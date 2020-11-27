Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19

Водному знаку Зодиака астролог посоветовал минимизировать контакты с внешним миром.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для знака Зодиака Скорпион и отметил, что на протяжении месяца Скорпионам грозит атака коронавируса COVID-19.
В декабре среди людей, рожденных под этим знаком, может быть больше всего случаев инфицирования COVID-19, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник посоветовал Скорпионам в декабре как можно меньше контактировать с внешним миром.
"…именно среди представителей этого знака в декабре может быть больше всего случаев заражения коронавирусом, потому Скорпионам следует максимально ограничить свои контакты с внешним миром", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что тяжелее всего болеют коронавирусом люди, которые родились под воздушными знаками Зодиака – Близнецы и Водолей.
- Астролог добавил, что людям, рожденным под этими знаками Зодиака, грозят серьезные осложнения.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.