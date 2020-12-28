Для кого 2021-й будет самым сложным: астролог назвал знак Зодиака

Самым сложным 2021 год будет для Тельцов, предупредил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год и отметил, что он будет самым сложным для знака Зодиака Телец.

Тельцам не стоит поддаваться сомнительным соблазнам и нужно быть начеку, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Тельцы в первой половине 2021-го получат хорошие возможности для проявления талантов и способностей, однако просто не будет.

"…неудачи и поражения станут своего рода тестом: если процесс идет туго и не особо успешно, значит, работа не соответствует предназначению. В таком случае с нелюбимым делом лучше будет расстаться и смело заняться чем-то новым…", – добавил Росс.

Эксперт предупредил, что на протяжении января и февраля Тельцам грозят перегрузки и энергетический спад. Росс сказал, что у представителей этого знака уровень энергии ощутимо повысится во второй половине марта.

Напомним, символом 2021 года будет Белый Металлический Бык (символ 2020-го – Металлическая Крыса).

Считается, что новый символ начнет хозяйничать после наступления 2021-го по китайскому календарю. Китайский Новый год 2021 наступит 12 февраля.