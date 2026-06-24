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Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

Марина Иваненко
24 июня 2026, 15:07
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Гороскоп на июль 2026 года предупреждает о влиянии ретроградного Меркурия. В гороскопе также указан самый счастливый день года и ключевые события.
Гороскоп на июль
Гороскоп на июль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака в июле
  • Какие даты принесут удачу, любовь и деньги
  • Почему 29 июля называют самым счастливым днём года

Июль 2026 года призывает сбавить обороты. Из-за ретроградного Меркурия (до 23 числа) возможны задержки в делах и бытовые трудности, однако конец месяца обещает грандиозный успех и самый счастливый день года — 29 июля. Главред расскажет подробный прогноз для каждого знака.

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Гороскоп на июль: Овен

В начале месяца возможна суета и мелкие хлопоты, связанные с водой или растениями в доме. Ретроградный Меркурий может несколько затормозить ваши привычные быстрые темпы, поэтому лучше сосредоточиться на текущих задачах. 14 июля — прекрасный день для начала ремонта или генеральной уборки. После 22 июля ожидайте новых романтических перспектив, а 29 июля устройте яркую вечеринку с друзьями на свежем воздухе.

Гороскоп на июль: Телец

Ретроградный Меркурий может принести трудности в общении, поэтому старайтесь тщательно подбирать слова в разговорах с близкими. Особенно напряженным может стать 13 июля, когда эмоции грозят перерасти в ссору. Ситуацию спасет отдых на природе или короткий кемпинг 14 июля. Конец месяца подарит уютные семейные вечера на крыльце и приятный прорыв в карьере 29 июля.

Гороскоп на июль: Близнецы

Внимательно следите за бюджетом и избегайте импульсивных покупок. В июле у вас появится сильное желание обновить домашнее пространство, однако постарайтесь удержаться от чрезмерных трат на декор. Новолуние 14 июля откроет дополнительный источник дохода или подработку, например, удачную распродажу старых вещей. В конце месяца жизнь стабилизируется, а 24 июля станет идеальным временем для откровенного разговора о чувствах.

Гороскоп на июль: Рак

Это ваше время, поэтому смело выходите из тени и заявляйте о себе. Несмотря на легкую застенчивость и меланхолию из-за ретроградных планет в вашем знаке, вы окажетесь в центре внимания. Новолуние 14 июля подойдет для кардинального обновления гардероба или смены имиджа, что существенно поднимет самооценку. После 22 июля ваши доходы существенно вырастут, а полнолуние 29 июля поможет найти и надежно устранить все финансовые утечки.

Гороскоп на июль: Лев

Первую половину месяца астрологи советуют посвятить спокойному отдыху и самоанализу. С 9 июля деньги начнут поступать значительно легче и без лишнего давления с вашей стороны. В новолуние 14 июля вложите время и средства в уход за собой — спа-процедуры или новый лечебный курс вернут вам силы. С 22 июля начнётся ваш звездный сезон, который вместе с магическим полнолунием в конце месяца принесёт невероятную удачу.

Гороскоп на июль: Дева

Венера в вашем знаке с 9 июля дает полный зеленый свет на крупные покупки, смену стиля и уход за телом. Вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, что положительно повлияет на отношения. 14 июля принесёт интересное знакомство, которое впоследствии может перерасти в крепкую дружбу. День 24 июля станет идеальной датой для романтического свидания, а полнолуние 29 июля поможет без сожаления избавиться от вредных привычек.

Гороскоп на июль: Весы

В первые недели июля старайтесь избегать острых дискуссий на работе и тщательно взвешивайте каждое слово перед руководством. С 9 июля восстанавливайте внутренний баланс с помощью творчества, чтения книг или спокойных прогулок по парку. Новолуние 14 июля принесет выгодное и очень перспективное карьерное предложение, от которого не стоит отказываться. Конец месяца пройдет в активном общении, а 29 июля устройте незабываемый романтический вечер.

Гороскоп на июль: Скорпион

Дальние поездки и отпуска из-за козней ретроградного Меркурия лучше отложить на третью декаду месяца. День 5 июля станет вашим личным днём силы — вы почувствуете мощный прилив энергии для достижения большой цели. После 9 июля возможны интересные судьбоносные знакомства в компаниях или на праздничных мероприятиях друзей. В конце месяца пробудятся карьерные амбиции, а 29 июля посвятите время наведению порядка в доме или саду.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на июль: Стрелец

В первые три недели месяца строго контролируйте расходы, ведь возможны незапланированные бытовые проблемы. Ситуацию надежно выровняет неожиданная прибыль, премия или налоговые льготы 14 июля. Планировать дальние путешествия и бронировать билеты лучше после 23 июля, когда влияние ретроградного Меркурия ослабнет. Полнолуние 29 июля принесет большую пользу от общения с окружающими и откроет перед вами редкую, очень выгодную финансовую перспективу.

Гороскоп на июль: Козерог

Июль принесет как приятные перемены, так и определенные вызовы в личной жизни из-за трудностей во взаимопонимании. Одинокие Козероги 14 июля имеют все шансы встретить человека, с которым у них окажется множество общих интересов. После 22 июля финансовое положение семьи заметно улучшится. А уже с 26 июля начнётся длительный и удачный период для устранения фундаментальных проблем в доме и начала масштабного ремонта.

Гороскоп на июль: Водолей

Ретроградный Меркурий может принести задержки на работе и активизировать скрытые конфликты в коллективе. Держите руку на пульсе и сохраняйте спокойствие — уже 14 июля перед вами откроется отличная вакансия. Доверяйте своей интуиции и нестандартным идеям 18 июля — они помогут решить давнюю проблему. Полнолуние в вашем знаке 29 июля станет лучшим моментом для смены причёски, стиля и обновления жизни.

Гороскоп на июль: Рыбы

В отношениях с близкими в этом месяце придерживайтесь максимального такта и не поддавайтесь эмоциональным провокациям. С 7 июля ретроградный Нептун будет требовать от вас жесткой финансовой дисциплины вплоть до конца года. Для одиноких Рыб новолуние 14 июля станет волшебным временем для новых ярких чувств или зарождения романа. В конце месяца смело проявляйте лидерские качества на работе, а 29 июля обязательно устройте себе полноценный день отдыха.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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