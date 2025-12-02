Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-й

Вы узнаете:
- Когда у Дев будет напряженная ситуация в жизни
- В каком месяце 2026 года можно будет расслабиться
- Почему март будет сложным
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Дева.
Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.
Карта Таро на январь 2026: 3 жезлов, Королева мечей
У вас появится желание действовать, завоевывать мир. Будет много энергии. Может состояться поездка с друзьями или втроем, планы на обучение и новые знания, рассказала эксперт на своем Youtube-канале,
Королева мечей принесет ясность. Возможно, вам нужно будет подписать юридические документы, проконсультироваться с юристом или получить совет от профессионала. Это может быть девушка или женщина (знак Близнецы, Весы, Водолей) — подруга, коллега, преподаватель или адвокат, пишет Главред.
Карты Таро на февраль 2026: 8 мечей, 10 жезлов
Восьмерка мечей — карта ограничений, стесненных обстоятельств. Может казаться, что нет возможности уехать, отдохнуть или заняться своими делами из-за работы, семьи или финансов. Но эти препятствия часто находятся в нашей голове. Карта говорит: уберите страх — и увидите выход.
В то же время у Дев будет большая нагрузка, но у вас есть цель и план. Нужно будет потерпеть, чтобы дойти до вершины и получить желаемое.
Карты Таро на март 2026: 9 мечей, Отшельник
Март начнется с тревожных мыслей, которые не дадут спать. Вы будете анализировать какую-то ситуацию (возможно, связанную с работой, отношениями, семьей), искать способ преодолеть препятствие.
Отшельник — это поиск информации, прояснение ситуации. Что-то скрытое станет явным. Это также может быть связано с медицинскими обследованиями или необходимостью принять решение. В итоге ситуация прояснится, и вы поймете, как действовать.
Карты Таро на апрель 2026: 9 кубков, Королева мечей
У вас исполнятся желания, будет ощущения комфорта и спокойствия. Можно расслабиться и отдохнуть. Возможны переезд, покупка жилья или ощущение, что всё получилось, как вы хотели.
У вас может состояться серьёзный разговор. Возможен юридический процесс. Вам стоит "отрезать" прошлое.
Карты Таро на май 2026: 10 мечей, Королева мечей
Случится болезненное, но окончательное завершение какого-то длительного процесса. Можно закрыть дверь в прошлое. Это может быть завершение юридических вопросов, процесса с документами, развода, раздела имущества.
Королева Мечей появляется в третий раз, что указывает на женщину, которая была с вами на протяжении этих месяцев. Возможно, это та, кто тоже выдохнет с облегчением от завершения ситуации.
Карты Таро на июнь 2026: 8 мечей, 5 жезлов
Вас снова ждут ограничения, похожие на февральские. Возможно, ожидание какого-то разрешения или средств, которые временно сдерживают движение вперёд.
Будет конкуренция, соревнование. Это может быть связано с работой, повышением, наследством или даже конфликтом с соседями. Вы окажетесь на перекрёстке и будете выбирать, с кем и куда идти дальше. Возможен разрыв с кем-то из окружения.
Карта Таро на июль 2026: Отшельник
Всё окончательно прояснится, наступит ясность. Возможно, захочется побыть в одиночестве, сменить обстановку — уехать на дачу, в ретрит, в круиз. Это время для отдыха от общения, чтобы просто полежать на пляже с книгой.
Карты Таро на август 2026: Туз жезлов, Тройка жезлов
Туз Жезлов — новое начало, вспышка энтузиазма. Появится новое желание начать новый бизнес, проект, возможно, новый роман. Очень активный и страстный месяц.
Тройка жезлов принесет вам осуществление планов, задуманных в начале года. Возможны поездки, приключения с друзьями, интересное обучение.
Карта Таро на сентябрь 2026: Паж мечей
Вы будете чувствовать себя ребёнком. Возможно, вам организуют праздник, будут дарить подарки. Или вы решите осуществить какую-то детскую мечту, поехать в места детства.
Паж также символизирует новые начинания, знания, обучение. Может, вы начнёте новое хобби (например, верховую езду) или отправитесь в путешествие.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Карта Таро на октябрь 2026: Умеренность
Спокойствие, баланс, всё идёт своим чередом. Нет срочных дел или давления. Можно взять аскезу. Контролировать сове питание, вести правильный образ жизни. В целом, октябрь будет лёгким и гармоничным месяцем.
Карта Таро на ноябрь 2026: Луна, 3 пентаклей, Справедливость
Что-то прояснится, откроется тайна. Это может быть понимание своего предназначения, новости, связанные с мамой, материнством, домом или переездом. Эмоциональное состояние выйдет на первый план, возможно, работа с психологом.
Возможно, вы будете работать в команде. Что-то будете делать с помощниками, друзьями (ремонт, онлайн-проект, семинар). Это принесёт деньги.
Возможно подписание юридических документов, контрактов. Это внесёт баланс в вашу жизнь.
Карта Таро на декабрь 2026: 6 бубен, 9 червей
Возможна поездка, которая может совмещать отдых и бизнес.
Дев ждет романтическое свидание, встреча. Скорее всего, поедете вы не в одиночку, а с партнёром.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 году
- Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш
- Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред