Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

Сергей Кущ
23 марта 2025, 09:55
385
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 24 по 30 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Близнецам самое время экономить и копить
  • Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Относитесь непредвзято к мнениям, которые могут отличаться от вашего. И обратите внимание на своих критиков. Перемены могут произойти только изнутри и когда вы будете к ним готовы. Мелкие задержки и препятствия возникли перед вами не просто так. Разберитесь в причинах, и тогда вы все поймете. Одинокие души могут встретиться и найти особенного человека в ближайшие недели.

Бытовые ремонты и обновления могут потребовать срочного внимания. В денежных делах наблюдается медленный прогресс, особенно у тех, кто работает на себя или занимается бизнесом. В плане здоровья наступает благоприятный период, когда вы начинаете замечать прогресс.

Гороскоп на неделю Телец

Не слишком ли много денег и слишком мало эмоциональной и духовной стороны вашей жизни? Слишком много работы и мало или совсем нет времени на отдых? Время, потраченное на рекламные акции и маркетинг, принесет свои плоды в долгосрочной перспективе. Вам может представиться возможность получить работу, но вы можете передумать. Не берите на себя больше, чем можете осилить в этот период.

Что касается личной жизни, то если в последнее время вы не уделяли должного внимания своему здоровью, это может стать для вас тревожным сигналом, поэтому будьте внимательны и соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. Денежные вопросы могут стать немного сложными, если вы не перепроверите все или не обратитесь за разъяснениями.

Гороскоп на неделю Близнецы

В вашей жизни начинается новая глава. Она может оказать долгосрочное влияние на ваше будущее. Положительная энергия возвращается, и все постепенно становится лучше. Если вас что-то беспокоило, принятие ситуации принесет умиротворение. Дела на работе и в семье идут довольно гладко, и вы обнаружите, что все больше и больше отстраняетесь от драмы других людей. Или установите несколько границ с теми, кто посягает на ваше время и личное пространство.

Ваше здоровье улучшается, и вы можете начать искать способы поддержания продуктивности. Занятие новым хобби или освоение нового навыка было бы замечательным занятием на этом этапе. Будьте осторожны с расточительными тратами, сейчас самое время экономить и копить.

Гороскоп на неделю Рак

Стабильность сейчас имеет первостепенное значение, и вы можете найти способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане. На работе вы продолжаете демонстрировать надежность, честность и трудолюбие, и вас ожидает увеличение доходов. Владельцы бизнеса могут решить расширить ассортимент продукции или рассмотреть возможность новых партнерств на развивающихся рынках.

В эмоциональном плане возможны моменты драматизма в отношениях с близкими людьми. Друзья и родственники могут стать причиной временной напряженности, но она разрешится при открытом, откровенном общении и снисходительном отношении. В вопросах здоровья вам рекомендуется проявить терпение в процессе выздоровления. Дыхательная работа и альтернативные формы лечения станут полезным дополнением к вашему распорядку дня.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Время испытаний, поэтому контролируйте свой гнев и импульсы. Вызовы могут появиться не для того, чтобы демотивировать вас, а чтобы укрепить эмоционально, физически и ментально. На рабочем фронте держитесь подальше от мелкой политики и будьте осторожны в высказываниях. Может возникнуть недопонимание, которое приведет к ненужным трениям. Развивайте дипломатию в отношениях с чувствительными членами семьи. Одиночки могут встретить много людей, но не быть готовыми остепениться. Настойчивый поклонник может добиться своего.

Вопросы здоровья выглядят благоприятно, и если вы еще не занимаетесь медитацией для обретения внутреннего покоя, начните в ближайшее время. В финансовом плане может возникнуть необходимость что-то пересмотреть. Это может быть инвестиция, размер зарплаты, цена на товар или просто то, на что вы тратите каждый месяц.

Гороскоп на неделю Дева

Хотя это может быть не сразу заметно, происходит большой внутренний рост. Недавние события и сложные ситуации постепенно меняют вас, и вы становитесь тем человеком, которым должны были стать. Более мудрым, но не озлобленным. Будьте терпеливы в работе, особенно если вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью.

На реализацию идей может потребоваться время, а на отклик клиентов - время. Это не значит, что все провалено, просто нужно потерпеть. Ожидайте поездок по первому требованию. Давний счет или финансовый вопрос может быть решен раз и навсегда. Обратитесь за советом к эксперту. Здоровье выглядит довольно хорошо, и новый фитнес-режим тоже не помешает.

