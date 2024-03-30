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Гороскоп на апрель 2024 для Тельцов: неожиданная удача и прорыв, но есть и риски

Анна Ярославская
30 марта 2024, 13:40
Астролог посоветовала: освободитесь в апреле от того, что вам уже не нужно. Не стоит тащить за собой лишнее.
Анжела Перл, гороскоп
Телец - Гороскоп на апрель 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Тельцов.

Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 по 25 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в 12-м доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за ту часть жизни, которую вы не афишируете. Нужно будет что-то пересматривать, переделывать, передумывать. Также это сектор избавления. Например, Тельцы могут выбросить все ненужные вещи.

Когда ретро Меркурий находится в двенадцатом доме гороскопа, хорошо сдать анализы, отправиться в санаторий или изолированное место. Возможно нужно будет переделать документы или поехать в какое-то место, в котором вы уже были, или возобновить старые отношения.

"Это могут быть даже тайные отношения, потому что 6 апреля Венера входит в 12-й дом гороскопа, а Венера — это любовь. Не исключены отношения на расстоянии. Человек из прошлого может вернуться к вам, ваш бывший или бывшая. Венера также означает деньги. Возможно вы будете помогать кому-то или получите деньги из каких-то тайных источников", - рассказала астролог.

8 апреля - солнечное затмение, будет заканчиваться коридор затмений.

"Солнечное затмение символизирует начало. Это может быть беременность, начало новой жизни, получение наследства от кого-то, кто ушёл из жизни, но при этом это даёт вам шанс начать что-то. Это может быть иммиграция, завершение жизни в какой-то стране, в каком-то месте и начало жизни в другом месте, в другой стране. Вы от чего-то избавитесь, кто-то уйдет из вашей жизни, но взамен начнется новый период жизни или кто-то новый придет в вашу жизнь", - рассказала Анжела Перл.

Специалист посоветовала: освободитесь от того, что вам уже не нужно. Не стоит тащить за собой лишнее.

В этот период хорошо заниматься медитациями, проводить ритуал очищения.

"Можно встать под душ и представить, что душ смывает с вас все плохие взгляды и плохие мысли других людей, и ваши тоже. Или зажечь свечу, посыпать крупную соль в углы дома, оставить на ночь, и потом собрать и выбросить. Так вы можете избавиться от плохой энергии. Это очень здорово делать именно вам 8 апреля, потому что у вас влияние на 12-й дом тайных и потусторонних сил", - рассказала Анжела Перл.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера с Ураном в знаке Тельца. Это две мощные, сильные планеты.

"Уран символизирует сюрпризы, неожиданности символизирует, свободу, освобождение. Он соединяется с Юпитером, а это планета счастья, везения, удачи. Может быть какая-то неожиданная удача или возможность, особенно для тех Тельцов, у которых день рождения с 11 по 13 мая", - сказала специалист.

Тельцов может ждать новость о беременности, рождение детей, брак, встреча, знакомство.

"Когда мы знакомимся во время ретроградного Меркурия, потом мы можем разочаровываться", - предупредила астролог.

20 апреля Солнце входит в первый дом гороскопа Тельца. Оно прибавит Тельцам энергии, даст больше такого драйва, желания жить, витальности и здоровья. Если не было энергии, то вы почувствуете себя гораздо лучше после 20 апреля, свидетельствует гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

30 апреля Венера входит в знак Тельца до конца мая.

"Когда Венера в нашем знаке, то мы светимся, мы красивые, мы излучаем мягкость, женственность. Вам захочется наряжаться, красиво одеваться, делать красивый макияж. Вы будете привлекать внимание окружающих", - рассказала астролог.

10 и 11 апреля будет соединение Сатурна с Марсом - это две совершенно разные планеты по характеру. Сатурн - медленный, серьёзный, который всё уменьшает, сдерживает, задерживает. Марс - быстрый и огненный.

"Сатурн символизирует лёд, холод, а Марс символизирует огонь, жару. Можете себе представить лёд и пламя. Их соединение создаст напряжение, какой-то прорыв нужно будет совершить. Например, вы держались-держались, а потом высказали все, что думаете своим друзьям", - предупредила астролог.

Если вы планируете переговоры или встречи на 10-11 апреля, то лучше их отменить, чтобы избежать противостояния.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Тельцов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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