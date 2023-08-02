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Гороскоп на август 2023 года для Рыб: чем удивит конец лета

Анна Ярославская
2 августа 2023, 03:00
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Август будет хаотичным месяцем в плане эмоций из-за двух полнолуний и одного новолуния. Кроме того, шесть из десяти планет будут ретроградными.
Анжела Перл, гороскоп
Что ждет Рыб в августе 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Рыб. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август будет хаотичным месяцем в плане эмоций из-за двух полнолуний и одного новолуния. Кроме того, шесть из десяти планет будут ретроградными.

Первое полнолуние августа будет 1 числа. Его силу Рыбы будут ощущать еще в течение трех дней. Возможно вы захотите побыть в одиночестве.

Это полнолуние поставит последнюю точку, как будто вы что-то завершите, закончите и освободитесь.

Некоторые Рыбы будут навещать кого-то в больнице или проходить обследование, отправятся в санаторий.

16 августа - новая Луна в секторе работы и занятости. Что-то новое войдет в вашу жизнь. Появится новая работа, привычка, диета. Возможно вы бросите курить и откажетесь от других вредных привычек.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение и принесет бывших поклонников и поклонниц. Они вспомнят о вас, позвонят или напишут.

Это удачное время для примирения, перемирия, возобновления отношений, но не факт, что они долго продлятся.

До 18 сентября не стоит подписывать важные документы по любым сделкам, документам. При этом очень хорошо торговаться, встречаться, вести переговоры.

28 августа Уран - планета неожиданностей, сюрпризов каких-то неожиданных поворотов судьбы - останавливается и начинает двигаться назад до 27 января. Снова дадут о себе знать контакты из прошлого. Рыбы могут возобновить обучение, пересдать экзамен, переделать документы.

31 августа - полнолуние в знаке Рыб. Полная Луна высветит вас во всей красе. Если в начале месяца вам хотелось изоляции, то теперь, наоборот, будет стремление привлечь к себе внимание.

Рыб будут уделять внимание своей внешности, выйдут в свет, выберут новый стиль одежды, волос, прически.

Сильнее других это полнолуние почувствуют Рыбы, которые родились с 24 февраля и по 2 марта.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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