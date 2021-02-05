Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги

Влад Росс назвал самые позитивные дни февраля для дороги / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль 2021 года и отметил, что для дороги будут благоприятны только некоторые дни.

На 6-7 число можно планировать поездки в другие города для развлечений, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, 7-8 февраля хорошо сложатся поездки в горы, а на 8 и 28 число лучше планировать деловые визиты.

"…Поездки к водоему, на море или в санаторий будут благоприятны 12-14 февраля", – спрогнозировал эксперт.