Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая: Тельцам - конфликты, Ракам - перемены

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 12 по 18 мая всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Трин между Венерой и вашей правящей планетой, Марсом, продолжается. Как правило, это выравнивание предвещает сильную страсть, пылкую романтику и общую мотивацию следовать за желаниями своего сердца. Это удачное выравнивание с большим потенциалом для укрепления интимных отношений с другими и с самим собой. Однако совпадающий квадрат между Марсом и коммуникабельным Меркурием делает прежнее небесное выравнивание несколько более тревожным.

Поскольку Меркурий и Марс враждуют друг с другом, вы можете быть более склонны действовать против собственных интересов или поступать так, как не соответствует вашим истинным чувствам и намерениям. Стремиться к тому, что делает ваше сердце счастливым, - это, конечно, благородное начинание, Овны. Но делать это вопреки всем лучшим космическим суждениям - менее благородно.

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе Венера переходит в прямую оппозицию к ретроградному Макемаке, намекая на конфликты или трудности в связях между вами и внешним окружением. Взаимодействие с другими людьми, чувство уверенности в своих обязанностях и понимание того, как лучше действовать дальше, могут стать более сложными во время этой оппозиции. Тяжелая работа никогда не пугала вас раньше. Но без четко поставленной задачи эта работа может стать более изнурительной.

Это небесное противостояние совпадает с продолжающимся трином между Венерой и Марсом, что говорит о том, что лучше опереться на своих близких, когда весь остальной мир начинает казаться слишком шатким. Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью к ближайшему окружению, Телец. Не позволяйте своему упрямству убедить вас в обратном.

Гороскоп на неделю Близнецы

На этой неделе ваша правящая планета входит в сложный квадрат с Марсом. Поскольку коммуникативная сила Меркурия и напористая энергия Марса работают друг против друга, межличностные трения или перекрещивание проводов становятся более вероятными. Будьте осторожны и не предполагайте, что в любой ситуации кто-то другой будет считать вас лучшим. Это может быть вашей прерогативой в отношениях с ними, но не все так оптимистичны, как вы, Близнецы. Говорите обдуманно и четко.

Учитывая расположение Меркурия в Тельце и Марса во Льве, вполне вероятно, что эти конфликты будут связаны с социальным статусом и платоническими дружескими отношениями. Не у всех одинаковый подход к поддержанию этих связей. Звезды призывают вас учиться у них всему, чему только можно, и учить их в ответ.

Гороскоп на неделю Рак

В начале недели Луна достигнет своей самой сильной и полной фазы в Скорпионе. Это небесное событие всегда является особенно мощной фазой в естественном цикле вашего правящего органа. Но ее расположение в Скорпионе обещает, что события будут еще более интенсивными, что приведет к глубоким открытиям в подсознании и серьезным трансформациям. То, что вы когда-то считали правдой, вполне может оказаться чем-то совершенно иным. Крепите нервы.

На этой неделе полная Луна естественным образом противостоит Солнцу, но в этот период также присутствует Уран. Уран обычно приносит с собой непредсказуемость, хаос и необходимость импровизировать или придумывать новые способы выхода из неожиданной ситуации. Перемены неизбежны, Рак. Не позволяйте этой естественной части жизни мешать вам жить.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Полнолуние в начале недели застанет ваше правящее небесное тело и Луну под Тельцом и Скорпионом соответственно, что предвещает интенсивные преобразования в вашей зоне комфорта. Приготовьтесь к тому, что в подсознании появятся откровения, касающиеся вашей домашней жизни, самооценки или привычки тратить деньги. Хотя для вашего эго может быть соблазнительно отмахнуться от этих открытий, посчитав их несерьезными, звезды призывают вас внимательнее присмотреться к этим сигналам.

Ваше правящее небесное тело также проводит эту неделю в Уране, а значит, шансы столкнуться с неожиданностями и потрясениями гораздо выше. Не стоит недооценивать свою способность учиться и совершенствоваться, Лев. Ни у кого не бывает все время правильно, и, хотите вы того или нет, это касается и вас.

Гороскоп на неделю Дева

Ваша правящая планета выходит из соединения с Эрисом и Хироном и входит в не менее примечательный квадрат с Марсом. Расположение Меркурия в Тельце и Марса во Льве намекает на то, что назревает конфликт в вопросах, связанных с социальным статусом и платоническими дружескими отношениями. Здоровые связи подразумевают равное количество "давать" и "брать", Дева. Это выравнивание сигнализирует о приближающейся возможности проанализировать, сколько именно вы предлагаете и того, и другого.

В начале недели обратите внимание на эмоциональные сигналы, которые совпадут с прямой оппозицией растущей растущей Луны к Меркурию. Эти сигналы станут полезным сигналом к полнолунию в Скорпионе, которое на этой неделе заложит основу для значительных трансформаций и личных открытий. Приготовьтесь узнать о себе что-то новое.

