Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желаний

Анна Ярославская
23 ноября 2025, 15:23
Анжела Перл рассказала, когда ждать ясности в финансах, а когда — новых друзей.
Гороскоп на декабрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены произойдут в личной жизни
  • Когда ждать улучшения финансовой ситуации

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Водолеев.

Если вам интересен астрологический прогноз для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 декабря — полная луна в пятом доме гороскопа. Пятый дом – это сектор радости, влюбленности, любви. Стоит сделать себе подарок в первую неделю месяца.

С 1 по 7 число полнолуние высветит ваши отношения. Возможно, вы перейдёте на следующий уровень и решите съехаться и вместе жить. Или у вас теперь будет общий бюджет. Возможно, вы будете знакомить вашего парня с вашими детьми. Может быть, вы узнаете, что вы ждёте ребёнка и станете родителями. Не исключено, что состоятся крестины, свадьба дочери или сына. Школьники порадуют завершением года хорошими оценками. Всё, что связано с детской темой, это полнолуние тоже высветит.

10 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Нептун умеет растворять все, к чему прикасается. Поэтому, пока планета была ретроградной, деньги могли уходить больше, чем обычно. Но это закончится уже 10 декабря. Полностью Нептун уйдет из этого сектора гороскопа 27 января и уже никогда не вернется в эту сферу денег.

"Нептун еще дает неопределенность. Вот эта финансовая неопределенность уйдет навсегда. Наступит ясность. И после 10 декабря уже будет больше ясности в финансах. Может быть, это касается не только финансов, а и всего ценного, чем вы владеете. Например, недвижимости. Может, вы получите наследство. Начнете распоряжаться какими-то ценными вещами", - рассказала астролог.

12 декабря Меркурий входит в 11-й дом друзей, знакомых, окружения, команды, группы людей. Вы будете очень социально активны, начиная с 12 декабря. Возможно, вы будете организовывать что-то для друзей.

16 декабря Марс входит в ваш 12-й дом гороскопа. Эта планета может дать вам поездку куда-то далеко - в дальние страны, изолированные места. Это может быть санаторий, круиз на теплоходе, какой-то остров, заграница.Также это может быть изолированное место, как клиника, больница. Марс - это острые инструменты, может, вы будете делать какую-то операцию или курс иглотерапии проходить, или уколы красоты делать.

Во время активности Марса стоит навести порядок, избавиться от всего ненужного, очиститься. Также это хороший период для того, чтобы сбрасывать вес, очищаться психологически, отказаться от соцсетей хотя бы на время.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 декабря — новолуние. Вы можете стать членом новой организации, группы или команды. Возможно, вы начнёте ходить в спортзал или в бассейн. У вас могут появиться новые планы, новые мечты.

25 декабря Венера принесет вам тайные отношения или совместную поездку только вдвоем с кем-то. Возможно, вам придется пройти лечение или лечь на операцию. Вы идеале это может быть круиз, ретрит, санаторий.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

