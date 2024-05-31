Гороскоп на июнь 2024: Раки сменят имидж и встретят свою любовь

В первый месяц лета Раки продемонстрируют свою харизму и привлекут к себе внимание окружающих, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Рак - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Раков.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня Меркурий входит в двенадцатый дом гороскопа Раков. Вы можете поехать в отпуск, на дачу, в ретрит или в клинику. В этот период хорошо заканчивать дела и избавляться от всего лишнего и нездорового в вашей жизни.

6 июня в 12-м доме будет новолуние.

"Новолуние обычно дает новый импульс, толчок. Может быть, конечно, это и возвращение в какие-то старые отношения, поездка, покупка недвижимости, но где-то далеко, за границей, или в местах, где вы выросли, или где-то далеко, где вы когда-то были. Возможно это будет новая работа, но, скорее всего, за границей или в изолированном месте", - сказала астролог.

В новолуние Раки могут получить информацию, новость, сообщение издалека. Например, посылка придёт от родственников за границей.

10 июня Марс - планета активности, действий, движения - входит в 11-й дом. Это сектор, который отвечает за соцсетей, медийность, все, что связано с интернетом. Возможно у вас бизнес в интернете или работа с клиентами происходит дистанционно. Ракам придется прилагать много усилий. Вы будете принимать участие или организовывать какое-то мероприятие с большим количеством людей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18 июня планета коммуникации, общения Меркурий и планета любви, денег, красоты Венера входят в знак Рака до 12 июля.

"Вы будете выглядеть хорошо. Купите красивые вещи или сделаете процедуры омоложения. Очень хорошо ходить в парикмахерскую, делать маникюр, педикюр. Можно делать уколы красоты, поменять стиль на более женственный. Мужчины могут сделать свой образ более элегантным. Вы будете излучать эти вибрации харизмы и можете встретить свою любовь в это время или получить хорошее предложение", - сказала астролог.

22 июня будет полнолуние в секторе отношений, партнерства, брака, любви. Особенно сильно его влияние почувствуют Раки, которые родились с 21 по 23 июня.

Полнолуние принесет кульминацию. Вы созреете для брака, бизнес-партнерства или сделки. Будет много общения с другими людьми. Отношения могут также закончиться с кем-то. Может быть, у вас заканчивается контракт или, наоборот, вам предложат сейчас подписать новый договор.

Подробный гороскоп для Раков смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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