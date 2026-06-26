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Судьба готовит сюрприз: какие четыре знака накроет волна удачи в июле

Константин Пономарев
26 июня 2026, 11:20
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До конца июля 2026 года некоторые знаки зодиака смогут привлечь удачу, улучшить финансовое положение, добиться успеха в делах и открыть новые горизонты.
Влияние Венеры, Юпитера и других планет создаст благоприятные условия для финансового роста
Влияние Венеры, Юпитера и других планет создаст благоприятные условия для финансового роста / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему июль станет переломным месяцем для четырех знаков
  • Какие возможности откроются уже в первые недели месяца
  • Кому звезды обещают деньги, любовь и карьерный прорыв

Июль 2026 года обещает стать временем ярких перемен для некоторых представителей зодиакального круга. По словам астролога с более чем 30-летним опытом Лесли Хейл, влияние Венеры, Юпитера и других планет создаст благоприятные условия для финансового роста, карьерных успехов, новых знакомств и исполнения давних желаний.

Особенно удачным этот период станет для четырех знаков зодиака. Их ждут новые перспективы, счастливые совпадения и шанс изменить жизнь к лучшему уже в ближайшие недели. Об этом пишет YourTango.

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Лев окажется в центре внимания и притянет удачу

Для Львов начинается один из самых благоприятных периодов за последние годы. Юпитер войдет в знак Льва 30 июня и останется там более года, открывая двери к новым возможностям. Такой транзит происходит лишь раз в 12 лет и считается символом масштабного личного роста.

Первые дни июля усилит Венера, которая добавит уверенности, харизмы и поможет притягивать нужных людей. Львы смогут успешно строить планы, расширять круг знакомств и готовиться к важным проектам. Во второй половине месяца внимание стоит уделить внутреннему состоянию, отдыху и избавлению от накопившегося стресса.

Рак получит финансовый шанс и сможет начать новую главу

Для Раков июль станет временем материальных возможностей и переоценки жизненных целей. Юпитер обещает длительный период финансового роста, который может принести повышение доходов, новую работу или перспективный источник заработка.

Рак получит финансовый шанс
Рак получит финансовый шанс / Фото: Freepick

Пока Солнце находится в знаке Рака, представители этого созвездия почувствуют прилив сил и уверенности. Новолуние в середине июля станет символической точкой перезапуска, позволяя определить новые цели на ближайший год. Несмотря на ретроградный Меркурий, месяц поможет переосмыслить планы и подготовиться к важным переменам.

Овен сможет добиться успеха в любви и личной жизни

Для Овнов июль обещает множество приятных событий. Венера усилит сферу романтики, творчества и общения, поэтому свободные представители знака могут познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в их будущем.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Юпитер принесет оптимизм, уверенность и желание действовать. Также возрастет количество приглашений, встреч и ярких событий. После перехода Венеры в Деву внимание переключится на здоровье и рабочие вопросы, что позволит сформировать полезные привычки и укрепить свое положение.

Стрелец откроет новые горизонты и получит карьерный рост

Стрельцов ждет насыщенный месяц, связанный с обучением, путешествиями и профессиональным развитием. Юпитер расширит горизонты, подарит новые знания и поможет найти интересные возможности для роста.

После перехода Венеры в Деву усилится влияние на карьеру. Представители знака могут получить повышение, начать перспективный проект или проявить лидерские качества. Конец июля также благоприятен для поездок, планирования путешествий и новых знакомств, которые окажутся полезными в будущем.

Стрелец откроет новые горизонты
Стрелец откроет новые горизонты / Фото: Freepick

По мнению астрологов, именно Львы, Раки, Овны и Стрельцы смогут максимально использовать благоприятную энергетику июля 2026 года. Однако даже им советуют не упускать возможности, внимательно относиться к финансам и использовать период для подготовки к новым достижениям.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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