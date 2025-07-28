Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в июле всем знакам зодиака.

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Гороскоп на август / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на август 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в августе 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

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Гороскоп на август – Овен

Пересмотрите свои взгляды на отношения. Любовь не обязательно должна быть пылкой и страстной, она может быть спокойной и умиротворенной. Начните глубокие разговоры о том, как привести в равновесие свои обязательства в любви, бизнесе или дружбе. Переговоры, выражение своих потребностей, сотрудничество и компромисс.

Завершение группового проекта может дать вам повод для празднования под полнолунием 9 августа. Но вы можете понять, что больше ничего не связывает вас с вашей командой или сообществом. Не все концы должны быть печальными. Двигайтесь дальше и верьте, что в другом месте вы встретите больше друзей и соратников.

Срывы могут проявляться в виде отмены в последнюю минуту или неожиданного закрытия вашей любимой кофейни. В конце августа вы можете не чувствовать себя хозяином положения, но это возможность что-то изменить. Найдите новую местную точку и постарайтесь быть гибкими.

Гороскоп на август – Телец

Для того чтобы сделать более разумный выбор, необходимы четкие границы, дисциплина и ясность. В августе не торопитесь найти свою колею. Возможно, вам придется внести несколько изменений в свой распорядок дня, прежде чем вы найдете свой импульс.

Приготовьтесь взъерошить несколько перьев, отстаивая свою точку зрения. Откажитесь от привычки чрезмерно нагружать себя, как вы делали это в прошлом. Покончить с привычкой угождать людям нелегко, но вы почувствуете себя легче, когда начнете ставить в приоритет свое счастье и определение успеха.

Завершение карьерного этапа может вдохновить вас на смену роли или повышение в должности. Но большая ответственность влечет за собой меньше сил и времени на увлечения. Сделайте перерыв, прежде чем приступать к новому начинанию. Держите календарь открытым для спонтанных свиданий.

Гороскоп на август – Близнецы

В августе вы будете во всеоружии. Будьте достаточно смелы, чтобы пойти на творческий или эмоциональный риск. Излейте свои самые ранимые чувства в шедевр или дико флиртуйте и самовыражайтесь без ограничений.

Разбираясь в своих мыслях после ретроградного Меркурия, отбросьте убеждения и мнения, которые больше не соответствуют действительности. Открытый ум и желание слушать и учиться у других могут привести к незабываемому разговору.

Убедитесь, что ваши близкие знают, что вы цените их поддержку. Попросите их о помощи по дому, будь то декорирование или планирование следующего званого ужина.

Ближе к концу месяца может разразиться драма. Однако ваше тепло и привязанность могут направить разговоры в более мягкое русло. Будьте любящими и нежными.

Гороскоп на август – Рак

Жесткие разговоры с членом семьи или соседом по комнате могут в конечном итоге пойти на пользу вам обоим. Укрепите свои границы, будьте спокойны и внимательны. Это может стать хорошей практикой для более сложных разговоров, которые возникнут позже. Разделить счета, поделиться секретом или выплатить долг может быть поначалу более неловко и неудобно. Но в целом управлять своими обязанностями станет проще, когда Меркурий станет директным 11 августа.

Месяц приобретает новый поворот 22 августа, когда сезон Девы обострит ваш ум. Вместо того чтобы предлагать свою очередную идею, вы можете стать тем человеком, который доводит до ума старые проекты. Будьте полезны, но не придирайтесь к исправлениям.

Прилив уверенности в себе в конце месяца может вдохновить вас на совершение роскошной покупки. Побалуйте себя - вы этого заслуживаете!

Гороскоп на август – Лев

Будьте голосом разума, смелым, но справедливым в разрешении конфликтов. Люди доверяют и уважают вашу точку зрения. Придерживайтесь золотой середины и помогайте другим достичь более глубокого понимания.

Когда ваша личная жизнь выходит на первый план, практикуйте то, что проповедуете. Прорыв может привести к ясности, завершению или обновлению ожиданий. Обязательно выслушайте потребности партнера, прежде чем заявлять о своих.

Постепенно ваши ценности становятся более четкими. Неожиданные социальные приглашения заставят вас принять зрелое решение: Тратить или экономить? Жертвы необходимы для создания прочного финансового будущего, но не всегда обязательны.

Начиная с 25 августа, когда Венера завершит месяц в вашем знаке, одно можно сказать наверняка: вечеринка будет там, где вы находитесь.

Гороскоп на август – Дева

Благодаря Марсу в вашем знаке у вас есть энергия, необходимая для осуществления грандиозных дел в этом месяце. Вырывать газон или устраивать масштабную вечеринку в квартале - вы справитесь с этой задачей. Ваша репутация еще больше укрепится, когда 4-го числа Венера войдет в вашу зону карьеры. Внезапно ваше обаяние заставит открыть все двери.

Уран в Близнецах 7-го числа может принести неожиданные возможности. Будьте начеку и готовы к атаке! Конечно, Уран непредсказуем, поэтому лучше сначала прочитать мелкий шрифт. Лучший день для свидания - полнолуние 10 числа. Немного романтики в эту ночь принесет летний фейерверк!

