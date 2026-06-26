Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

Период с 29 июня по 5 июля 2026 года принесет значительные перемены, способные кардинально изменить финансовую жизнь нескольких знаков зодиака.

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Три знака зодиака, которые разбогатеют до 5 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие астрологические события будут влиять на финансовую ситуацию на этой неделе

Какие финансовые советы дают астрологи на этот период

Какие возможности открываются для трех знаков зодиака

Три знака зодиака будут привлекать удачу и финансовый успех в период с 29 июня по 5 июля 2026 года. На протяжении этой недели они будут принимать взвешенные финансовые решения и стараться жить по средствам.

Астролог Your Tango Кейт Роуз рассказала, что начало недели будет отмечено влиянием полной Микролуны в Козероге 29 июня, которая несет мощную энергию освобождения от ограничивающих убеждений в отношении денег. В то же время Юпитер в Льве символизирует изобилие, но может провоцировать чрезмерные расходы. Дополнительную динамику придает соединение Марса и Урана в Близнецах 3 июля, которое усиливает импульсивность в финансовых решениях.

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Астрологи предупреждают, что эта неделя не подходит для рискованных трат или необдуманных инвестиций. Рекомендуется соблюдать финансовую дисциплину, ориентироваться на долгосрочное планирование и избегать ненужных расходов.

Стрелец

Для Стрельцов этот период станет временем переосмысления собственных финансовых убеждений. Долгое время самооценка могла зависеть от материального положения, однако сейчас появляется понимание, что истинная ценность не определяется деньгами.

Полная микролуна в Козероге 29 июня поможет избавиться от внутренних ограничений и изменить отношение к благосостоянию. Это позволит сформировать более здоровые финансовые установки и привлечь более стабильные возможности в будущем.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков период с 30 июня связан с переходом Юпитера в Лев, что может принести финансовый рост и новые возможности для заработка. Вероятное улучшение материального положения будет происходить постепенно или даже без значительных усилий.

В то же время важно избегать чрезмерных расходов и сохранять баланс между текущими желаниями и долгосрочными целями. Астрологи советуют внимательно планировать бюджет и не поддаваться импульсивным покупкам.

Телец

Для Тельцов 3 июля станет периодом неожиданных финансовых перемен из-за соединения Марса и Урана в Близнецах. Возможны внезапные повороты в сфере доходов или способах их получения.

Это влияние может быть нестабильным, однако открывает новые перспективы, в частности в сфере нетрадиционных или пассивных источников дохода. Главное — не сопротивляться изменениям и действовать обдуманно, адаптируясь к новым условиям.

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Об источнике: Your Tango YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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