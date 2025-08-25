Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие перемены

Вы узнаете:
- Какие даты важны для Дев в сентябре 2025 года
- Какое влияние окажет ретроградный Уран
- Какие перемены произойдут в финансовой сфере
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Дев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь — очень важный месяц, особенно для тех, кто родился 7 или 21 числа. В эти дни будет лунное и солнечное затмения, а с 7 по 21 сентября — коридор затмений.
"В этот период энергии могут закружить нас, словно вихрь. Поэтому с 7 по 21 сентября лучше не принимать серьёзных решений — вся картина ещё не ясна", - сказала астролог.
Затмения пройдут по оси первого и седьмого домов. Первый дом отвечает за ваше проявление и роль в мире и то, как вас видят другие. Седьмой дом — это отношения: с супругом, партнёром, коллегами, друзьями, клиентами, оппонентами, врагами.
Таким образом, главная тема сентября для вас — отношения: и к другим, и к самим себе. Это может быть взаимодействие с одним человеком, с группой или с клиентами.
2 сентября Сатурн возвращается в седьмой дом брака, партнёрства и отношений. Со 2 сентября по 15 февраля 2026 года может повториться или завершиться незавершённая ситуация. Возможна пауза, дистанция, развод, контракт или подготовка к браку.
После 15 февраля Сатурн перейдёт в сектор финансов, налогов, кредитов и дисциплины. Следующие три года будут связаны с финансовым планированием.
С 3 по 19 сентября Меркурий будет в Деве. Дев ждет общение, встречи, знакомства, обучение, торговля, оформление документов. В это время вы будете особенно активны в обмене информацией.
6 сентября Уран развернется в ретроградное движение в секторе карьеры до 4 февраля 2026 года. Возможны перемены в работе, отпуск (в том числе декретный), перенос сроков, перестановки, увольнения или возврат к старым проектам.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
7 сентября — лунное затмение. Сильнее всего его почувствуют Девы, рождённые 6–8 сентября, а также те, у кого асцендент в 14–16 градусах Девы. Вас ждет завершение цикла и начало нового: рождение ребёнка или внуков, выход на пенсию, переезд, предложение руки и сердца, смена работы или места жительства. Такие затмения уже были 18 лет назад ( 2006–2007). Астролог рекомендует вспомнить, что тогда происходило — может повториться похожая тема.
20 сентября вы будете излучать гармонию, красоту и баланс, появится желание обновления, а люди будут тянуться к вам.
21 сентября — солнечное затмение в Деве. Особенно сильно его почувствуют те, кто родился 20–22 сентября, а также те, у кого асцендент в 28–30 градусах Девы. Вас ждет новое начало: роль в обществе, работа, профессия, брак, ребёнок, фамилия, переезд или новая личная идентичность. Оба сентябрьских затмения подчёркивают тему отношений - к себе и к другим людям.
23 сентября возможны конфликты, предупредила астролог.
Весь месяц и до следующего лета Юпитер будет находиться в доме друзьей, окружения, коллективов. Вас ждут новые знакомства, покровители, романтика, дети. Это прекрасное время для расширения связей, социальной активности, планов, связанных с детьми, и даже новой любви.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
