Фортуна пошла навстречу: какие знаки зодиака скоро почувствуют прилив богатства

Астрологи говорят, что энергия Овцы заставляет все налаживаться.

Кого ждет финансовый успех / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Китайских знаков зодиака в понедельник, 10 ноября, ждет День успеха, который будет проходить под знаком Водяной Овцы. В это время для трех знаков откроется настоящий достаток и удача, пишет YourTango.

Отмечается, что энергия Овцы заставляет все снова налаживаться. Это время добавляет смелости действовать в соответствии с тем, что сердце уже знает. Сегодняшние маленькие моменты имеют вес и приходят в виде сообщения, разговора или возможности, передает Главред.

Кого ждет поток изобилия 10 ноября:

Коза

Столб Водяной Овцы идеально соответствует вашему знаку, и то, чего вы ждали, наконец начинает появляться. Застопоренная ситуация меняется к лучшему, или кто-то наконец дает вам ответ, на который вы надеялись. Вы можете получить напоминание о том, что терпение на самом деле окупается. Сообщение приходит в нужный момент, или план, который постоянно проваливался, внезапно складывается.

Кролик

В этот день вы почувствуете настоящую поддержку. Вы можете почувствовать идеальный момент для того, чтобы сделать шаг, что-то сказать или воплотить идею. Следите за этим инстинктом, поскольку он острее, чем вы думаете. Финансовое дело, график или план, которые были хаотичными, снова начинают иметь смысл.

Лошадь

Энергия Водяной Овцы поможет вам замедлиться и наконец вздохнуть. Вы можете получить хорошие новости, которые снимут бремя с плеч, или ситуация, которая была напряженной, начнет естественным образом смягчаться. Самым большим даром этого дня является душевное спокойствие.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

