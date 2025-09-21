Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Вместо того чтобы жаловаться, найдите решения. Перенаправьте свою энергию на то, что работает в вашей жизни. Пока что работайте в тишине, и пусть готовый продукт говорит сам за себя. Не все будут рады видеть ваши успехи, поэтому не говорите им ни о чем. Отличный период для долгосрочного планирования и постановки целей.

На домашнем фронте вы можете скучать по кому-то, кого давно не видели, и строить планы на путешествие. Бытовой ремонт может выбить из колеи ваш бюджет, но вы наверстаете упущенное. Радость придет, когда вы заново откроете для себя старое хобби или увлечение, оставшееся с прежних времен. Расслабление под хорошую музыку успокаивает душу и тело.

Гороскоп на неделю Телец

Избегайте впадать из одной крайности в другую. Средний путь - самый лучший. Вы сказали все, что должны были, теперь ждите ответов. Для самозанятых Тельцов, готовых запустить новый продукт или услугу, время имеет решающее значение. Будьте в курсе тенденций рынка и только потом принимайте решение. В отношениях сейчас не время форсировать события или даже ожидать слишком многого от своих близких.

Просто плывите по течению и доверяйте своей интуиции в том, что касается подходящего момента для разговора по душам или выяснения недоразумений. Будьте внимательны к своему здоровью. Слишком много питья и неправильная еда могут испортить ваш организм. Денежные дела демонстрируют стабильность, но, возможно, вам нужно лучше спланировать свое будущее.

Гороскоп на неделю Близнецы

Следите за своими мыслями и не позволяйте негативным мыслям взять над вами верх. Если вы чувствуете, что вас недооценивают на работе, подумайте о переменах. Или найдите способы повысить свою квалификацию. Соискателям работы, возможно, придется пока пойти на небольшой компромисс. Старые друзья из вашей профессиональной сети могут сообщить вам неожиданные новости.

На домашнем фронте опасайтесь приступов вялости и демотивации. Прежде чем начать беспокоиться о своем здоровье, подумайте, что можно сделать, чтобы изменить свой распорядок дня. Небольшой отпуск может стать именно тем, что нужно вашей душе для восстановления сил. Вопросы здоровья останутся под контролем, если вы будете лучше понимать свои триггеры. Деньги, которые вам задолжали, будут возвращены.

Гороскоп на неделю Рак

Возьмите ответственность на себя. Вы перестали отдавать деньги за всех, кроме себя. Пора задуматься о своих целях и потребностях. В профессиональной сфере может потребоваться немного сдержанности, так как вы нацелены на подъем по карьерной лестнице. Улучшите общение с начальством, оно должно знать, как усердно вы работаете. В сердечных делах, если они игнорируют вашу любовь и старания, уходите, вы заслуживаете лучшего.

Возможно, в личной жизни вам не хочется ничего делать, и вы предпочитаете просто свернуться калачиком на диване и смотреть телевизор. Члены семьи поддержат вас и посоветуют следовать за своей мечтой. Не будьте нетерпеливы с вашими инвестициями, в конечном итоге все получится. Что касается здоровья, то вашему организму может потребоваться больше отдыха и увлажнения.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Страсть и успех. Что на первом месте? Подумайте о том, чем вы увлекаетесь, и привнесите эту страсть в свою жизнь - как личную, так и профессиональную. Впереди вас может ждать благополучный период, и если вы подойдете к нему с прохладцей, он может не принести плодов. Честность - лучшая политика в работе с клиентами и поставщиками.

Вы хотите построить доверительные отношения, которые продлятся долгое время. В сердечных делах вы можете совершать импульсивные поступки. Или связаться с бывшим возлюбленным от скуки. Подумайте, прежде чем сказать или сделать что-то, о чем вы потом можете пожалеть. Младшие члены семьи нуждаются в том, чтобы вы перестали беспокоиться и начали больше доверять им. Дела со здоровьем налаживаются. Денежные дела начинают улучшаться.

Гороскоп на неделю Дева

Держаться за кого-то или что-то, что не хочет, чтобы его держали, станет утомительно. Ваша склонность контролировать неконтролируемое может достичь своего пика в этой фазе, когда вы обнаружите, что боретесь с кем-то, кто сопротивляется вам на каждом шагу. Навязчивость и микроменеджмент будут только расстраивать, поэтому немного ослабьте контроль. Даже в личных отношениях позволяйте другим проявлять свою индивидуальность.

Будьте открыты для конструктивной критики со стороны близкого человека. И поймите, что они хотят как лучше. Давно просроченный платеж будет погашен. А если вы планировали купить новый телефон или автомобиль, то можете предпринять шаги в этом направлении. Следите за своим режимом сна, какая-то часть вас нуждается в том, чтобы просто дать отдых своему разуму.

