Наступает время удачи: каким знакам повезет уже в следующем месяце

К концу июля некоторые люди могут ощутить серьезные перемены. Астрологи прогнозируют успех в любви, финансах и новых жизненных возможностях.

https://horoscope.glavred.info/nastupaet-vremya-udachi-kakim-znakam-povezet-uzhe-v-sleduyushchem-mesyace-10775603.html Ссылка скопирована

К концу июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Почему конец июля станет переломным периодом

Какие три знака окажутся главными счастливчиками

Что поможет привлечь удачу и новые возможности

Июль 2026 года может стать переломным периодом для представителей трех знаков зодиака. По словам астролога Мишель Олетри, именно этот месяц принесет заметные перемены, связанные с финансами, личной жизнью и новыми возможностями.

Астролог считает, что наиболее благоприятный период ожидает Львов, Раков и Овнов. На их стороне окажутся сразу несколько важных астрологических факторов, которые, по ее мнению, способны изменить привычный ход событий. Об этом пишет YourTango.

видео дня

Лев

Львы окажутся в центре внимания уже в начале месяца. До 9 июля Венера будет находиться в их знаке, усиливая привлекательность, уверенность в себе и желание действовать. В этот период многим станет легче заводить полезные знакомства, проявлять инициативу и получать поддержку окружающих.

Дополнительный импульс принесет Юпитер, который начал длительный цикл в знаке Льва. Такой транзит происходит лишь раз в 12 лет и, согласно астрологическим трактовкам, открывает новые перспективы для личного роста и важных достижений.

После 9 июля Венера перейдет в сектор, связанный с финансами и самооценкой. Это может создать благоприятные условия для денежных вопросов, однако астролог советует избегать необдуманных расходов.

С 22 июля, когда Солнце войдет в знак Льва, представители этого знака почувствуют прилив энергии, мотивации и внутренней уверенности. Конец месяца может стать одним из самых удачных периодов года.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков июль обещает стать временем финансовых возможностей. По словам астролога, Юпитер уже вошел в сектор, отвечающий за доходы, и останется там примерно на год. Это может открыть новые источники заработка, способствовать карьерному росту и укреплению уверенности в собственных силах.

До 9 июля Венера также будет усиливать денежную сферу, а подобное сочетание планет считается достаточно редким. Кроме финансов, положительные изменения могут затронуть и личную жизнь. Одинокие Раки могут познакомиться с интересным человеком, а существующие отношения — выйти на новый уровень.

После перехода Венеры в Деву внимание сместится на идеи, общение и новые проекты. Астролог советует не игнорировать вдохновение, поскольку именно сейчас могут появиться замыслы, которые со временем принесут ощутимые результаты.

Новолуние 14 июля в знаке Рака станет символической точкой отсчета нового личного цикла и поможет определить цели на ближайший год.

Овен

Для Овнов июль станет временем, когда напряжение последних месяцев начнет компенсироваться приятными событиями. Несмотря на влияние Сатурна, которое может добавлять ответственности и забот, Венера до 9 июля будет находиться в секторе любви, творчества и развлечений.

Астролог считает, что этот период особенно благоприятен для новых знакомств, романтических отношений и активного общения. Одинокие Овны могут встретить человека, который сыграет важную роль в их жизни, а существующие отношения получат шанс перейти на новый этап.

По словам Мишель Олетри, столь удачное сочетание Венеры и Юпитера в этой сфере встречается крайне редко, поэтому июль может подарить возможности, которых не будет еще много лет.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред