Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов: есть шанс выиграть в лотерею и найти любовь

Апрель будет интересным, поскольку в течение всего месяца Меркурий будет ретроградным, а 8 числа произойдет солнечное затмение.

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Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет интересным, поскольку в течение всего месяца Меркурий будет ретроградным, а 8 числа произойдет солнечное затмение.

Итак, Меркурий развернется в обратное движение с 1 по 25 апреля в пятом доме гороскопа Стрельцов. Это сектор, который отвечает за любовь, романтические отношения, детей, творчество. Все, что мы творим, все, что мы рождаем, чем горим. Также это отпуск поездки, путешествия.

"Если вы хотите на фестиваль или на выставку поехать, то будьте осторожны, потому что могут переноситься даты, или вы можете опоздать на самолет, будут ошибки в билетах или документах", - сказала специалист.

6 апреля Венера входит в этот же пятый дом гороскопа.

"Венера — это всё, что нам нравится, это комфорт, поэтому улучшения или перемены будут в лучшую сторону, более комфортную. Возможны знакомства или свидания. Правда, когда мы знакомимся во время ретро Меркурия, то наши впечатления об этом человеке потом могут меняться. Однако не всегда в плохую сторону, просто человек может быть не таким, как вы себе его представляли", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Стрельцы могут выиграть в лотерею. Вас могут наградить чем-то за ваши заслуги.

8 апреля - солнечное затмение, заканчивается коридор затмений, который начался 25 марта. В этот период нежелательно принимать важные решения.

"Солнечное затмение всегда происходит в новолуние. Это сильная энергия, которая очень хорошо для зачатия, для беременности, для рождения. Новый любимый человек придет в вашу жизнь. Здесь солнечное затмение даже может перебить ретроградный Меркурий, потому что оно сильнее намного", - рассказала астролог.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера с Ураном в шестом доме гороскопа. Включается энергия шестого дома, а это сектор работы, занятости, наших будней, ежедневной жизни и здоровья. Это соединение может принести смену работы или возможность проявить себя. Может, вы решите уволиться и работать на себя теперь, начать свой бизнес.

Это редкое затмение, в этой точке оно было в 1941 году. Юпитер обычно даёт везение, удачу, а Уран открывает двери.

"Уран – планета сюрприза и непредсказуемости, что-то может поменяться, но в результате все будет к лучшему. Возможно вы сразу не поймёте, что это везение, но это так", - сказала специалист.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 апреля Стрельцы смогут занять лидирующую позицию.

30 апреля ждите прибыль. Вы возьмёте себе помощницу по дому или ассистента, или няню.

Сатурн и Марс будут соединяться в четвертом доме гороскопа 10 и 11 апреля.

"Это совершенно две разные планеты. Сатурн — это консервативный взгляд на жизнь, это кто-то, кто с трудом меняет точку зрения. Это символ льда, камня и медлительности. А Марс – это планета быстрая и агрессивная, символизирует огонь. Они сталкиваются между собой 10 и 11 числа в секторе семьи. Есть риск конфликта. Могут возникнуть проблемы с недвижимостью, ремонтом, какое-то ЧП дома случится. Не назначайте сделку на эти дни, потому что она очень тяжело может пройти. Также не встречайтесь с риэлторами. Сделки лучше заключать после 25 апреля", - добавила специалист.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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