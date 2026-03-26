Гороскоп на апрель 2026: один знак зодиака станет героем месяца

Анна Ярославская
26 марта 2026, 17:07
Влияние Урана на Близнецов будет колоссальным. Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп на апрель 2026 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему апрель будет очень важным месяцем для Близнецов
  • Что означает переход Урана в знак Близнецов
  • Что будет происходить в личной жизни и на работе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Близнецы будут "героями апреля". Второй месяц весны очень важен для представителей этого знака зодиака, поскольку Уран — планета свободы и неожиданных перемен — 27 апреля входит в знак Близнецов на семь лет — до мая 2033 года.

Первый дом — это ваша личность и роль в обществе. Переход Урана в знак Близнецов означает, что многие поменяют профессию или статус. То есть меняется роль в обществе: кто вы, чего вы хотите, каковы ваши намерения. Возможно, вы станете более свободными и открытыми, чтобы заявить о себе.

Отношения — тоже важная тема, потому что первый дом находится на оси отношений (первый — седьмой дома).

В рабочих отношениях ожидается неожиданный контракт или, наоборот, разрыв договора. Возможно, вы откроете бизнес в той сфере, о которой даже не думали.

В личных отношениях возможны расставания и разводы. Уран может подтолкнуть к мысли: "Я здесь как в клетке, я не хочу больше ждать и быть в этих отношениях".

Если вы свободны, то могут начаться новые отношения, они могут быть необычными. По Урану это человек другой национальности, культуры, религии, другого цвета кожи или с большой разницей в возрасте.

Помимо Урана фокус будет на 11-м доме гороскопа. Это социум, социальные отношения, мероприятия, праздники, дни рождения. Вас будут приглашать, вы будете участвовать в семинарах, вебинарах — там, где собирается много людей.

Полнолуние 2 апреля состоится в пятом доме. Пятый дом — это дом любви, праздника и отдыха. Полнолуние высветит ситуацию:

  • в романтических любовных отношениях;
  • возможно, вы решите поехать в отпуск или пойти в кино, театр, на выставку;
  • это также тема любви к себе и хобби: может, вы решите кататься на лошадях, вязать, танцевать или петь;
  • возможно, у вас откроется какой-то талант. Вы можете показать его в это полнолуние: выставить картины или закончить писать книгу.

10 апреля Марс (планета действий, активности, желаний) входит в 11-й дом. Это значит, что вы пойдете в гости или будете организовывать ужины, мероприятия. Также 11-й дом отвечает за друзей. Вместе с ними вы можете пойти на концерт или просто провести время вместе.

16 апреля Меркурий (планета знакомств, информации, новостей) также входит в 11-й дом гороскопа. Друзья могут с кем-то вас познакомить, или на мероприятии вы получите важную информацию. Также это может быть обучение, онлайн-конференции, семинары, вебинары — возможно, вы будете их проводить.

17 апреля — новолуние в 11-м доме. До конца апреля замечательно что-то начинать, "сажать семена" нового, планировать будущее, знакомиться, выходить в свет, ходить на праздники, принимать приглашения, встречаться с друзьями. Также возможны знакомства с покровителями или с человеком, который вам поможет.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 апреля Солнце входит в 12-й дом гороскопа. Это дом очищения, освобождения, исцеления. Возможно вы будете ходить в клинику на процедуры, наводить порядок дома и выбрасывать ненужное.

25 апреля Венера входит в знак Близнецов и остается там до 20 мая.

Венера в первом доме — это красота и эстетика. Возможно, вы займетесь волосами, лицом, зубами, стилем, будете покупать красивые вещи. Первый дом — это наша внешность, наше тело. Здесь можно делать разные процедуры для лица. Вы будете излучать красоту и гармонию, притягивать к себе людей. Вы станете как магнит, вам будут дарить цветы и подарки.

Детальный гороскоп для Близнецов на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