Будьте осторожны с личной информацией, когда ваш управитель, Меркурий, станет ретроградным 18 числа. Немного бдительности обеспечит безопасность ваших дел. Солнце во Льве 22-го числа может склонить вас к тому, чтобы высказаться, хотя лучше было бы промолчать. Чем меньше вы раскроете, тем лучше. Новолуние 24-го числа идеально подходит для спа-дня. Потратьте деньги на массаж и разомните все узлы! Романтика будет на подъеме, когда Венера войдет в ваш социальный сектор 30-го числа. Если вы одиноки, лучшего времени, чтобы отправиться на танцпол, не найти!

Гороскоп на август – Весы

Завершая рабочие проекты, воспользуйтесь возможностью пересмотреть свои доходы. Возможно, вы не получите прибавку к зарплате, но вам могут предложить другие привилегии или льготы, которые придадут вам бодрости. Прощание с коллегой или изменение привычного уклада жизни может быть горько-сладким. Однако, когда заканчивается одна глава, начинается новая, и она наступит раньше, чем вы ожидаете.

Впитайте продуктивную энергию Девы 22 августа и вернитесь к тому, что у вас получается лучше всего. Усердная работа над каким-то ремеслом или навыком (или просто выкладывание на полную катушку) может привести к неожиданному предложению о карьере. Придумайте нестандартные способы монетизации своих талантов.

Гороскоп на август – Скорпион

Мотивация приходит волнами. Не форсируйте рабочий процесс, двигайтесь в том темпе, который кажется естественным. Отвлекитесь от своих обязанностей, чтобы отдохнуть и восстановить силы, особенно если вы чувствуете себя перегруженным, расстроенным или перегоревшим. Обратитесь к психотерапевту, если вам нужна дополнительная поддержка.

11 августа Меркурий начинает набирать скорость, помогая вам устранить все общественные недоразумения. Но если стыд за свои ошибки еще не прошел, поработайте над тем, чтобы стать добрее и принять себя.

Когда придет вдохновение, работайте над достижением своих целей, составляя тщательный план. Помните, что медленный и неуклонный темп побеждает в гонке. Сотрудничество с командой может принести уникальные трудности, но сила в количестве.

К концу месяца вы сможете завязать важные профессиональные связи или стать лидером группы.

Гороскоп на август – Стрелец

Предложите, спланируйте и запустите групповую инициативу. Объединение команды единомышленников для работы над одним значимым делом может оказать огромное влияние на ваше общество. Найдите время, чтобы выслушать идеи каждого. Кто-то может оказаться экспертом в тех областях, в которых вы не разбираетесь.

Во второй половине месяца ваши амбиции взлетят до небес. Страсть к приключениям может заставить вас стремиться к большим горизонтам. Однако едва уловимые кивки одобрения со стороны тех, кто восхищается вашим стремлением, будут поддерживать вашу мотивацию. Когда откроются вакансии на руководящие должности, не чувствуйте себя виноватым, если переключите внимание и отдадите предпочтение своему индивидуальному прогрессу. Изучение образовательных возможностей или путешествия могут дать возможность влюбиться - в человека, место или саму жизнь.

Гороскоп на август – Козерог

Конструктивная критика, воспринимаемая с изяществом, укрепит вашу репутацию в августе. Не теряйте самообладания и не ввязывайтесь в бессмысленную конкуренцию. Оставайтесь на своей полосе и сосредоточьтесь на своих целях и амбициях. В середине месяца вы обретете ясность в вопросе о том, как наиболее эффективно распорядиться своими финансами.

Отбросив практические заботы, вы можете приступить к планированию следующего туристического приключения. Следите за тем, чтобы в последнюю минуту не открылись вакансии на йога-ретрит или рабочую поездку, которая так и зовет вас.

Отношения могут стать интимными, когда вы меньше всего этого ожидаете. Впустите кого-нибудь до конца месяца. Не упустите возможность для более глубокой эмоциональной связи.

Гороскоп на август – Водолей

В начале августа вы можете оказаться в роли посредника. Поддерживайте добрые и сбалансированные разговоры. Уходите, если люди не могут соответствовать вашей зрелости и уважению.

Прорыв может произойти во время новолуния в Водолее 9 августа, и вы проясните, чего вы хотите, а также что вам нужно от вашего партнера.

Вас ждут интимные разговоры. Попросите пространства или открыто поделитесь своими желаниями. Дайте своим близким шанс проявить заботу о вас. Не спешите решать свои проблемы, вместо этого попросите их о поддержке. Ваша любовная жизнь наладится в тот момент, когда вы позволите окружающим проявить к вам внимание.

Гороскоп на август – Рыбы

Этот август принесет энергию послушания, помогая вам уравновесить чашу весов в отношениях. Взаимность очень важна, Рыбы. Подарите свою любовь тем, кто разделяет ваш дух отдачи. Покажите, насколько вам небезразлична ваша судьба, совершая значимые поступки. Возьмите за привычку спрашивать нужных людей, что вы можете для них сделать, чтобы не переступать границы дозволенного.

К середине месяца планы пойдут на лад, что поможет вам наладить работу и благополучие. Но будьте начеку. Сюрпризы еще могут подстерегать вас, заставляя корректировать приоритеты или прежние обязательства. Освободите место для своих страстных проектов и качественного времени с кем-то особенным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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