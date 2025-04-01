Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

С конца апреля и до середины июня Скорпионы станут более активными и решительными в своих профессиональных делах.

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Гороскоп на апрель 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое влияние окажет на Скорпионов ретроградный Меркурий

Что принесет Венера после 13 апреля

Какие события могут произойти в отношениях Скорпионов в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Скорпионов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск.

Вторая половина апреля будет особенно удачной, поскольку в прямое движение развернутся Меркурий и Венера.

"До 7 апреля Меркурий будет ретроградным в пятом доме гороскопа, поэтому еще не нужно начинать новые отношения. Нежелательно подписывать важные документы, покупать дорогую технику, регистрировать квартиры или машины. Лучше подождать до 10-го, а лучше до 15-го числа, если есть такая возможность", - посоветовала специалист.

Какое влияние на Скорпионов окажет ретроградный Меркурий

В этот период могут возникнуть вопросы, связанные с бывшими отношениями или проблемами, касающимися детей. Возможно, вам придется решать старые вопросы или возвращаться к хобби и увлечениям, которые вы оставили.

Важно быть внимательными к возможным ошибкам в документах и проверять все детали, особенно если вы планируете бронировать поездки или отели.

Что Скорпионам принесет Венера

До 13 апреля Венера будет ретроградной в пятом доме гороскопа.

"Венера в пятом доме очень хорошая после 13-го числа она принесёт гармонию, любовь, деньги, а до этого она будет успокаивать, давать надежду. Она может дать мирное расставание, если вы хотите, или урегулировать что-то в отношениях. Если у вас есть любовный треугольник, то вы сможете эмоционально легко выйти из этих отношений и завершить их", - рассказала Перл.

Скорпионы получать деньги, которые задерживались или которых вы ждали. Бизнес принесет прибыль Ваши клиенты из прошлого вернутся. Вы можете поехать в какое-то место красивое место, в котором вы уже были. При этом нежелательно делать до 13 числа уколы красоты или пластические операции.

Полнолуние 13 апреля произойдет в 12-м доме Скорпионов и окажет сильное влияние. Этот сектор связан с завершением, очищением и избавлением от чего-то ненужного. Оно может высветить то, от чего вам нужно избавиться, с чем нужно покончить и на чем поставить точку.

В этот период рекомендуется освободить пространство для новой энергии, возможно. Также полнолуние может выявить тайные дела или скрытые аспекты вашей жизни, поэтому стоит быть осторожными с тем, что происходит в этот момент.

С 10 по 16 апреля Скорпионы могут принять какое-то решение.

17 апреля Меркурий входит в сектор работы и здоровья. Вас ждет новость по работе. Возможно начальник меняется, появится новый проект.

Будут решаться вопросы здоровья. Вы будете общаться с врачом, сдавать анализы.

С 19 апреля Марс входит в десятый дом гороскопа до середины июня. Это сектор карьеры, статуса, работы, достижений, целей.

"Марс сделает вас настолько бесстрашными, что вы будете что-то продвигать вперёд - свой проект или идеи. Вы будете ходить на собеседование или новую работу получите. Десятый дом – это ступенька выше. Поэтому до середины июня у вас есть очень хороший шанс поменять работу на лучшую или организовать свой бизнес", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля начнется новолуние в седьмом доме, который отвечает за партнерство и отношения. В этот период ожидаются новые знакомства, новая любовь или даже возможность заключения брака, если вы уже встречались с партнером ранее.

Также в этот период могут возникнуть договоренности или контракты, связанные с работой или бизнесом, что может повлиять на ваши отношения с коллегами или партнерами.

Новолуние может также высветить необходимость принятия решений о завершении некоторых отношений, если они не приносят удовлетворения.

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