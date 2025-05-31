Гороскоп на июнь 2025 для Овнов: спадут розовые очки, откроются новые перспективы

В июне Нептун откроет перед Овнами новые возможности, поэтому у многих представителей этого знака зодиака поменяется жизнь.

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Гороскоп на июнь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие основные астрологические события повлияют на знак Овен в июне 2025

Какое влияние окажет соединение Нептуна и Сатурна в первом доме гороскопа

Каких перемен ждать в семье и недвижимости

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Нептун и Сатурн соединятся в первом доме гороскопа Овнов.

"Соединение произойдет буквально в первом градусе, в самом начале вашего знака, а это всегда самый мощный градус. Сатурн снимет розовые очки, покажет все так, как есть на самом деле, а также покажет, что нужно убрать из жизни, что вам больше не нужно или кто вам больше не нужен. Сатурн создаст такие ситуации, которые наведут порядок", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Тем временем Нептун символизирует мечты и стремления. Соединение с Сатурном может помочь Овнам увидеть новые возможности и реализовать свои желания. Это может быть воспринято как начало нового цикла в жизни.

Особенно сильно соединение Сатурна и Нептуна почувствуют те Овны, которые родились с 21 по 24 марта.

"У вас должно что-то меняться в жизни в лучшую сторону. Даже если вы сначала не поймёте, что все к лучшему, то позже вы это осознаете", - сказала астролог.

7 июня Венера входит в сектор денег. Эта планета символизирует прибыль, подарки и любовь. В начале месяца Овны получат доход.

9 июня Меркурий меняет знак и входит в четвертый дом гороскопа. Этот акцент сделает акцент на вопросы семьи, недвижимости и места жительства. В этот период, начиная с 10 июня, Юпитер также войдет в 4 дом, что может привести к удаче и позитивным изменениям в этих сферах: улучшению жилищных условий, возможному переезду или даже получению гражданства.

Сближение этих планет создаст возможности для решения вопросов, связанных с семьей и недвижимостью, что приведет к проявлению удачи и новых начинаний в жизни.

"Похожее положение планет было в 2013 и 2014 годах. Вспоминайте, что происходило 12 лет назад. Похожая ситуация может повториться, но только уже на другом уровне", - рассказала Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 июня будет полнолуние в девятом домем путешествий, расширения и масштаба. У Овнов появится возможность начать обучение или закончить его. Возможно получение диплома.

Вы будете встречаться с людьми из других культур, что может способствовать расширению вашего кругозора. Возможны поездки и новые знакомства, включая зарубежные. Ожидаются решения юридических вопросов или подписание документов.

С 18 июня у Овнов будет много работы, больше энергии нужно будет потратить на решение каких-то вопросов.

25 июня - новолуние, которое принесет новые возможности, особенно в сфере семьи, недвижимости и связанных с ней вопросов. Это время может ознаменоваться появлением нового человека в семье, рождением детей или свадьбой.

Возможны улучшения в жилищных условиях, такие как переезд в новую квартиру или дом, покупка или продажа недвижимости. Также период новолуния - это хорошее время для планирования и реализации новых начинаний, касающихся вашего места жительства.

Смотрите видео - Гороскоп на июнь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

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