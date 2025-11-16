Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Будьте практичны и оценивайте ситуацию реально, а не так, как вы ее себе представляете. За кулисами может происходить много чего интересного, и если вы не знаете, то будете шокированы, когда узнаете об этом. Будьте внимательны к сплетням, большинство из них - правда. В домашней обстановке вы можете беспокоиться о старших.

Будьте более выразительны, когда речь идет о ваших чувствах, особенно если в последнее время в отношениях с партнером наблюдалась напряженность. Что-то, что вы потеряли, будет найдено дома. Банковская работа может оказаться трудоемкой, но в конечном итоге вы будете благодарны за то, что организовали ее. Вопросы здоровья требуют нового подхода, возможно, изменение образа жизни - это то, что нужно вашему организму.

Гороскоп на неделю Телец

Обращайте пристальное внимание на знаки вокруг вас. Не игнорируйте что-то только потому, что не хотите этого слышать. Вопросы, связанные с работой, потребуют от вас более глубокого сопереживания другим людям и сотрудничества с чувством сострадания. Пришло время отдать должное. Отдача не заблокирует вас, а только поможет вам расти дальше.

Если вы решились на самостоятельную деятельность, возможно, вы уже достаточно спланировали и хотите посадить семена для вашего будущего предприятия или стартапа.

В сердечных делах отпустите своего бывшего, так как его удержание не принесет вам счастья. В ближайшие месяцы вас ждут новые знакомства с интересными людьми. Родные братья и сестры могут вести себя властно, но в глубине души вы знаете, что они хотят как лучше. Вопросы здоровья потребуют от вас навсегда отказаться от вредной привычки. Денежные дела выглядят более радужно.

Гороскоп на неделю Близнецы

Может показаться, что дела замедлились. Отсутствие действий начинает донимать вас. Не форсируйте ситуацию, но будьте начеку, чтобы найти возможность действовать. Вы можете подумать о подработке. Или поискать инновационные способы увеличить свой доход. Те, кто ищет работу, могут рассмотреть возможность присоединиться к стартапам или заняться чем-то совершенно отличным от привычного.

Домашний очаг занят ремонтом и обновлением, а также частыми гостями. Хотя это может быть утомительно физически, часть вас будет наслаждаться общением, и вы будете с нетерпением ждать праздничного события или случая. Следите за тем, что вы едите и пьете. Откажитесь от вредной привычки навсегда. Денежные вопросы могут вызывать беспокойство, но хорошие новости принесут некоторое облегчение.

Гороскоп на неделю Рак

Ваша уверенность и энергия на высоком уровне. Вам хочется экспериментировать с чем-то новым. Ваша способность смотреть на общую картину вдохновляет многих в команде. Только убедитесь, что вы сможете поддерживать энтузиазм, ведь вы же не хотите начать что-то, а потом заскучать на полпути. Одиночки могут столкнуться с необходимостью иметь дело с незрелым партнером.

А если вы женаты, то ожидайте внезапных взрывов, поскольку ваш супруг может не разделять все ваши взгляды или даже одобрять некоторые ваши действия. Постарайтесь найти мирный компромисс. В вопросах здоровья вам, возможно, придется быть немного осторожнее с триггерами и режимом сна. В денежной сфере в ближайшие месяцы наметится тенденция к росту, однако не стоит слишком расточительно относиться к расходам.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Работайте над регулированием эмоций. Невысказанные чувства могут внезапно вырваться наружу и застать вас врасплох. Или вы можете выйти из себя из-за пустяка, а потом пожалеть о том, что сказали злые слова тому, кто их не заслужил. Люди могут почувствовать вашу раздражительность и держаться на расстоянии.

Даже дома вы можете быть разочарованы отношением и поведением близкого человека. Очевидно, вам нужно изменить способ общения с ними, если они не слушают ваших лекций. Найдите время, чтобы снять стресс и примириться с тем, что вы не можете изменить в своей жизни. Духовность и поклонение приносят моменты внутреннего покоя. Будьте немного осторожны в денежных делах и не проявляйте нетерпения при долгосрочных инвестициях.

Гороскоп на неделю Дева

Промедление - враг. То, что вы откладывали, может внезапно вернуться. Работы может накопиться много. Или вы можете почувствовать себя немного рассеянным в энергетическом плане. Перестройтесь и верните фокус. Решайте задачи одну за другой, и вы вернетесь в нужное русло. Дома вы и ваш партнер можете строить планы о переезде в более просторное помещение или о строительстве собственного дома на предстоящем этапе. Откройте свой разум для их предложений.

Дети могут нуждаться в тщательном присмотре или особом обращении, особенно если один из них очень чувствителен. Семейный праздник напомнит вам о том, как сильно вас любят. Юридические вопросы и работа в банке продвигаются медленно, и вы можете подумать о встрече с новым адвокатом, чтобы узнать другую точку зрения. Остерегайтесь проблем с пищеварением и гормонами.

