Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

Китайских знаков зодиака ждет день установления, который подходит для принятия решений.

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Кого ждет удача и достаток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто получит "самые сильные карты" в среду

Какой знак зодиака сделает судьбоносный выбор

Сразу шесть китайских знаков зодиака смогут привлечь в свою жизнь удачу и достаток в среду, 6 августа.

YourTango рассказывает, что по китайской астрологии эта среда - день установления. Этот день идеально подходит для того, чтобы закрепить решение или соглашение. Шаги, которые будут сделаны в среду, зададут тон, который продлится очень долго, передает Главред.

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Каких китайских знаков зодиака ждет удача 6 августа

Коза

В среду вы получите самые сильные карты. Ситуация, финансы, сделка или отношения наконец-то начнут фиксироваться в вашу пользу. Вы можете получить четкое "да" от кого-то, чье решение имеет значение, или официальную дату начала чего-то, чего вы ждали.

Змея

Если вы колебались с решением, касающимся денег, работы или даже долгосрочных личных обязательств, сегодняшнее время на вашей стороне. Вы можете получить оплату раньше, чем ожидалось, привлечь клиента или сотрудника, готового к долгосрочному сотрудничеству, или завершить договоренность, которая была в подвешенном состоянии.

Кролик

В этот день вы почувствуете энергию, которая поможет вам превратить "возможно" в твердое "да". Возможно это именно тот день, когда все станет на место. Разговоры станут более продуктивными, а договоренности более легкими для достижения. Вы можете получить доход или доступ к чему-то. Вознаграждение также будет ждать вас в последующие недели, а не только сегодня.

Лошадь

Вы получите достаточно толчка, чтобы сделать выбор, на котором вы сидели. Это идеальное время, чтобы найти баланс между скоростью и стратегией. Кроме того, правильный разговор в нужное время может все изменить. Кто-то может непринужденно поделиться информацией, сделать знакомство или предложить что-то, что превращается в большую возможность.

Свинья

Что-то, о чем вы волновались, например, счет, дедлайн или личная ответственность, наконец урегулируется таким образом, что вы будете чувствовать себя в безопасности и под опекой. Вы можете получить скидку, корректировку плана платежей или помощь от кого-то. Достаток ждет вас не только в цифрах, но и в ментальном пространстве.

Бык

6 августа вы можете завершить сделку или получить условия, которые улучшат ваше положение. Это время идеально подходит для того, чтобы ввести что-то, что будет поддерживать вас в долгосрочной перспективе. Удача может прийти в виде подтверждения деталей работы, подписания контракта или зеленого света для решения, которое вы стремились принять.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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