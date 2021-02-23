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Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество

23 февраля 2021, 10:59

Огненному знаку Зодиака грозят проблемы с имуществом.

Водолеям спрогнозирована защита высших сил
Водолеям прогнозируется защита высших сил / Reuters

Для знака Зодиака Козерог гороскоп на 24 февраля 2021 года неблагоприятный – в среду и 14-й лунный день Козероги могут "доиграться" до одиночества.

Львов предупредили об угрозе ограбления или пожара, пишет supercook.ru.

Положительный астропрогноз составлен для Водолеев и Весов – Водолеям светит защита свыше, а Весам – притяжение удачи.

Что представителя стихии огонь спрогнозировано на 14 лунный день

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Стрелец

Возможно, ваш боевой дух немного развеялся из-за некоторых провалов, не стоит переживать, вам все под силу. Ваша аура будет становиться сильнее.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Возможно, бизнесменам придется выбрать другое ключевое направления. Если можете – откажитесь от деловых переговоров и свиданий, скорее всего, общий язык не удастся найти. Тем, кто обслуживает клиентов, грозят проколы.

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 – Лев

Не стоит спускать глаза с имущества – возможно ограбление или пожар. Не стоит быть категоричными и говорить резкие слова, это может помешать продвижению в любых сферах жизни.

Что представителя стихии воздух спрогнозировано на 14 лунный день

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Близнецы

Ваша аура будет становиться сильнее, вы сможете больше влиять на тех, кто вас окружает. С вашего пути не исчезнут преграды, их нужно преодолеть.

  • Гороскоп на завтра – Водолей

До обеда высшие силы будут вас защищать. После обеда, возможно, придется потратиться, чтобы разрешить семейные проблемы.

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 – Весы

До обеда вы можете притягивать к себе фарт и внимание. После обеда возможна неожиданная неприятность, которая способна подпортить отношения с теми, кто вам близок.

Что представителя стихии земля спрогнозировано на 14 лунный день

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Дева

Люди, которые связаны с сферой образования, могут удачно закончить то, что начали, или пополнить кошелек. Нельзя выключать "тактичность".

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, придется разбираться с рядом дел. Можете доверять советам близких людей и опираться на тех, кто вам близок.

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 – Козерог

Из-за желания вырваться вперед вам грозит одиночество. Вы можете удачно закончить то, что начали. Есть вероятность пополнения кошелька.

Что представителя стихии вода спрогнозировано на 14 лунный день

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Скорпион

Ваша жизнь может стать более полной благодаря чтению классической литературы, прослушиванию музыки, которую вы любите, или походу в театр. Стоит наполняться и обмениваться знаниями.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете потерять равновесие из-за того, что нужно взяться за ряд дел. Отношения с тем, кто рядом, могут стать "роботизированными". Возможно, понадобятся обновления.

  • Гороскоп на 24 февраля 2021 – Рыбы

Возможно, придется активно поучаствовать в жизнь близких людей. Может прилететь неприятная новость относительно личной жизни.

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