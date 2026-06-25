Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь четырех знаков зодиака заиграет новыми красками: когда все изменится

Мария Николишин
25 июня 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
В День установления в жизни появляется что-то новое, но важное.
Жизнь четырех знаков зодиака заиграет новыми красками: когда все изменится
Кому звезды предсказывают большую удачу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Кто почувствует огромное облегчение 25 июня
  • Кого ждут кардинальные изменения в жизни

25 июня станет для четырех китайских знаков зодиака периодом большой удачи и успеха. Все потому, что четверг — День установления с энергией Металлической Лошади, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

В День установления в жизни появляется нечто, что точно останется надолго, говорят астрологи. Кроме того, энергия Металлической Лошади не позволяет сидеть сложа руки и ждать, а наоборот — заставляет двигаться вперед и пробовать что-то новое.

видео дня

Кого ждет день большого успеха

Лошадь

25 июня вы наконец перестаете притворяться, что все еще принимаете решение. Вы уже давно что-то решили, но просто не хотели говорить об этом другим. В этот день настанет время раскрыть карты. Сразу после этого вы почувствуете огромное облегчение и не будете стоять на месте в ожидании, пока что-то произойдет.

Тигр

В четверг кто-то расскажет вам историю, которая кардинально изменит вашу жизнь. Окружающие могут даже не понять, насколько сильно эта история вас задела, однако эта информация очень скоро пригодится вам.

Обезьяна

В вашем доме есть вещь, которая беспокоит вас каждый день, и в этот день вы решите наконец с ней разобраться. Удовлетворение, которое вы получите от устранения одной мелкой проблемы, будет огромным. Вы осознаете, что жизнь может быть проще.

Бык

Есть кое-что, что вы откладывали, потому что не хотели тратить деньги. Но 25 июня вы поймете, что эта вещь обходится вам в больше энергии и разочарований, чем в денег. Как только вы за это возьметесь, то удивитесь, почему так долго ждали. Иногда успех выглядит как упрощение собственной жизни.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп лошадь гороскоп обезьяна гороскоп бык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ рвется в важный город: аналитики рассказали, что происходит на окраинах

РФ рвется в важный город: аналитики рассказали, что происходит на окраинах

02:24Фронт
"Украина выигрывает войну на данный момент": в Госдепе США заявили о переломе в войне

"Украина выигрывает войну на данный момент": в Госдепе США заявили о переломе в войне

23:04Война
Доллар может преодолеть важную отметку: к чему следует готовиться украинцам

Доллар может преодолеть важную отметку: к чему следует готовиться украинцам

22:57Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

Последние новости

05:32

"Польша зарабатывает на войне в Украине": эксглава МИД раскрыл неприятную правду

05:11

Гардероб под цензурой: какие вещи считались чуть ли не настоящим преступлением в СССР

04:30

Жизнь четырех знаков зодиака заиграет новыми красками: когда все изменится

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке миски с раменом за 33 с

03:21

У кого наконец закончится черная полоса в жизни: гороскоп на июль 2026Видео

Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
03:01

Где можно использовать кофейную гущу: необычные способы применения

02:55

Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле

02:24

РФ рвется в важный город: аналитики рассказали, что происходит на окраинах

00:55

Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Реклама
00:09

Популярный актер признался в чувствах Лесе Никитюк

00:05

Как полностью вывести запах секонд-хенда: способ, который большинство игнорирует

24 июня, среда
23:56

Перец завяжется вдвое лучше: автор поделился рецептом действенного "коктеля"Видео

23:37

Зачем в холодильник класть лист бумаги: лайфхак решает популярную проблему

23:04

"Украина выигрывает войну на данный момент": в Госдепе США заявили о переломе в войне

23:01

Дети принца Гарри и Меган не увидят детей Уильяма и Кейт: в чем причина

22:57

Доллар может преодолеть важную отметку: к чему следует готовиться украинцам

21:57

Как за секунды распознать несвежую рыбу: на что смотреть перед покупкой

21:49

"Россия будет вынуждена выбрать мир": Зеленский сделал громкое заявление об операции в Крыму

21:22

Министерство экономики усовершенствовало подходы к закупкам в сфере эксплуатации дорог

21:18

Бужинская показалась в купальнике на отдыхе в Греции

Реклама
20:41

У Путина запаниковали после саммита G7: политолог объяснил, что значит заявление Кремля

20:33

Фраза "для галочки": как правильно заменить это выражение на украинском языке

20:26

Шесть часов в скорой: победительница "Холостяка" попала в больницу

20:23

Потеря денег и внезапные травмы: гороскоп для Близнецов на июль 2026Видео

20:17

Можно ли кормить кошек тунцом — вердикт удивит многихВидео

19:52

Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода

19:49

"Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

19:24

Ким: Индустриализация — единственный путь к реальному экономическому росту Украины

19:22

"Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

19:10

Сотни потерь на километр фронта: Коваленко подсчитал цену летнего наступления РФ в июнемнение

19:09

Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

18:56

Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

18:45

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:42

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:33

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

18:32

Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

18:25

Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

18:12

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

18:05

Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

17:52

За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Реклама
17:41

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

17:38

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:28

"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

17:16

Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

17:09

Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

16:59

Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

16:54

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

16:53

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

16:28

Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

16:23

Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять