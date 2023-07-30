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Финансовый гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: кому повезет с деньгами

Сергей Кущ
30 июля 2023, 10:40 обновлено 30 июля, 10:40
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Астрологи рассказали, что как будут обстоять дела с деньгами с 31 по 6 августа у всех знаков зодиака.
Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Финансовый гороскоп на неделю предоставит вам уникальные прогнозы для всех знаков зодиака. Узнайте, какие возможности будут открываться для вас в сфере бизнеса, инвестиций и финансового благополучия.

Планируйте свои финансовые действия на основе звездных советов и приближайтесь к денежной уверенности!

Финансовый гороскоп на неделю - Овен

Автомобиль может потребовать финансовых вложений. Не подавайте заявку на кредит на этой неделе, так как вы можете столкнуться с трудностями, связанными с кредитными проблемами.

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Финансовый гороскоп на неделю - Телец

На этой неделе ситуация с вашими доходами будет лучше, чем раньше, но ваши расходы не сократятся. Ваши траты тоже будут бесполезны, поэтому стоит постараться от них избавиться. На этой неделе вы можете получить хорошую отдачу от уже сделанных инвестиций, и на эти деньги можно завершить застопорившиеся работы.

Финансовый гороскоп на неделю - Близнецы

Благодаря влиянию планет ваш ежедневный доход также будет в хорошем состоянии. Тем не менее, ваши расходы также будут расти, поэтому вы должны быть немного осторожны. На этой неделе вы также сможете сэкономить деньги с вашим пониманием. Эта неделя также поможет вам расплатиться с долгами.

Финансовый гороскоп на неделю - Рак

Вам может прийти в голову идея заработка по-новому, из-за чего деньги посыплются со всех сторон. Ваши усилия окупятся, и ваш доход будет быстро расти. На этой неделе у вас не будет недостатка в деньгах, а расходы будут незначительными и будут под контролем.

Финансовый гороскоп на неделю - Лев

Неделя, вероятно, будет очень хорошей с точки зрения финансов. На этой неделе ситуация будет постепенно улучшаться. Ваши предыдущие инвестиции могут принести вам большую финансовую выгоду. Звезды предсказывают на этой неделе, что вы, возможно, ожидаете экономии.

Финансовый гороскоп на неделю - Дева

На этой неделе вам следует воздержаться от любых инвестиций, иначе возможны большие потери. Вы должны думать, что вместо того, куда вы вкладываете деньги, есть необходимость вкладывать деньги куда-то еще.

Финансовый гороскоп на неделю - Весы

На этой неделе транзит Марса, управителя дома богатства, будет сопровождаться ретроградной Венерой в доме доходов, благодаря чему эта неделя складывается благополучно в финансовом плане.

Финансовый гороскоп на неделю - Скорпион

Эта неделя будет очень хорошей с точки зрения денег и финансов. Вы также потратите деньги на свою семью. Вы также получите прибавку к любой старой вложенной сумме на этой неделе, а также вернете то, что отдали кому-то, за счет чего ваша забуксовавшая работа тоже будет завершена.

Финансовый гороскоп на неделю - Стрелец

В течение этой недели вам придется нелегко с вашим денежным положением. Вы можете столкнуться с задержками, и не все ваши начинания принесут плоды. Влияние звезд показывает, что финансовое положение вашей семьи также пострадает в зависимости от количества расходов на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю - Козерог

Эта неделя будет полна взлетов и падений в плане денег и финансов из-за ретроградного транзита Сатурна, владыки богатства. Поэтому избегайте любых потерь и сосредоточьтесь на правильном управлении финансами, помня, что никакие крупные расходы не должны стать головной болью на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю - Водолей

Транзит ретроградного Сатурна показывает большие расходы. Вот почему эта неделя финансово удачна. На этой неделе также можно подумать о каких-либо крупных вложениях, но прежде чем приступить к этому делу, прислушайтесь к совету опытного человека.

Финансовый гороскоп на неделю - Рыбы

В течение недели ожидается хороший приток денежных средств. Это также может дать вам возможность позаботиться о некоторых нерешенных вопросах. Середина этой недели будет идеальным временем для этого.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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