономический кризис. Финансовое положение скоро улучшится, Близнецы, по крайней мере, согласно перевернутой Девятке Мечей.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Четверка Мечей

Пришло время отдохнуть и перезагрузиться, Рак. Ваша карта Таро, Четверка Мечей, говорит о заслуженном и достойном отдыхе.

Новолуние и полное солнечное затмение в Льве в среду принесут мощную энергию в ваш сектор ценностей и личной собственности. Сегодня стоит спросить себя, есть ли у вас все необходимое.

Ваши желания и стремления могут создавать в вашей жизни больше напряжения, чем вам нужно. Ваше счастье, возможно, уже в ваших руках.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Король Кубков

Позвольте себе и скорбеть, и праздновать, Лев. Король Кубков говорит о балансе ваших чувств, пока вы осмысливаете происходящее в вашей жизни.

12 августа это новолуние, полное солнечное затмение, принесет в вашу жизнь невероятную энергию. Вы вот-вот отправитесь в новое, меняющее жизнь путешествие. Хотя это очень захватывающе, это также может быть ошеломляющим.

Все перемены сопровождаются прощанием, и лучше всего вам переработать эту энергию и быть честным с собой. Посидите немного со своими эмоциями и позвольте себе расслабиться.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Верховная Жрица, перевернутая

Не игнорируйте то, на что, как вы знаете, вам следует обратить внимание, Дева. Перевёрнутая Верховная Жрица напоминает вам, что ваша интуиция неслучайна. Новолуние и полное солнечное затмение в Льве открывают дверь в ваш дом завершений.

Сегодня вы можете получить мягкий намёк на то, что лучше всего начать прощание в какой-то области вашей жизни. Иногда намёки звучат как шёпот, который заверяет вас в правильности вашего решения.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Семерка Пентаклей

Весам лучше быть очень терпеливыми; Семерка Пентаклей говорит не только о том, чтобы не торопиться. Она говорит вам о необходимости быть стойкими перед лицом препятствий, которые создают задержки и заставляют вас чувствовать себя невыносимо.

В среду, 12 августа, ваши дружеские отношения могут измениться, и вы можете пережить период, когда будете чувствовать себя одинокими, без кого-либо, с кем можно было бы поговорить. Это может быть время, которое Вселенная даёт вам, чтобы заново открыть себя и привлечь в свою жизнь в будущем правильных людей.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Умеренность

Карта Таро "Умеренность" говорит о необходимости умеренности и самообладания. Новолуние и полное солнечное затмение в Льве говорят о работе и вашем социальном статусе.

У вас есть шанс перезагрузить свою карьеру, и для этого вам потребуется смелость и отвага. Всегда разумно не спешить с тем, к чему вы готовы, не повзрослев. Вам нужно дать себе шанс освоиться в новой роли и адаптироваться.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Четверка Пентаклей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро, Четверка Пентаклей, перевернутая, подчеркивает необходимость отпустить контроль, особенно когда вы понимаете, что это только ухудшает ситуацию.

В среду, 12 августа, вы окажетесь в уникальном моменте, когда узнаете что-то новое о себе и о ситуации, в которой находитесь. Вы поймете, что если кто-то думает иначе, чем вы, вы не можете заставить его измениться. Вам нужно принимать людей такими, какие они есть в данный момент.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Двойка Пентаклей

Вы сможете разобраться во всем и найти хороший баланс в своей жизни, Козерог. Сначала это может занять время, но это возможно с небольшой мудростью и усилиями.

12 августа в вашем секторе общих ресурсов происходит ситуация, которая указывает на возможность просить о помощи так же часто, как вы ее получаете. Может быть трудно показать свою уязвимую сторону, но во время новолуния Солнечное затмение учит пробовать, а не делать все самостоятельно.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Рыцарь Жезлов, перевернутый

Перевернутый Рыцарь Жезлов символизирует энергию, которая повсюду. 12 августа в вашем доме отношений произойдет полное солнечное затмение в новолуние.

У вас есть невероятный шанс изменить свою личную жизнь, и вам нужно сосредоточиться на том, что это может быть. Обращение внимания на потребности ваших партнеров может стать отправной точкой.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Паж Пентаклей, перевернутый

Всякий раз, когда существует риск плохого планирования, вам часто выпадает перевернутый Паж Пентаклей, символизирующий отсутствие стратегии.

12 августа пришло время сосредоточиться на своих повседневных делах. Полное солнечное затмение в новолуние может заставить вас понять, что вам нужно лучше заботиться о себе. Оно также может побудить вас начать новый график, который позволит вам уделять время всему, что вам нужно, но чем вы пренебрегали.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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