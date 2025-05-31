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Гороскоп на июнь 2025 для Львов: везение, прибыль и новый роман

Анна Ярославская
31 мая 2025, 14:04обновлено 31 мая, 14:41
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Если вы хотите вы хотите масштабировать свою работу или бизнес, то пришло ваше время.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на июнь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Что принесет Львам соединение Сатурна и Нептуна
  • Чего ждать в сфере любви и финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 25 мая Сатурн поменял знак и в июне он соединится с Нептуном в девятом доме гороскопа.

"Соединяются эти две медленные планеты, которые редко соединяются. До сентября они будут в соединении, а потом ещё и в следующем, 2026 году. Девятый дом - это сектор масштабирования. Он символизирует весь мир. Если вы хотите расширить бизнес или чтобы вас знали в других странах, или получить работу где-то за границей, то это ваше время. Может вы найдете свою любовь в другой стране. Не исключена эмиграция для многих Львов, если у вас есть такая цель. Также это может быть получение паспорта другой страны", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Таким образом, соединение Сатурна и Нептуна может принести Львам:

  • получение образования за границей или изучение иностранных языков;
  • может открыться возможность для работы в международной сфере или создание проектов, имеющих глобальное значение;
  • Сатурн даст структуру, а Нептун — вдохновение, что может привести к уникальным возможностям;
  • Львы могут ощутить потребность углубиться в философские и духовные вопросы, заняться медитацией или принять участие в различных обучающих программах;
  • Нептун может принести возможность стать более заметными в своей области, возможно, через творчество или деятельность, связанную с медиа.

7 июня Венера входит в десятый дом гороскопа - это сектор достижений, успеха, карьеры. Также Венера принесет деньги, предложение новых проектов, успех в работе или одобрение со стороны начальства.

Возможно ваш статус поменяется. Например, у вас начнутся романтические отношения.

9 июня Меркурий входит в 12 дом гороскопа. Это закрытый и личный сектор гороскопа, который отвечает за самопознание, тайны и дальние земли. Не исключено, что вы получите работу в другой стране.

С 10 июня Юпитер и до 1 июля 2026 года Юпитер будет находиться в двенадцатом доме гороскопа. По словам астролога, эта планета может принести много интересного в жизнь Львов в ближайший год. В частности, представителей этого знака зодиака ждут такие события:

  • много путешествий, работа за границей;
  • брак с человеком издалека или даже эмиграция по браку;
  • возможны разводы и избавление от старых связей;
  • удачные финансовые решения, проекты и клиенты;
  • период очищения и избавления от тайных врагов или неудач, что даст возможность для нового начала.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 11 июня принесет Львам энергию счастья и возможности для празднования. Оно будет происходить в вашем пятом доме гороскопа, который ассоциируется с радостью, любовью и творческими увлечениями.

Львы будут принимать участие в социальных мероприятиях (свадьба, вечеринка). Причем вы приятно проведете время.

Также это время станет временем для размышлений о том, что вас вдохновляет. Возможно, вы ощутите необходимость улучшить свою внутреннюю гармонию.

Новолуние 25 июня станет периодом новой энергии и начала новых циклов. Вы осознаете скрытые аспекты жизни. Возможно, откроются тайны или произойдут неожиданные события. Например, вы получите новость о беременности или откроются неочевидные факты об отношениях.

Львы поймут, чего они на самом деле хотят, каковы их внутренние желания и стремления, что поможет перейти на новый уровень в жизни.

Смотрите видео - Гороскоп на июнь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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