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Гороскоп на декабрь Овнам: месяц будет тяжелый финансово и эмоционально

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2023, 14:13
Мольфар Максим Гордеев рассказал, что нужно делать Овнам, чтобы легко пройти декабрь и быть счастливыми.
гороскоп, овен, Максим Гордеев
Гороскоп на декабрь 2023 Овнам / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с видео

Декабрь - месяц изменений, расходов и заботы о собственном здоровье. Большой гороскоп на декабрь для Овнов дал известный украинский мольфар Максим Гордеев. Он рассказал, что ждет представителей этого знака зодиака в декабре 2024 года.

Этот месяц является лучшим периодом для подведения итогов. Овны могут находиться в тяжелом эмоциональном состоянии, испытывать проявления депрессии. Однако они переживают все внутри и не показывают это окружающим. Эта энергетическая усталость не будет длиться вечно. Уже через 2-4 месяца начнется лучший период для Овнов.

Овны очень эмоциональны, у них хорошо развита интуиция. Они впоследствии почувствуют стабилизацию в финансовом плане, даже если сейчас ощущается нехватка денег.

Любовь и семья

Овны, которые еще не создали семью, очень нуждаются в отношениях, хотя никогда не покажут этого. В декабре такие люди могут встретить людей, которые изменят жизнь. Мольфар отмечает, что ни в коем случае нельзя блокировать новые отношения или знакомства. Это касается даже тех, кто уже состоит в отношениях, но не чувствует, что это именно тот человек, который им нужен. В декабре будет период, когда вы сможете прояснить все, что вас беспокоит в сфере любви и семьи.

"Если ваши отношения не соответствуют вашим критериям, то эти отношения должны быть закрыты. Но из-за того, что некоторые люди очень боятся сделать шаг вперед, происходят такие вещи. Ничего не бойтесь", - говорит Гордеев.

Работа и деньги

В декабре будет много расходов. Это период подарков, на которые Овны не любят скупиться. Они хотят приобрести для близкого человека тот подарок, который он действительно хочет. И тут для них неважно, сколько денег на него придется потратить. Мольфар советует не бояться тратить много, ведь чем больше Овны тратят, тем больше к ним липнет денег.

Однако для некоторых Овнов декабрь будет трудным периодом. Это касается тех, кто еще не нашел себя в плане работы. Если вы занимаетесь не тем делом или у вас вообще нет работы, вам следует остановиться и не бояться сделать шаг в правильном направлении. Это отличный месяц для перемен в жизни. Резкие решения ярко изменят вашу жизнь.

Здоровье

Мольфар говорит, что единственная и самая серьезная проблема со здоровьем у Овнов - это их нервная система. Они очень ярко чувствуют все свои эмоции. Если они переживают счастливые моменты, то радуются на все 100%. Однако если они наполнены нервами и плохими эмоциями, то это может спровоцировать депрессию, которая в будущем приведет к различным заболеваниям.

Вместе с тем Гордеев утверждает, что в декабре со здоровьем Овнов будет все хорошо. В этот период следует уделять внимание своему телу и организму, не следует лениться гулять на улице и много ходить.

Декабрь - лучший месяц для проведения операций, если есть такая необходимость. Планировать ее и готовиться мольфар советует начинать уже сейчас.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео с гороскопом на декабрь 2023 для Овнов:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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