Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19

Скорпионов может атаковать коронавирус, предупредил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для знака Зодиака Скорпион и отметил, что на протяжении месяца Скорпионам грозит атака коронавируса COVID-19.

В декабре среди людей, рожденных под этим знаком, может быть больше всего случаев инфицирования COVID-19, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник посоветовал Скорпионам в декабре как можно меньше контактировать с внешним миром.

"…именно среди представителей этого знака в декабре может быть больше всего случаев заражения коронавирусом, потому Скорпионам следует максимально ограничить свои контакты с внешним миром", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что тяжелее всего болеют коронавирусом люди, которые родились под воздушными знаками Зодиака – Близнецы и Водолей.

Астролог добавил, что людям, рожденным под этими знаками Зодиака, грозят серьезные осложнения.