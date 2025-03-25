Гороскоп на апрель 2025 для Овнов: перемены, рост и новые возможности

В апреле Меркурий и Венера начнут двигаться в прямом направлении, а Меркурий войдет в знак Овна.

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Гороскоп на апрель 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в апреле

Чего ждать в финансовой сфере и в романтических отношениях

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет намного спокойнее по сравнению с апрелем, пишет Главред.

Итак, 7 апреля Меркурий разворачивается в прямое движение. Пока планета была ретроградной, она добавляла нам много ненужных событий и ошибок, повторений ситуаций, с которыми нам приходилось разбираться.

Меркурий находится в 12-м доме гороскопа Овнов. Это сектор завершения, освобождения от чего-то.

"Может быть, вы занимались тем, что что-то выбрасывали из своей жизни, заканчивали, перебирали то, что вам не нужно. Может, с какими-то людьми расстались", - рассказала астролог.

По ее словам, первая неделя апреля замечательно подходит для того, чтобы поехать в ретрит, в санаторий, заняться СПА-процедурами, пройти курс массажа.

Также стоит отметить, что после 7 апреля, когда Меркурий начнет двигаться вперед, все, что могло затормозиться с 15 марта, начнет сдвигаться с места. Это касается, например, документов, финансовых вопросов и других дел.

В апреле Венера будет находиться в ретроградном движении до 13 апреля, что может повлиять на отношения и финансовые вопросы Овнов. В этот период возможно переосмысление отношений, как личных, так и деловых, а также завершение некоторых из них.

До 13 апреля хорошо заниматься всем, что связано с красотой: перебирать свой гардероб, менять свой стиль, встречаться со стилистами, присматривать себе какие-то образы.

"Впрочем, нельзя покупать никакие дорогие вещи, но что-то перешивать можно, переделывать можно, по скидкам покупать можно. Можно найти что-то старое, антикварное", - сказала Перл.

После 13 апреля Венера развернется в прямое движение, что принесет более позитивные изменения. Это время будет подходящим для новых начинаний в отношениях, возможны примирения или новые знакомства. Также стоит ожидать, что в этот период могут появиться финансовые возможности, такие как возврат долгов или неожиданные поступления денег.

С 14 по 30 апреля Венера соединится с Сатурном. Овны смогут заложить финансовый фундамент на будущее. Это может быть связано как с деньгами, так и с долгосрочными отношениями, которые могут быть тайными или на расстоянии.

13 апреля состоится очень важное для Овнов полнолуние. Оно будет в секторе отношений, любви, брака, партнерства.

"Полнолуние – это всегда принятие решения. Ситуация высветится такой, какая она есть на самом деле. Откроется информация, которую вы не знали, может быть кульминация или завершение чего-то", - свидетельствует гороскоп.

Сильнее других почувствуют это полнолуние те Овны, которые родились с 10 по 16 апреля.

Что принесет полнолуние Овнам:

принятие решения о свадьбе или совместном проживании;

объявление о беременности;

завершение отношений или развод;

появление новых знакомств и любовных интересов.

17 апреля Меркурий меняет знак и входит в знак Овна до 11 мая. Вы получите больше информации по каким-то вопросам. Не исключены поездки. Также откроются возможности для общения, что может быть полезно для переговоров и новых начинаний.

Начиная с 19 апреля, благодаря Марсу разрешится какая-то информация, которая связана с семьей или недвижимостью и тянулась еще с сентября.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля будет новолуние в секторе денег и доходов.Это событие принесет новые возможности, связанные с финансами, такие как новые покупки, клиенты или рабочие предложения.

В этот период может появиться новая информация о ваших источниках дохода или возможностях для инвестиций. Это также может быть время, когда вы начнете получать новый доход, который ранее не имели, например, алименты или государственную поддержку.

Таким образом, новолуние в апреле создаст условия для финансового роста и новых начинаний, свидетельствует гороскоп на месяц.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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