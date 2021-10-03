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Дикое везение целый месяц: астролог назвала главных счастливчиков октября 2021

3 октября 2021, 03:02
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В октябре сразу несколько планет избавятся от ретроградности, утверждает астролог.

Знаки Зодиака_астрология
/ rabstol.net

Начавшийся октябрь сулит большую удачу сразу нескольким знакам Зодиака, говорят астрологи.

Второй месяц осени, по мнению астролога Елены Ясной, для многих представителей зодиакального круга обещает быть максимально благополучным, сообщает ftimes.ru.

Она уточнила, что это обусловлено тем, что в октябре сразу несколько планет избавятся от ретроградности.

Астролог подчеркнула, что данный факт сулит всем без исключения позитивные изменения и приятные события в разных сферах жизни, а для некоторых он станет знаковым, особенно удачным.

Кому светит удача в октябре:

  • Овен (21 марта — 19 апреля);
  • Весы (23 сентября — 22 октября);
  • Козерог (22 декабря — 19 января);
  • Рыбы (19 февраля — 20 марта).

Ранее сообщалось, что в 2022 году сложится интересная ситуация по расположению планет, что сулит немало неожиданностей для разных знаков Зодиака.

Сразу несколько из них окажутся под надежной защитой звезд и будут движущей силой энергии преобразований. При этом нескольким из знаков Зодиака светит большая удача.

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гороскоп знаки Зодиака астрология
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