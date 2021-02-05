Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги

В феврале будет период, когда можно ехать в горы, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль 2021 года и отметил, что для дороги будут благоприятны только некоторые дни.
На 6-7 число можно планировать поездки в другие города для развлечений, поделился эксперт с Главредом.
По его словам, 7-8 февраля хорошо сложатся поездки в горы, а на 8 и 28 число лучше планировать деловые визиты.
"…Поездки к водоему, на море или в санаторий будут благоприятны 12-14 февраля", – спрогнозировал эксперт.
- Ранее Влад Росс предупредил, что с 9 по 11 февраля будет самый катастрофический период месяца. По его словам, не стоит даже думать на эти даты покупать билеты на самолет.
- Также астролог говорил, что опасным будет период с 18 по 24 февраля. Росс советовал в эти дни не подписывать бумаги, не проводить переговоры и не браться за новые дела.
Автор: Екатерина Присяжнюк