Гороскоп на неделю Весы

Пришло время проверить реальность того, что кто-то или что-то выглядит гораздо радужнее, чем есть на самом деле. Прислушайтесь к словам своих советчиков и не будьте так самоуверенны, считая, что вы всегда правы. Вы можете оказаться на мине или совершить большую ошибку, если не обратите внимания на предупреждения.

Не ведитесь на внешность. Даже в отношениях поступки человека расскажут вам все, что нужно о нем знать. Возможно, кто-то обещает гораздо больше, чем выполняет. Бытовой ремонт может выйти за рамки бюджета, и вы потратите время на размышления о ремонте и обновлении. Дела, связанные со здоровьем, выглядят неплохо. А если вы беспокоились о деньгах, то вас может ждать приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю Скорпион

Ваши усилия не остаются незамеченными. И втайне люди благодарны за ваше присутствие в их жизни. Повышение, продвижение по службе и признание могут прийти к вам за тяжелую работу, которую вы проделали в последнее время. Женщины в семье проявляют способность к самообладанию в стрессовый момент или предотвращают кризис с помощью ясного мышления. Акты благотворительности принесут вам благословение.

Супружеские пары могут задуматься о расширении своей семьи. Новости из-за рубежа могут поначалу шокировать, но, поразмыслив, вы поймете, что так и должно было случиться. Пересмотрите свои ежемесячные расходы, чтобы составить более рациональный финансовый план. Вопросы здоровья остаются управляемыми.

Гороскоп на неделю Стрелец

Ваша энергия драгоценна. И пришло время внимательно посмотреть на то, как вы ее используете. Слишком много работы и амбиций могут истощить вас. У вас останется мало времени на простые удовольствия. Лучше всего соблюдать баланс. На личном фронте начните уделять время уходу за собой. Возможно, вам нужно лучше заботиться о своем здоровье. А может быть, вам нужно раз и навсегда избавиться от токсичных связей. Спокойное время, проведенное с самим собой, поможет расставить акценты в отношениях. Денежные вопросы требуют некоторого усердия и внимательности, особенно если в последнее время вы не сводили баланс своих счетов. Вопросы здоровья требуют от вас больше отдыха, особенно умственного.

Гороскоп на неделю Козерог

Неожиданно все переходит в режим быстрой перемотки. Дни могут быть заняты встречами и переговорами. А проекты, находящиеся в разработке, могут неожиданно активизироваться. Сохраняйте организованность и делегируйте полномочия, если их окажется слишком много. Не волнуйтесь, в конце этой фазы вас ждет вознаграждение. Вы можете обнаружить, что стали больше общаться.

Новые люди и новый опыт могут многому научить вас, так что будьте открыты к обучению. Пожилая женщина может немного усложнить вам жизнь, но если вы будете тверды и вежливы, то добьетесь своего. Вопросы здоровья требуют некоторой осторожности, когда речь идет о вашем пищеварительном тракте. Вы можете отложить денежное решение на потом.

Гороскоп на неделю Водолей

Будьте внимательны к своим мыслям и поступкам. Начинается период кармического возвращения. В центре внимания окажется все то, что вы считали завершенным или с чем справились, - старые друзья, привычки, желания, проблемы со здоровьем или деньгами, - которые всплывут на поверхность с единственной целью - испытать вас на прочность. Осталось совсем немного, откройте свой разум и выясните, почему они вернулись.

Хотите ли вы чему-то научиться или вам нужно простить кого-то и просто двигаться дальше. Отношения могут быть напряженными без видимых причин. Просто плывите по течению. Медитация и размышления принесут вам ответы и понимание. Вопросы здоровья выглядят хорошо. Но в том, что касается денег, будьте более бдительны к своим средствам.

Гороскоп на неделю Рыбы

Упорство приносит свои плоды, а отказ от работы в трудную минуту - нет. Не время отказываться от своих мечтаний, но нужно засучить рукава и копать глубже, карты призывают вас сосредоточиться на своем пути. Будьте скрупулезны, надежны и помните, что люди следят за каждым вашим шагом. Начинается период удачи для достижения целей и для тех, кто ищет работу, но только после упорного труда.

Друзья и родственники могут обратиться к вам за решением своих проблем. А если вы одиноки, то можете привлечь кого-то, кто окажется слишком требовательным, чтобы вам понравиться. Соблюдайте четкие границы в отношениях и уделяйте время тому, чтобы зарядить свои батареи. Будьте осторожны, давая деньги в долг, и не попадайтесь на схемы "быстрого обогащения". Ваша сила воли будет очень сильна, поэтому используйте ее в своих интересах и сразу же откажитесь от вредных привычек.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

