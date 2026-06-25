Жизнь четырех знаков зодиака заиграет новыми красками: когда все изменится

В День установления в жизни появляется что-то новое, но важное.

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Кому звезды предсказывают большую удачу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Кто почувствует огромное облегчение 25 июня

Кого ждут кардинальные изменения в жизни

25 июня станет для четырех китайских знаков зодиака периодом большой удачи и успеха. Все потому, что четверг — День установления с энергией Металлической Лошади, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

В День установления в жизни появляется нечто, что точно останется надолго, говорят астрологи. Кроме того, энергия Металлической Лошади не позволяет сидеть сложа руки и ждать, а наоборот — заставляет двигаться вперед и пробовать что-то новое.

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Кого ждет день большого успеха

Лошадь

25 июня вы наконец перестаете притворяться, что все еще принимаете решение. Вы уже давно что-то решили, но просто не хотели говорить об этом другим. В этот день настанет время раскрыть карты. Сразу после этого вы почувствуете огромное облегчение и не будете стоять на месте в ожидании, пока что-то произойдет.

Тигр

В четверг кто-то расскажет вам историю, которая кардинально изменит вашу жизнь. Окружающие могут даже не понять, насколько сильно эта история вас задела, однако эта информация очень скоро пригодится вам.

Обезьяна

В вашем доме есть вещь, которая беспокоит вас каждый день, и в этот день вы решите наконец с ней разобраться. Удовлетворение, которое вы получите от устранения одной мелкой проблемы, будет огромным. Вы осознаете, что жизнь может быть проще.

Бык

Есть кое-что, что вы откладывали, потому что не хотели тратить деньги. Но 25 июня вы поймете, что эта вещь обходится вам в больше энергии и разочарований, чем в денег. Как только вы за это возьметесь, то удивитесь, почему так долго ждали. Иногда успех выглядит как упрощение собственной жизни.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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