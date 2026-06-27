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Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

Анна Ярославская
27 июня 2026, 04:35
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Анжела Перл предупредила о взрывоопасном периоде и назвала дату самого счастливого дня месяца.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп для Дев на июль 2026 — когда придется отменить важные сделки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем рассказала Анжела Перл:

  • Ретроградный Меркурий до 23 июля вернет Дев к старым друзьям
  • Соединение Урана и Марса 3–4 июля принесет риски в карьере
  • Смена кармических узлов 28 июля переключит фокус на здоровье

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23 июля в 11-м доме гороскопа — это сектор друзей и вечеринок. Возможна встреча со старыми друзьями, ведь ретро-Меркурий возвращает всё из прошлого. Либо вы вернетесь к какому-то своему прежнему коллективному хобби, танцам или спорту.

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Также по ретро-Меркурию могут переноситься планы и встречи. Возможно, вы будете переписывать свои планы на будущее или менять свои мечты. Зато в этот период можно получить результат от работы, которую вы делали когда-то давно. Например, только сейчас придут деньги или вас оценят и отметят.

Пока Меркурий ретроградный, нежелательно покупать квартиры и машины, заключать важные сделки, подписывать документы и делать плановые операции.

3 и 4 июля в десятом доме достижений, работы и карьеры соединяются две планеты — Уран и Марс. Уран — это планета непредвиденного развития событий и неожиданных сюрпризов, а Марс — планета конфликтная и агрессивная. Когда они соединяются, нужно быть осторожными. В эти дни лучше не ходить к начальству и не просить повышения зарплаты — разговор может пойти совсем не так, как вы ожидаете. Это касается бизнеса, работы и карьеры.

"3 и 4 июля — очень взрывоопасные дни как эмоционально, так и по ситуациям. Кроме того, это соединение может давать повышенную травмоопасность на работе. Также будьте осторожны на транспорте, поскольку Уран связан с авиацией, а Марс — с автомобилями", - предупредила астролог.

10 июля Венера входит в знак Девы и останется там до 7 августа. Венера — это планета красоты, гармонии и любви. Хотя в знаке Девы она чувствует себя не очень сильной, её транзит по вашему знаку всё равно приносит гармонию, любовь и радость жизни. Это время, когда мы смотрим в зеркало и нравимся себе.

Также Венера отвечает за подарки и финансы. Вы можете получить какой-то подарок или финансовую помощь в период с 10 июля по 7 августа.

11 июля Венера соединится с кармическим узлом Кету. Это может принести деньги за прошлые заслуги. Поскольку это происходит в вашем 1-м доме (а первый дом — это то, как нас видят окружающие), вы сможете отлично себя показать и будете прекрасно выглядеть.

Учитывая ретро-Меркурий, вы можете вернуться к своему старому стилю или прическе, которые носили раньше. Также возможно снижение веса, похудение. Не исключена и неожиданная встреча, романтическое знакомство. Причем если вы встретите человека впервые, будет стойкое ощущение, будто вы знаете его всю жизнь — возможно, даже из прошлых воплощений.

14 июля будет новолуние в 11-м доме, где также находится ретроградный Меркурий. Это может принести новую подругу, нового друга или знакомство через друзей. Вас могут пригласить на день рождения или свадьбу. Появится новый план куда-то сходить.

Возможно участие в конгрессе, семинаре или покупка билетов на концерт, где собирается много людей. Также 11-й дом связан с соцсетями и интернетом, так что возможен запуск нового интернет-проекта или обновление вашей личной страницы.

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Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

С 19 по 23 июля сформируется замечательный аспект между Юпитером и Нептуном. Юпитер может дать далекое путешествие за границу, поездку в ретрит, санаторий или на острова — в места, где можно уединиться и отдохнуть.

С другой стороны, этот аспект может проиграться не как отдых, а как операция, но очень удачная. Восьмой дом — это кризисные ситуации, а двенадцатый — больницы, и здесь возможно исключительно удачное стечение обстоятельств.

"Может даже случиться так, что мошенники попытаются украсть ваши деньги из банка, но Юпитер сработает как ангел-хранитель и защитит вас от потерь. Это ситуация из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло" — вас уберегут от беды, и всё сложится наилучшим для вас образом", — отметила астролог.

Также возможно получение финансовой помощи из-за какой-то ситуации: грант, поддержка от родственников, родителей или деньги партнера по браку. Бизнес-партнеры могут вложиться в ваш проект. В общем, в этот период решится какая-то финансовая ситуация, либо кто-то оплатит вам поездку.

Разворот Меркурия и Солнце в 12-м доме (23 июля)

23 июля Солнце входит в 12-й дом гороскопа — сектор дальних земель, познания себя и эзотерических практик. Это время погружения в глубокие, интересные темы или отъезда в дальние края, ведь лучше всего мы познаем себя именно в путешествиях.

В этот же день, 23 июля, Меркурий разворачивается в прямое движение. Заканчивается период ретроградности, а вместе с ним уходят нестыковки, задержки рейсов и потери документов. После 23 июля всё восстанавливается и находится.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 июля Сатурн — планета дисциплины, обязательств и работы — разворачивается в ретроградное движение в восьмом доме финансов до 10 декабря. Восьмой дом также связан с совместной недвижимостью, бюджетом партнера и государственными выплатами (алименты, стипендии, пособия).

Из-за разворота Сатурна здесь может возникнуть пауза в выплатах. Либо, наоборот, вам придется собирать новый пакет документов, и этот процесс затянется до декабря. Если у вас идет бракоразводный процесс и делёж имущества, то эта тема также продлится до конца года.

28 июля кармические узлы Раху и Кету меняют знаки. Последние полтора года один из узлов находился в знаке Девы, а второй — в секторе брака и партнерства. Всё это время развивалась важная история, связанная с отношениями. Кто-то за эти полтора года вышел замуж или женился, кто-то расстался или развелся. Это могли быть как личные отношения, так и деловые.

Эта история завершается. Узлы сдвигаются в ваши 6-й и 12-й дома. Фокус внимания на ближайшие 18 месяцев смещается с темы партнерства на вопросы работы и здоровья.

"Узлы всегда приносят с собой затмения, а затмения включают судьбоносные события. Первое такое затмение в вашем 12-м доме произойдет уже в следующем месяце — 12 августа", - предупредила Анжела Перл.

29 июля произойдет мощное полнолуние в шестом доме работы и здоровья, причем Луна будет в соединении с Плутоном. Это очень сильный день, когда проявится важная информация или новости по теме здоровья или работы.

Возможно, вы будете проходить обследование, планировать операцию, решите поменять режим питания или уволиться. Если у вас свой бизнес, вы примете ключевое решение. А может быть, вы решите полностью посвятить себя материнству и временно оставить карьеру.

30 июля Солнце соединяется с Юпитером в 12-м доме. Это считается исключительно счастливым днем, так как соединяются планета большого счастья и планета энергии и тепла.

Вы можете отправиться в путешествие к морю, на пляж, в круиз или на острова. Либо этот день принесет очень удачную операцию (в том числе пластическую). Также возможна важная духовная поездка по местам силы или в монастырь, знакомство с иностранцем или известие о беременности.

Детальный гороскоп для Дев на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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