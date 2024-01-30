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Гороскоп на февраль 2024: Водолеев ждет очень прибыльный месяц

Анна Ярославская
30 января 2024, 05:24
Новолуние 9 февраля даст Водолеям больше энергии, а период до полнолуния 24 февраля очень удачен для новых начинаний.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале много планет будут в знаке Водолея. Кроме того, 20 января Плутон перешел в этот знак зодиака на 20 лет.

"И в этом месяце вы как будто увидите, что может произойти в ближайшие годы, потому что все планеты собираются в знаке Водолея, в том числе и Плутон - планета перемен и трансформации", - рассказала специалист.

Плутон может поменять все в жизни Водолеев, Вы можете сменить фамилию, поменять стиль.

Некоторые представители этого знака зодиака могут эмигрировать, овладеть новой профессией, перейти в новую религию.

"Может быть, вы наконец то поймете, в чем ваше предназначение или решите закончить отношения", - свидетельствует гороскоп.

Кроме того, бизнес начнет приносить хорошие доходы. Вы получите хорошую работу или должность.

6 февраля Меркурий входит в знак Водолея. Будет много общения, коммуникаций. Состоятся новые знакомства. Некоторые Рыбы пойдут учиться.

Новолуние 9 февраля даст Водолеям больше энергии, как будто новую батарейку в вас вставили. Период до полнолуния 24-го числа очень удачен для новых начинаний.

12 февраля ждите новостей, а 17 числа Венера принесет Водолеям гармонию, красоту, подарки, деньги.

20 февраля Водолеи получат новость о работе, клиентах, ожидается прибыль.

24 февраля - полнолуние в секторе денег. У Водолеев будут хорошие доходы, в том числе вы можете получить деньги от государства.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Подробный гороскоп для Водолеев на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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