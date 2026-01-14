Укр
Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Анна Ярославская
14 января 2026, 06:10
Январь и февраль 2026 года для Дев — время глобальных изменений. Особенно значимыми станут сферы отношений, работы и финансов.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Дев на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда у Дев начнется яркий роман и к чему он приведет
  • В каким месяцы Девы найдут новую работу
  • Какое влияние на сферу финансов окажет соединение Сатурна и Нептуна

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Дева.

Гороскоп на январь 2026 - Дева

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 января произошло важное полнолуние в одиннадцатом доме гороскопа. Оно затронет планы на будущее, круг общения, друзей и даже новых родственников.

Полнолуние было очень удачным, потому что рядом был Юпитер (планета удачи и везения) и звезда Сириус (успех, удача, популярность). Это обещает реализацию планов и успех. По словам астролога, фортуна будет на стороне Дев.

Влияние полнолния можно будет ощутить до 18 января. Вэтот период могут происходить такие события: появление новых людей, единомышленников или, наоборот, придет понимание, с кем вам не по пути. Может измениться окружение. Также ожидаются какие-то события в жизни друзей или новые знакомства.

С 6 по 12 января в пятом доме Солнце соединится с Марсом, которое будет действовать два года. Пятый дом отвечает за любовь, влюблённость, свидания. Может быть, у вас начнутся какие-то очень такие яркие отношения, которые через два года должны либо перейти на следующий уровень, либо вы расстанетесь.

18 января - новолуние в пятом доме. Девы получат новую информацию. Может, новый ребёнок придет в вашу жизнь. Не исключено, что вы купите щенка или котенка. Может, вы познакомитесь с человеком, у которого есть дети. Не исключен сюрприз, неожиданная информация, путешествие.

18 января Венера переходит в шестой дом гороскопа. Внимание Дев сместится на работу, рутину, обязанности и здоровье.

21–24 января — стеллиум в шестом доме. В этот сектор входят Солнце, Меркурий, Марс и Плутон. У Дев будет сильный акцент на работе, бизнес-проектах, подчиненных, командировках. Вы будете больше внимания уделять здоровью: визиты к врачам, анализы, обследования. Благоприятное время для планирования операций — их лучше проводить до конца января или начала февраля.

27 января Нептун уходит из вашего седьмого дома брака, партнёрства, отношений. Планета находилась в этом секторе в течение 14 лет.

"Нептун может растворять отношения. Может быть расставание с кем-то, развод. В то же время Нептун – это надежда. Не исключена потеря надежды, что что-то получится. Если вы были одиноки, если у вас никого не было последние годы или даже более длительный период времени, то этот выход Нептуна 27 января из вашего сектора брака и партнёрства и отношений закончит этот период одиночества. Вы встретите кого-то, у вас начнутся отношения. Нептун может поменять что-то в романтических отношениях или бизнес-партнерстве", - рассказала Анжела Перл.

На следующие 14 лет Нептун входит в восьмой дом гороскопа, который отвечает за финансы и ресурсы других людей. Теперь они станут доступны для вас. Может быть, это будет общий счет или бюджет. Может, вы создадите какую-то благотворительную организацию. Возможно, вы получите деньги родителей, наследство, алименты, грант на обучение.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп на февраль 2026 - Дева

1 февраля произойдет полнолуние в 12-м доме гороскопа. Символизирует раскрытие тайн, очищение, избавление от старого. Идеальное время для практик очищения, голодания, детокса. Полнолуние хорошо "забирает" с собой все лишнее. Возможны ретриты, медитации, поездки в изолированные места, места силы, за границу или круиз.

Полнолуние позволит Девам поставить точку в какой-то ситуации, освободиться от хлама (физического или эмоционального). У вас появится желание уединиться, провести время в тишине.

4 февраля Уран разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. По словам астролога, завершается ретроградное движение планеты, начавшееся 6 сентября, что разблокирует нерешенные вопросы.

Уран управляет шестым домом, который отвечает за работу, здоровье, жизненный баланс, поэтому его разворот принесёт изменения в работе, бытовых вопросах, улучшит баланс. Решатся вопросы, связанные с заграницей (паспорта, визы, поездки), юридическими делами или образованием.

Возможны ощутимые перемены в карьере. Уран скоро переходит в 10-й дом, и особенно в апреле многие Девы могут поменять работу.

15 февраля Сатурн выходит из седьмого дома. Это тяжелая планета, которая могла давать охлаждение в браке или в отношениях. Сатурн также мог провоцировать одиночество, в результате у вас не было никакх отношений.

"Если вы встречались с кем-то долгое время и у вас все идет хорошо, то Сатурн может дать предложение руки и сердца, помолвку, брак в районе 15 февраля. А если ничего не складывалось в отношениях, то Сатурн поставит точки над "і"", - отметила астролог.

15 февраля Сатурн войдет в восьмой сектор гороскопа. Это финансы, деньги, чужие деньги. Сатурн может дать кредиты и обязательства, которые нужно регулярно выполнять.

20 февраля Сатурн соединится с Нептуном точно в нулевом градусе вашего восьмого дома гороскопа. У Дев появится новый финансовый план. Может, вы будете подписывать брачный контракт, начнется новое бизнес-партнерство. Или кто-то инвестирует деньги в вас.

"Такое соединение Нептуна с Сатурном бывает раз в 36 лет. Вы будете что-то предпринимать в финансовой сфере, и это поменяет финансовую ситуацию вашей жизни к лучшему поменяет", - сказала Перл.

17 февраля - солнечное затмение в шестом доме гороскопа. Дев ждут Кардинальные изменения в работе, ежедневной рутине, обязанностях и здоровье. Может быть связано со сменой профессии, увольнением, повышением, появлением новых домашних обязательств (например, вы станете мамой), новым распорядком дня.

Изменится подход к здоровью: новое питание, спорт, регулярные обследования.

Заканчивается февраль ретроградным Меркурием - с 26 февраля по 20 марта. Возможен пересмотр контрактов, повторные переговоры, встречи с бывшими партнерами или обсуждение вопросов, связанных с разводом.

Влияние ретроградного Меркурия можно будет ощущать уже дней за 10 до начала, примерно с 15-16 февраля.

