"Два дня будут самыми разрушающими": астролог назвала, каких ждать неприятностей на этой неделе

Астролог отмечает, что на этой неделе планы могут быстро меняться.

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Гороскоп на конец апреля / ua.depositphotos.com

Неделя с 24 по 30 апреля будет довольно эмоциональной. Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, неделя будет иметь энергии возврата.

"Мы заметим, что уже это проходили, с этими людьми встречались. Подойдет для того, чтобы что-то переделывать и менять. Высокая вероятность противостояния мужчин и женщин", - говорит астролог, передает Главред.

Астролог отмечает, что планы могут быстро меняться.

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"Мы хотим одно и представляем себе, а получается совсем другое. В понедельник (24 апреля - ред.) Солнце в сочетании с Раху, важные решения от властных лиц, которые будут иметь долговременное влияние",- добавила Погорельченко.

Самые напряженные дни на этой неделе:

четверг, 27 апреля

пятница, 28 апреля

"Возможна порча имущества, разрушение отношений, проблемы со здоровьем, особенно под воздействием женские половые органы, щитовидная железа, почки, горло.Это не время для новых начинаний или важных изменений, но хорошо можно подготовиться, чтобы сделать старт в мае",- говорит астролог.

Кто такая Юлия Погорельченко Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Астролог добавила, что конец апреля и май особенно требуют более внимательного отношения к женщинам.

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