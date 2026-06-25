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Наступает время удачи: каким знакам повезет уже в следующем месяце

Константин Пономарев
25 июня 2026, 12:03
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К концу июля некоторые люди могут ощутить серьезные перемены. Астрологи прогнозируют успех в любви, финансах и новых жизненных возможностях.
К концу июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше
К концу июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему конец июля станет переломным периодом
  • Какие три знака окажутся главными счастливчиками
  • Что поможет привлечь удачу и новые возможности

Июль 2026 года может стать переломным периодом для представителей трех знаков зодиака. По словам астролога Мишель Олетри, именно этот месяц принесет заметные перемены, связанные с финансами, личной жизнью и новыми возможностями.

Астролог считает, что наиболее благоприятный период ожидает Львов, Раков и Овнов. На их стороне окажутся сразу несколько важных астрологических факторов, которые, по ее мнению, способны изменить привычный ход событий. Об этом пишет YourTango.

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Лев

Львы окажутся в центре внимания уже в начале месяца. До 9 июля Венера будет находиться в их знаке, усиливая привлекательность, уверенность в себе и желание действовать. В этот период многим станет легче заводить полезные знакомства, проявлять инициативу и получать поддержку окружающих.

Дополнительный импульс принесет Юпитер, который начал длительный цикл в знаке Льва. Такой транзит происходит лишь раз в 12 лет и, согласно астрологическим трактовкам, открывает новые перспективы для личного роста и важных достижений.

После 9 июля Венера перейдет в сектор, связанный с финансами и самооценкой. Это может создать благоприятные условия для денежных вопросов, однако астролог советует избегать необдуманных расходов.

С 22 июля, когда Солнце войдет в знак Льва, представители этого знака почувствуют прилив энергии, мотивации и внутренней уверенности. Конец месяца может стать одним из самых удачных периодов года.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков июль обещает стать временем финансовых возможностей. По словам астролога, Юпитер уже вошел в сектор, отвечающий за доходы, и останется там примерно на год. Это может открыть новые источники заработка, способствовать карьерному росту и укреплению уверенности в собственных силах.

До 9 июля Венера также будет усиливать денежную сферу, а подобное сочетание планет считается достаточно редким. Кроме финансов, положительные изменения могут затронуть и личную жизнь. Одинокие Раки могут познакомиться с интересным человеком, а существующие отношения — выйти на новый уровень.

После перехода Венеры в Деву внимание сместится на идеи, общение и новые проекты. Астролог советует не игнорировать вдохновение, поскольку именно сейчас могут появиться замыслы, которые со временем принесут ощутимые результаты.

Новолуние 14 июля в знаке Рака станет символической точкой отсчета нового личного цикла и поможет определить цели на ближайший год.

Овен

Для Овнов июль станет временем, когда напряжение последних месяцев начнет компенсироваться приятными событиями. Несмотря на влияние Сатурна, которое может добавлять ответственности и забот, Венера до 9 июля будет находиться в секторе любви, творчества и развлечений.

Астролог считает, что этот период особенно благоприятен для новых знакомств, романтических отношений и активного общения. Одинокие Овны могут встретить человека, который сыграет важную роль в их жизни, а существующие отношения получат шанс перейти на новый этап.

По словам Мишель Олетри, столь удачное сочетание Венеры и Юпитера в этой сфере встречается крайне редко, поэтому июль может подарить возможности, которых не будет еще много лет.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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