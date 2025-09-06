Укр
Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Мария Николишин
6 сентября 2025, 06:00
53
Китайских знаков зодиака ждет День Разрушения.
Какому знаку зодиака улыбнется удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака будет в центре внимания 6 сентября
  • Кого ждет долгожданное облегчение

Астрологи сообщают, что в субботу, 6 сентября, удача и фортуна улыбнутся сразу четырем китайским знакам зодиака.

YourTango пишет, что суббота - День Разрушения, который возглавляет знак Земляного Тигра. В китайской астрологии такие дни не касаются катастроф, а наоборот, они разрушают то, что больше не подходит. Суббота побуждает к чистым срезам и новым открытиям, которые превращаются в значимую удачу.

видео дня

Каким китайским знакам зодиака повезет 6 сентября

Свинья

В этот день вы почувствуете настоящий баланс. Вы можете увидеть, как наконец исчезнет финансовое напряжение или семейный стресс. Кто-то может вмешаться с предложением помощи, или вы можете обнаружить, что не виноваты. В то же время, удача приведет к резким изменениям в вашем материальном мире.

Лошадь

В субботу вы почувствуете облегчение, а все напряжение спадет. Это день, когда вы понимаете, что вам не нужно постоянно ставить себя на последнее место. План может провалиться, но вместо разочарования вы почувствуете удивительное счастье, потому что отмена освобождает место для чего-то, чего вы на самом деле хотите.

Змея

6 сентября принесет вам увольнение. Вас могут подтолкнуть уйти от чего-то, что отжило свое предназначение. Оставляя позади то, что истощает, вы избегаете большей проблемы в будущем и приглашаете изобилие в свою жизнь.

Тигр

Этот день поставит вас в центр внимания. Ожидайте окончания чего-то, что тянется. Это может быть обязательство или даже связь с человеком, который истощал вас очень сильно. Ваша удача проявится через движение вперед.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп кабан