Гороскоп на неделю Весы

Венера вступает в прямую оппозицию с ретроградным Макемаке в Овне и вашим небесным доменом соответственно. Это противостояние указывает на необходимость переосмыслить то, как вы связаны с внешним окружением. Где вы находите сообщество? Каким отношениям вы способствуете и, наоборот, пренебрегаете? Когда мир становится подавляющим и непредсказуемым, иногда единственное решение - заземлиться и вернуться к основам.

Несмотря на то что подобная оппозиция, безусловно, сопряжена с определенными испытаниями, совпадающий трин между вашей правящей планетой и Марсом - это многообещающий заряд космической удачи. Страсть будет на высоте, что поможет вам вновь обрести понимание того, что для вас важно. Напомните себе, что и кого вы любите, Весы.

Гороскоп на неделю Скорпион

Полнолуние на этой неделе происходит в вашем небесном пространстве, что еще больше подчеркивает влияние этого особенно интенсивного космического события на вашу повседневную жизнь. В любом положении полная Луна повышает эмоциональную ясность и проливает свет на наш жизненный путь, освещая подводные камни, возможные обходные пути и короткие дороги, которых мы могли бы избежать или использовать в своих интересах. Но в вашем небесном пространстве это событие сулит еще большие перемены.

Возможно, пришло время переосмыслить мечты и амбиции, которыми вы когда-то очень дорожили. Возможно, то, что вы когда-то считали истиной, больше не соответствует вашей нынешней реальности. Обнаружение этих различий может поначалу насторожить. Но если что-то не совпадает с вашими ожиданиями, это не значит, что это плохо. Скорпиону необходимо немного привыкнуть.

Гороскоп на неделю Стрелец

Наиболее заметное выравнивание в вашем космическом прогнозе произойдет в конце недели, когда ваша правящая планета, Юпитер, сформирует прямую оппозицию к убывающей гиббоузной Луне в Близнецах и вашему небесному домену. Фаза убывающей Луны призывает нас отпустить то, что больше не служит нам. Будь то старые привычки, идеи, страхи, обиды или даже отношения, эта часть лунного цикла служит предвестием восстанавливающего новолуния.

Оппозиция между этими двумя космическими телами намекает на возможный конфликт или предстоящие испытания. Бывает трудно отказаться от привычного, полагаясь только на веру. Но будьте уверены, Стрелец: величайшие сокровища жизни часто лежат за пределами того, что мы считаем удобным или безопасным.

Гороскоп на неделю Козерог

Соединение вашей планеты-управителя Сатурна и карликовой планеты Цереры продолжается на куспиде Рыб и Овна. Эта комбинация предлагает вам пересмотреть свои взгляды на то, как вы заботитесь о других и принимаете их помощь в ответ. Возможно, вы отвергаете помощь других людей, потому что считаете, что им не нужна ваша помощь. Звезды предлагают вам оценить, защищает ли вас это предположение так, как вы думаете, Козерог.

Это выравнивание также образует положительный секстиль с Ураном в Тельце, что еще больше подчеркивает возможность перемен и сдвигов в делах, близких к дому. Ваша физическая домашняя жизнь, самооценка, управление эмоциональными и финансовыми ресурсами будут подвергнуты испытаниям. Не пугайтесь. Будьте готовы.

Гороскоп на неделю Водолей

Соединение Солнца и вашей правящей планеты, Урана, продолжается и на этой неделе. Под влиянием этой мощной комбинации новые идеи и творческие решения станут более легкими. Сохраняйте открытое сердце и разум, Водолей. Как бы ни было полезно пробовать новое и выходить из зоны комфорта, соблюдение строгих границ между любопытством и опасностью также будет мудрым шагом.

Ваша правящая планета также проводит эту неделю в благоприятном секстиле с Сатурном и Церерой, что означает, что эти новые идеи и умные обходные пути, скорее всего, будут применимы к тому, как вы поддерживаете других и получаете поддержку в ответ. Дайте себе время привыкнуть к новой норме.

Гороскоп на неделю Рыбы

Секстиль между ретроградными Нептуном и Плутоном сохраняет свое положение в Овне и Водолее, намекая на грядущие заметные трансформации. Звезды призывают вас оценить, как вы позволяете себе мечтать и планировать будущее. Помните, Рыбы: будут и причины не делать что-то. Смысл вашей лучшей жизни заключается в том, чтобы добиваться того, что делает вас счастливыми, несмотря на эти причины, - найти ту единственную причину , которая позволит вам двигаться вперед в осуществлении ваших планов.

Космос предоставит вам возможность попрактиковаться в ментальном и эмоциональном расширении в конце недели, когда убывающая гибискулярная Луна образует сложный квадрат с вашей управляющей планетой. Отказ от старых моделей поведения, какими бы пагубными они ни были, может оказаться длительным процессом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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