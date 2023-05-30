Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новости

В начале месяца Козероги могут принять важное решение и определиться с тем, от чего нужно избавиться, чтобы жизнь стала более комфортной, говорит гороскоп.

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Гороскоп Козерог - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 июня в 12 доме гороскопа, что означает завершение, увольнение и подготовку к новому. Это будет кульминационный момент, когда вы можете принять важное решение и определиться с тем, от чего нужно избавиться, чтобы жизнь стала более комфортной.

6 июня – Венера входит в 8 дом гороскопа, отвечающий за финансы и гармонию. У вас наладятся отношения с партнером, наступит гармония. Свободные представители знака могут завести роман. Вас ожидают хорошие финансовые новости.

С 20 июня начинается теневой период Венеры, что может сопровождаться задержками в финансах и охлаждением отношений, а также возможным возвращением бывших возлюбленных.

12 июня Козероги получат новости, связанные с работой, возможны путешествия и знакомства. Также следует обратить внимание на свое здоровье и пройти медицинские обследования.

17 июня изменится окружение, появится возможность восстановить отношения с людьми из прошлого. Также не исключено, что придется заниматься длительным оформлением документов.

18 июня появятся новые возможности в сфере занятости. Козероги поменяют привычки. Также это отличное время для занятия спортом и сбалансированного питания.

22 июня Солнце входит в сектор партнерства и отношений. Этот период будет способствовать переговорам, соглашениям, подписанию контрактов и привлечению новых клиентов. Также могут произойти важные события в жизни супругов или родственников.

28 июня Меркурий может принести Козерогам новые знакомства.

30 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря. В этот период коммуникация может быть ограничена, однако вы сможете сосредоточиться на своих интересах и вернуться к любимым занятиям.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на июнь 2023 от Анжелы Перл:

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