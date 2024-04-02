Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев: подарок, застолье и конфликт

Астролог не советует в апреле покупать технику. Вместо этого лучше вкладывать деньги в обучение.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-aprel-2024-dlya-vodoleev-podarok-zastole-i-konflikt-10554944.html Ссылка скопирована

Гороскоп на апрель 2024 от Анжелы Перл - Водолей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле Меркурий будет ретроградным почти весь месяц - с 1 по 25 число.

У Водолеев Меркурий будет разворачиваться в обратное движение в третьем доме гороскопа.

"Во-первых, это общение, контакты, знакомства, встречи, переговоры. Ретроградный Меркурий может снова вернуть в вашу жизнь людей, которых вы давно не видели. Вы получите какую-то весточку от человека из прошлого, встретитесь с кем-то из вашего детства или из школы. Возможно вы раньше работали с этим человеком. Также могут переноситься или отменяться встречи, придется переделывать, переписывать документы. Не исключены ошибки в документах", - свидетельствует гороскоп на месяц.

6 апреля Венера входит в третий дом гороскопа и приносит Водолеям деньги. Могут вернуться старые клиенты. Возможно вы будете что-то переделывать. Астролог не советует покупать технику. Вместо этого лучше вкладывать деньги в обучение.

Возможно состоится какая-то приятная встреча, знакомство, застолье.

8 апреля - солнечное затмение, его влияние можно будет почувствовать как минимум в течение трех месяцев. Возможен переезд, смена места жительства и события в жизни ваших родственников.

С 18 по 21 апреля - соединение Юпитера с Ураном.

"Уран открывает границы. Это планета свободы, освобождения. Юпитер — это всё иностранное.У вас это соединение в секторе недвижимости и места жительства, поэтому может указать на эмиграцию или на покупку квартиры за границей, получение гражданства другой страны", - рассказала астролог.

20 апреля Солнце добавит Водолеям энергии. Вы можете получить работу или начать работу на дому.

30 апреля Венера принесет Водолеям праздничное событие. Вы можете покупать что-то красивое для дома, возможно состоится застолье, приедут гости. Вы будете тратиться или получать подарки.

"Любовь войдет в ваш дом. Вы можете встретить любимого человека в вашем доме, в подъезде или в лифте, или рядом с домом", - спрогнозировала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10-11 апреля будут соединяться Марс и Сатурн.

"Это совершенно две разные планеты. Сатурн консервативный и холодный, Марс символизирует огонь, скорость. Возникнут какие-то соблазны, вы будете разрываться, как вам поступить финансово. Возможно вы не сойдетесь во мнениях с мужем или женой. Так как не исключены конфликтны, не стоит назначать встречи на 10-11 апреля", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред