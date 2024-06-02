Гороскоп на июнь 2024: чего ждать Стрельцам в первый месяц лета

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Стрельцов.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет аспект между двумя мощными планетами - Плутоном и Юпитером.
"Они обе символизируют что-то большое, это большие деньги, это знакомство с влиятельными людьми, это возможность, которая поможет изменить свою жизнь. Это что-то реально значимое и большое. Замечайте, какие знаки судьбы у вас будут где-то в районе 3 июня, потому что многим Стрельцам может повезти", - посоветовала Анжела Перл.
4 июня Меркурий - планета коммуникации, звонков, знакомств - входит в седьмой дом гороскопа. 6 июня будет новолуние.
"Это говорит о новом человеке, который придет в вашу жизнь, новый партнер или партнерша, новая любовь, новое бизнес-соглашение, бизнес-партнерство, бизнес-коллаборация, новый контракт или подписание какого-то договора. Также это сделки купли-продажи. То есть вы с кем-то что-то будете заключать или подписывать или начнете отношения", - свидетельствует гороскоп на месяц.
Особенно сильно влияние Меркурия почувствуют Стрельцы, которые родились с 8 по 10 декабря.
Абсолютно всем Стрельцам это новолуние может принести нового человека или новое сотрудничество, новые отношения.
С 10 июня Стрельцы будут очень заняты. У вас появится желание действовать. Возможно вы будете наводить порядок дома, будет много клиентов, заказов. Ожидаются поездки, связанные с работой.
Стрельцам стоит поберечь здоровье. Есть риск воспаления или плановой операции. Вам не стоит нагружать себя очень сильно. Астролог советует найти баланс между отдыхом и работой.
После 18 июня Стрельцы получат прибыль и финансовые новости.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
21 июня Солнце высветит вашу финансовую ситуацию.
22 июня - полнолуние в секторе зарплаты, доходов и расходов.
"Полнолуние часто заканчивает, завершает какую-то ситуацию. Вы можете, например, уволиться с работы, которая вам не нравится, потому что вы новую нашли, и завершить этот цикл. Может быть, поменяется финансовая ситуация каким-то другим образом. Кроме того, полнолуние покажет вашу ценность. Насколько вы себя цените или как вас оценивают другие люди? Может быть вы поменяете ценник на свои услуги", - сказала Анжела Перл.
Подробный гороскоп для Стрельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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