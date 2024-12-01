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Гороскоп на декабрь 2024 для Львов: новость, хорошие деньги и травма

Анна Ярославская
1 декабря 2024, 19:44
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В декабре Марс разворачивается в знаке Льва в ретроградное движение, а энергия у этой планеты очень агрессивная.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на декабрь 2024 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие дни самые травмоопасные в декабре 2024
  • Какое важное событие принесет соединение Венеры с Плутоном

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начинается декабрь новолунием 1 декабря в пятом доме гороскопа. Тут же находится и ретроградный Меркурий. Если вы не знаете, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака.

"По новолунию обычно я советую начинать какие-то новые дела, потому что это новая энергия, но в этом месяце нельзя начинать ничего нового. Лучше что-то доделывать, переделывать, улучшать или провести время в свое удовольствие. Например, отправиться в отпуск, пойти в театр, провести время со старыми друзьями", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Очень вероятно, что у Львов начнутся новые отношения, но с бывшим парнем или девушкой. Не исключено примирение, возобновление отношений.

6 декабря Марс разворачивается в знаке Льва в ретроградное движение до 24 февраля.

"У Марса очень травмоопасная и конфликтная энергия. В день разворота планеты, а также 5 и 7 декабря, будьте осторожны, ведь Марс может быть агрессивным. Возможны порезы, ожоги, травмы. Когда Марс ретроградный, он ближе к Земле и сильнее давит на нас", - предупредила астролог.

7 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в восьмом финансовом доме гороскопа. По словам Перл, с июля могла возникнуть какая-то туманная, непонятная ситуация, связанная с финансами. Она прояснится после седьмого числа. Кроме того, Нептун выведет ваши романтические отношения на новый уровень.

8 декабря Венера объединяется там с Плутоном и принесет Львам знакомство с влиятельным человеком или достаточно обеспеченным человеком. Вы получите прибыль от партнерства или сотрудничества.

"Венера с Плутоном обычно дают какую-то хорошую сумму денег. Скорее всего предложение будет после 15-го числа, когда Меркурий развернется", - свидетельствует гороскоп на месяц.

С 7 по 9 декабря Львы могут попасть на вечеринку или праздник.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение в пятом доме гороскопа. Какая-то ситуация, романтическая или связанная с вашими детьми, закончится где-то в районе 9 января.

Полнолуние 15 декабря принесет Львам новость по поводу подруги, друга, группы людей, коллектива. До 30 декабря вы будете строить планы на будущее.

В новолуние 30 декабря Львы получат предложение новой работы, придет клиент, начнется новый проект.

Детальный гороскоп для Львов на декабрь смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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