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Гороскоп на март 2024 для Стрельцов: астролог предрекла важные знакомства и роман

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 20:17
У Стрельцов появится возможность выйти на новый уровень. Вы поймете, в чем ваше предназначение, рассказала Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Стрельцов.

Если вам интересны гороскопы для других знаков зодиака, то читайте такие материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в марте будет лунное затмение 25 марта и начнется коридор затмений на две недели - до 8 апреля.

"Делайте только то, в чем вы уверены на тысячу процентов, только то, что вы хотите на самом деле. Поменять решение будет очень сложно. Кроме того, затмения обычно приносят события, которые могут быть "космическими", которые будут приносить значимых людей. Возможны расставания с теми, кто уже не нужен в жизни, и нам будет легче и лучше, и проще двигаться дальше без них", - рассказала специалист.

Затмение - это не плохо, наоборот, это хорошо, потому оно приносит брак, рождение детей, новые проекты, новые знакомства, добавила Перл.

10 марта - новолуние в четвертом доме гороскопа. Стрельцы получат новость, информацию, будет новое начало.

"Это новолуние даст Стрельцам новое место жительства, новый дом или ремонт. Возможно вы начнете работать на дому или у вас появится новый член семьи, например, родится ребенок, появится зять или невестка, сестра или мама переедут к вам жить или у вашей матери будут какие-то перемены в жизни", - свидетельствует гороскоп.

11 марта Меркурий принесет Стрельцам знакомство, новости, сообщения, информацию. Некоторые Стрельцы пойдут на свидание, начнется роман.

12 марта ждите хороших новостей в семье. Вы найдете квартиру, которая вам нравится. Возможно вы будете делать покупки для дома.

22 марта три небесных тела соединяются в пятом доме гороскопа в секторе любви и детей. У Стрельцов появится возможность выйти на новый уровень. Вы поймете, в чем ваше предназначение. Стрельцы могут начать сотрудничество в творчестве или бизнесе. Также в конце месяца представителям этого знака зодиака захочется устроить праздник или пойти в отпуск.

23 марта Стрельцы отправятся в командировку или другую поездку по работе.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 марта - лунное затмение, которое принесет Стрельцам больше контактов, вы будете больше появляться в обществе других людей. Возможно вас пригласят на свадьбу, на день рождения, концерт или спортивное событие.

Представители этого знака зодиака познакомятся с кем-то, кто станет надолго вашим другом или подругой.

Более детальный гороскоп на март для Стрельцов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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