Гороскоп на неделю Весы

Кто-то или что-то стало истощать вашу энергию. Пора установить границы с теми, кто берет и ничего не дает взамен. Скажите "нет" и установите границы того, сколько вы можете и не можете для них сделать. По мере того как вы поднимаетесь по корпоративной лестнице или ваш бизнес становится все более успешным, привыкайте к завистливым чувствам окружающих и научитесь держать в тайне некоторые вещи. Спокойное времяпрепровождение дома заряжает ваши батарейки.

Вы можете отказаться от нескольких приглашений. Или просто решите отключиться от цифровых устройств и просто расслабиться. Прислушивайтесь к тому, что хочет ваше тело, а не другие люди. От женщин в семье, возможно, придется отдалиться, пока вы не найдете свой внутренний баланс. В денежном плане вы можете решить пересмотреть свои инвестиции или принять новую финансовую стратегию.

Гороскоп на неделю Скорпион

С вашим сильным стремлением к стабильности и безопасности вы можете обнаружить, что прошли мимо нескольких прибыльных возможностей, которые могут показаться вам слишком рискованными. Вы можете проявить осторожность, чтобы не потратить слишком много на предстоящую кампанию. А если вы владелец бизнеса, то в этот период вы можете пойти на значительное сокращение расходов в своей компании.

Не забывайте сохранять баланс. В сердечных делах ваша собственническая забота о близких может привести к небольшим трениям, когда кто-то потребует больше пространства и свободы. Научитесь немного отпустить ситуацию и плыть по течению. В финансовом плане все выглядит стабильно, вы заслужили вознаграждение за тяжелый труд, но можете быть не удовлетворены или искать способы увеличить свои доходы. В вопросах здоровья наблюдается растущая стабильность, так как вы становитесь более дисциплинированными в уходе за собой.

Гороскоп на неделю Стрелец

Наконец-то хорошие новости. И вам захочется отпраздновать это событие. Люди чувствуют вашу радостную вибрацию и притягиваются к вашей энергии. Отличное время для налаживания контактов и создания связей в компании и даже в своей отрасли. Вы заработали себе имя и начнете думать о достижении следующего рубежа. Семейные дела идут гладко.

Молодой человек может занимать ваши мысли или заставлять вас немного беспокоиться о его благополучии. Предстоящее событие принесет волнение. Денежные вопросы требуют некоторой осторожности. У вас может возникнуть соблазн раскошелиться на вещи, которые вам на самом деле не нужны. Или выйти за рамки своего бюджета, покупая подарки себе и близким. Вопросы здоровья свидетельствуют об устойчивом восстановлении и чувстве оптимизма.

Гороскоп на неделю Козерог

Слишком много требований и сроков могут начать действовать против вас. Пока вы не перегорели или не перегрузились, почитайте свои собственные потребности. Установите несколько границ и начните делегировать работу. Не переусердствуйте. Если вы дадите себе слишком много сейчас, вашему организму потребуется больше времени на восстановление. Будьте более выразительны в отношениях.

Важно находить время для близких людей, но не менее важно уделять время себе, чтобы восстановиться и прийти в норму. Не поддавайтесь на провокации друзей-манипуляторов, которые могут быть заинтересованы только в том, чтобы получить от вас ответную реакцию. Могут накопиться старые счета, и немного времени, потраченного на организацию своих финансов, поможет вам вернуться в нужное русло. Вопросы здоровья требуют внимания, игнорирование симптомов не означает, что они пройдут сами собой.

Гороскоп на неделю Водолей

Перестаньте ждать других людей. Пришло время двигаться вперед с ними или без них. Возможно, вы потратили слишком много времени впустую, ожидая ответов или сотрудничества с кем-то, но очевидно, что они не заинтересованы в этом. Самостоятельность - вот ваш лучший подход сейчас. В личных отношениях вы можете решить отстраниться от токсичной связи. Проработайте чувство вины и отпустите их.

Отношения, которые в последнее время были напряженными, могут остыть, так как вы предпочтете внутренний мир конфликту с ними. Доверьтесь своему внутреннему голосу и позвольте ему повести вас в следующее приключение. Денежные вопросы покажут, что вам необходимо обратить внимание на свои долгосрочные инвестиции и сбережения. Повторяющееся недомогание требует другого мнения или даже альтернативного лечения.

Гороскоп на неделю Рыбы

Сделать первый шаг трудно, но в долгосрочной перспективе это принесет большую пользу. Вы можете начать новую рутину или практику, и ключ к вашему успеху будет заключаться в последовательности. Чем больше вы верите в свои силы, тем лучше видится будущее. Семейные дела принесут радость, поскольку вы получите безусловную поддержку и ободрение от близких. Одинокие Рыбы могут решить пока не связывать себя обязательствами. Просто не стоит заглядываться на людей.

Если у вас затишье или вы заняты работой, не забывайте ставить их в известность. Практичный подход поможет вам справиться с расходами. А если вы подумывали о том, чтобы обновить телефон или ноутбук, то можете сделать это сейчас. В делах, связанных со здоровьем, проявляется новая энергия, но не забывайте высыпаться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

