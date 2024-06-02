Гороскоп на июнь 2024: чего ждать Стрельцам в первый месяц лета

Абсолютно всем Стрельцам новолуние в июне может принести нового человека или новое сотрудничество.

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Стрелец - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Стрельцов.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет аспект между двумя мощными планетами - Плутоном и Юпитером.

"Они обе символизируют что-то большое, это большие деньги, это знакомство с влиятельными людьми, это возможность, которая поможет изменить свою жизнь. Это что-то реально значимое и большое. Замечайте, какие знаки судьбы у вас будут где-то в районе 3 июня, потому что многим Стрельцам может повезти", - посоветовала Анжела Перл.

4 июня Меркурий - планета коммуникации, звонков, знакомств - входит в седьмой дом гороскопа. 6 июня будет новолуние.

"Это говорит о новом человеке, который придет в вашу жизнь, новый партнер или партнерша, новая любовь, новое бизнес-соглашение, бизнес-партнерство, бизнес-коллаборация, новый контракт или подписание какого-то договора. Также это сделки купли-продажи. То есть вы с кем-то что-то будете заключать или подписывать или начнете отношения", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Особенно сильно влияние Меркурия почувствуют Стрельцы, которые родились с 8 по 10 декабря.

Абсолютно всем Стрельцам это новолуние может принести нового человека или новое сотрудничество, новые отношения.

С 10 июня Стрельцы будут очень заняты. У вас появится желание действовать. Возможно вы будете наводить порядок дома, будет много клиентов, заказов. Ожидаются поездки, связанные с работой.

Стрельцам стоит поберечь здоровье. Есть риск воспаления или плановой операции. Вам не стоит нагружать себя очень сильно. Астролог советует найти баланс между отдыхом и работой.

После 18 июня Стрельцы получат прибыль и финансовые новости.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июня Солнце высветит вашу финансовую ситуацию.

22 июня - полнолуние в секторе зарплаты, доходов и расходов.

"Полнолуние часто заканчивает, завершает какую-то ситуацию. Вы можете, например, уволиться с работы, которая вам не нравится, потому что вы новую нашли, и завершить этот цикл. Может быть, поменяется финансовая ситуация каким-то другим образом. Кроме того, полнолуние покажет вашу ценность. Насколько вы себя цените или как вас оценивают другие люди? Может быть вы поменяете ценник на свои услуги", - сказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Стрельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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