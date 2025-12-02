Укр
Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-й

Анна Ярославская
2 декабря 2025, 03:30
4
В новом году Дев ждут испытания, перемены и прорыв. Помесячный Таро-прогноз 2026 озвучила Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Дев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Когда у Дев будет напряженная ситуация в жизни
  • В каком месяце 2026 года можно будет расслабиться
  • Почему март будет сложным

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Дева.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

Карта Таро на январь 2026: 3 жезлов, Королева мечей

У вас появится желание действовать, завоевывать мир. Будет много энергии. Может состояться поездка с друзьями или втроем, планы на обучение и новые знания, рассказала эксперт на своем Youtube-канале,

Королева мечей принесет ясность. Возможно, вам нужно будет подписать юридические документы, проконсультироваться с юристом или получить совет от профессионала. Это может быть девушка или женщина (знак Близнецы, Весы, Водолей) — подруга, коллега, преподаватель или адвокат, пишет Главред.

Карты Таро на февраль 2026: 8 мечей, 10 жезлов

Восьмерка мечей — карта ограничений, стесненных обстоятельств. Может казаться, что нет возможности уехать, отдохнуть или заняться своими делами из-за работы, семьи или финансов. Но эти препятствия часто находятся в нашей голове. Карта говорит: уберите страх — и увидите выход.

В то же время у Дев будет большая нагрузка, но у вас есть цель и план. Нужно будет потерпеть, чтобы дойти до вершины и получить желаемое.

Карты Таро на март 2026: 9 мечей, Отшельник

Март начнется с тревожных мыслей, которые не дадут спать. Вы будете анализировать какую-то ситуацию (возможно, связанную с работой, отношениями, семьей), искать способ преодолеть препятствие.

Отшельник — это поиск информации, прояснение ситуации. Что-то скрытое станет явным. Это также может быть связано с медицинскими обследованиями или необходимостью принять решение. В итоге ситуация прояснится, и вы поймете, как действовать.

Карты Таро на апрель 2026: 9 кубков, Королева мечей

У вас исполнятся желания, будет ощущения комфорта и спокойствия. Можно расслабиться и отдохнуть. Возможны переезд, покупка жилья или ощущение, что всё получилось, как вы хотели.

У вас может состояться серьёзный разговор. Возможен юридический процесс. Вам стоит "отрезать" прошлое.

Карты Таро на май 2026: 10 мечей, Королева мечей

Случится болезненное, но окончательное завершение какого-то длительного процесса. Можно закрыть дверь в прошлое. Это может быть завершение юридических вопросов, процесса с документами, развода, раздела имущества.

Королева Мечей появляется в третий раз, что указывает на женщину, которая была с вами на протяжении этих месяцев. Возможно, это та, кто тоже выдохнет с облегчением от завершения ситуации.

Карты Таро на июнь 2026: 8 мечей, 5 жезлов

Вас снова ждут ограничения, похожие на февральские. Возможно, ожидание какого-то разрешения или средств, которые временно сдерживают движение вперёд.

Будет конкуренция, соревнование. Это может быть связано с работой, повышением, наследством или даже конфликтом с соседями. Вы окажетесь на перекрёстке и будете выбирать, с кем и куда идти дальше. Возможен разрыв с кем-то из окружения.

Карта Таро на июль 2026: Отшельник

Всё окончательно прояснится, наступит ясность. Возможно, захочется побыть в одиночестве, сменить обстановку — уехать на дачу, в ретрит, в круиз. Это время для отдыха от общения, чтобы просто полежать на пляже с книгой.

Карты Таро на август 2026: Туз жезлов, Тройка жезлов

Туз Жезлов — новое начало, вспышка энтузиазма. Появится новое желание начать новый бизнес, проект, возможно, новый роман. Очень активный и страстный месяц.

Тройка жезлов принесет вам осуществление планов, задуманных в начале года. Возможны поездки, приключения с друзьями, интересное обучение.

Карта Таро на сентябрь 2026: Паж мечей

Вы будете чувствовать себя ребёнком. Возможно, вам организуют праздник, будут дарить подарки. Или вы решите осуществить какую-то детскую мечту, поехать в места детства.

Паж также символизирует новые начинания, знания, обучение. Может, вы начнёте новое хобби (например, верховую езду) или отправитесь в путешествие.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на октябрь 2026: Умеренность

Спокойствие, баланс, всё идёт своим чередом. Нет срочных дел или давления. Можно взять аскезу. Контролировать сове питание, вести правильный образ жизни. В целом, октябрь будет лёгким и гармоничным месяцем.

Карта Таро на ноябрь 2026: Луна, 3 пентаклей, Справедливость

Что-то прояснится, откроется тайна. Это может быть понимание своего предназначения, новости, связанные с мамой, материнством, домом или переездом. Эмоциональное состояние выйдет на первый план, возможно, работа с психологом.

Возможно, вы будете работать в команде. Что-то будете делать с помощниками, друзьями (ремонт, онлайн-проект, семинар). Это принесёт деньги.

Возможно подписание юридических документов, контрактов. Это внесёт баланс в вашу жизнь.

Карта Таро на декабрь 2026: 6 бубен, 9 червей

Возможна поездка, которая может совмещать отдых и бизнес.

Дев ждет романтическое свидание, встреча. Скорее всего, поедете вы не в одиночку, а с партнёром.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Дева гороскоп Дева таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
