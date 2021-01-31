"Не вздумайте брать билеты на эти даты": назван самый катастрофический период февраля

Астролог сказал, когда лучше отказаться от поездок.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и предупредил, что с 9 по 11 число будет самый катастрофический период для поездок и транспорта.
Эксперт сказал Главреду, что не стоит даже думать брать билет на самолет на эти числа.
По его словам, 9-11 февраля дела могут идти ущербно. Астролог посоветовал отказаться от новых дел и поездок.
"…Могут быть поломки техники, разные недоразумения, рассеянность, опоздания, неправильное понимание важных вопросов…", – предупредил собеседник.
- Ранее Влад Росс поделился, что в феврале текущего года будет два опасных периода: с 1 по 2 число и с 18 по 24-е.
- Астролог посоветовал в эти дни не приступать к новым делам и не планировать переговоры и подписание документов.
Автор: Екатерина Присяжнюк