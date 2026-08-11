Особенно развитое внутреннее чутье может быть у женщин, родившихся в определенные дни месяца.

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Женщины, родившиеся в указанные даты, отличаются уникальной интуицией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Родившиеся 2, 11, 20 или 29 числа

Родившиеся 7, 16 или 25 числа

Родившиеся 4, 13, 22 или 31 числа

Некоторые женщины способны почувствовать истинные намерения человека еще до того, как он сам окончательно определится со своими планами. Нумерологи считают, что такая особенность может быть связана с датой рождения и планетой, которая ей соответствует. Об этом пишет Times of India.

По мнению специалистов в области нумерологии, особенно развитое внутреннее чутье может быть у женщин, родившихся в определенные дни месяца.

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Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Родившиеся 2, 11, 20 или 29 числа

Считается, что на этих женщин влияет Луна, которую связывают с эмоциональностью, чувствительностью и интуицией. Они способны быстро замечать изменения в настроении окружающих и тонко реагируют на эмоциональное состояние собеседников.

Такие женщины, как утверждают нумерологи, нередко чувствуют намерения других людей еще до того, как те начинают действовать. Однако повышенная восприимчивость может иметь и обратную сторону - сильные эмоции иногда мешают им сосредоточиться на собственных желаниях и возможностях.

Для укрепления внутреннего равновесия и ощущения эмоциональной защищенности астрологи советуют уделять больше времени медитации.

Родившиеся 7, 16 или 25 числа

Этим датам в нумерологии соответствует Кету - так называемая теневая планета, которую связывают с духовностью, мудростью и стремлением к внутренней свободе.

Считается, что женщины, родившиеся в эти дни, обладают развитым внутренним чутьем и способны принимать решения, опираясь прежде всего на собственные ощущения. Им якобы не всегда требуется логическое объяснение происходящего - правильное направление они могут почувствовать интуитивно.

Нумерологи также связывают эту группу с понятием "третьего глаза". Если человек хочет усилить подобные способности, ему рекомендуют начинать день с медитации.

Родившиеся 4, 13, 22 или 31 числа

Покровителем этих дат считается Раху - в нумерологии его связывают с иллюзиями, кармическими изменениями и неожиданными поворотами судьбы.

По мнению нумерологов, такие женщины особенно хорошо замечают несоответствия между словами и поступками людей. Они способны обращать внимание на детали поведения собеседника и заранее предполагать, каким может быть его следующий шаг.

Представительницам этой группы приписывают способность быстро распознавать неискренность и замечать ситуации, в которых что-то идет не так.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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