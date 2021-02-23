Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество

Водолеям прогнозируется защита высших сил / Reuters

Для знака Зодиака Козерог гороскоп на 24 февраля 2021 года неблагоприятный – в среду и 14-й лунный день Козероги могут "доиграться" до одиночества.

Львов предупредили об угрозе ограбления или пожара, пишет supercook.ru.

Положительный астропрогноз составлен для Водолеев и Весов – Водолеям светит защита свыше, а Весам – притяжение удачи.

Что представителя стихии огонь спрогнозировано на 14 лунный день

Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Стрелец

Возможно, ваш боевой дух немного развеялся из-за некоторых провалов, не стоит переживать, вам все под силу. Ваша аура будет становиться сильнее.

Гороскоп на завтра – Овен

Возможно, бизнесменам придется выбрать другое ключевое направления. Если можете – откажитесь от деловых переговоров и свиданий, скорее всего, общий язык не удастся найти. Тем, кто обслуживает клиентов, грозят проколы.

Гороскоп на 24 февраля 2021 – Лев

Не стоит спускать глаза с имущества – возможно ограбление или пожар. Не стоит быть категоричными и говорить резкие слова, это может помешать продвижению в любых сферах жизни.

Что представителя стихии воздух спрогнозировано на 14 лунный день

Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Близнецы

Ваша аура будет становиться сильнее, вы сможете больше влиять на тех, кто вас окружает. С вашего пути не исчезнут преграды, их нужно преодолеть.

Гороскоп на завтра – Водолей

До обеда высшие силы будут вас защищать. После обеда, возможно, придется потратиться, чтобы разрешить семейные проблемы.

Гороскоп на 24 февраля 2021 – Весы

До обеда вы можете притягивать к себе фарт и внимание. После обеда возможна неожиданная неприятность, которая способна подпортить отношения с теми, кто вам близок.

Что представителя стихии земля спрогнозировано на 14 лунный день

Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Дева

Люди, которые связаны с сферой образования, могут удачно закончить то, что начали, или пополнить кошелек. Нельзя выключать "тактичность".

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, придется разбираться с рядом дел. Можете доверять советам близких людей и опираться на тех, кто вам близок.

Гороскоп на 24 февраля 2021 – Козерог

Из-за желания вырваться вперед вам грозит одиночество. Вы можете удачно закончить то, что начали. Есть вероятность пополнения кошелька.

Что представителя стихии вода спрогнозировано на 14 лунный день

Гороскоп на 24 февраля 2021 года – Скорпион

Ваша жизнь может стать более полной благодаря чтению классической литературы, прослушиванию музыки, которую вы любите, или походу в театр. Стоит наполняться и обмениваться знаниями.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете потерять равновесие из-за того, что нужно взяться за ряд дел. Отношения с тем, кто рядом, могут стать "роботизированными". Возможно, понадобятся обновления.

Гороскоп на 24 февраля 2021 – Рыбы

Возможно, придется активно поучаствовать в жизнь близких людей. Может прилететь неприятная новость относительно личной жизни.