Гороскоп на неделю Весы

Выражайте себя. Не сдерживайте эмоции до такой степени, чтобы они начали причинять вам боль. Вы можете обнаружить, что бросаетесь из одной крайности в другую. Если доход увеличивается, то вскоре могут возникнуть крупные расходы. Сохраняйте гибкость и подготовьте альтернативный план. Нарушитель спокойствия в семье может вызвать ненужное напряжение между людьми, и ему может понадобиться строгое слово.

Одиночки могут обнаружить, что дрейфуют или не могут быстро взять на себя обязательства. Если вы не готовы к браку, то промедление будет полезно. У женатых Весов могут возникнуть разногласия, но впереди их ждут и настоящие радости. Дети заставят вас гордиться ими. А мечта начнет обретать форму. В плане здоровья начинается хороший период. Если вы долгое время болели, наступает выздоровление.

Гороскоп на неделю Скорпион

Успех для трудолюбивого Скорпиона. Вознаграждение, признание, обещание финансовой безопасности, руководящие должности окружат вас в ближайшие несколько месяцев. Смена работы или карьеры может вновь разжечь в вас страсть к победам, а презентация заставит вас почувствовать себя удовлетворенным и победителем. Умственные способности и уличная смекалка позволят вам воспользоваться несколькими возможностями и выйти на первое место.

Одиночки могут наслаждаться годом поиска того, кого они ждали. Супружеские пары могут вновь открыть для себя радость дружеского общения. Следите за своим здоровьем. Избегайте пагубных привычек и не думайте, что симптомы исчезнут сами собой. Своевременные визиты к врачу помогут вам сохранить бодрость. Пробуждается ваша духовная сторона, и вы можете обнаружить, что вас вдохновляет загадочная книга или человек.

Гороскоп на неделю Стрелец

Уделите время себе. Вместо того чтобы все время отдавать, как насчет того, чтобы научиться просить о помощи и содействии, когда вы в них нуждаетесь? Посещение духовного или религиозного места может принести чувство покоя и радости. Рабочие дела идут гладко, и вы можете запланировать отпуск или отложить принятие нескольких решений до тех пор, пока не будете по-настоящему готовы выбрать путь.

В личной жизни, если кто-то оставляет вас без сил каждый раз, когда вы с ним общаетесь, спросите себя, почему вы все еще с ним общаетесь? В финансовом плане открывается новый способ получения дохода, а если вы занимаетесь бизнесом, то, возможно, решите диверсифицировать и расширить сферу деятельности. Ваши решения, принятые в прошлом, принесут отдачу. Вопросы здоровья стабильны, избегайте частых выходов в свет, пока что придерживайтесь простой домашней пищи.

Гороскоп на неделю Козерог

Вы можете оказаться на распутье. Необходимо принять решение. Возможно, вы решите переехать, сменить профессию, жениться или развестись или кардинально изменить свой образ жизни. Поначалу вы можете испытывать беспокойство по поводу задач, которые поставила перед вами жизнь, но после их выполнения вы можете пожалеть, что не сделали этого раньше.

В эмоциональном плане к вам вернется мотивация и решимость сделать что-то значимое в ближайшие месяцы благодаря любви и поддержке ваших доброжелателей. Одиночки могут обнаружить, что их привлекает человек постарше, более мудрый в своих взглядах, но такой внимательный. Денежные вопросы свидетельствуют о разработке плана. Теперь вам нужно только привести его в действие.

Гороскоп на неделю Водолей

Только когда вы научитесь верить в то, что заслуживаете успеха, у вас все получится. Научитесь прощать себе ошибки прошлого и подходите к каждому новому дню с мягким терпением и верой в то, что сила, которая выше вас, осознает происходящее и поможет вам на этом пути. Но сначала вам нужно помочь себе. Не обращайте внимания на сопротивление и выправляйте ситуацию шаг за шагом, день за днем.

В отношениях могут возникать моменты напряжения, когда вы понимаете, что вы так же упрямы, как и другой человек, или просто не хотите идти на компромисс. Не форсируйте события, пусть ситуация разрешится сама собой, если пока проявить немного дипломатии и дистанции. Пропавший документ или счет может вызвать временное беспокойство, но он будет найден. Вопросы здоровья требуют немного больше внимания к внутреннему спокойствию.

Гороскоп на неделю Рыбы

Творческое мышление - ваша сильная сторона. Способность мыслить нестандартно и предлагать оригинальные решения, простые и эффективные, - ваша сильная сторона. Продолжайте знакомить свой разум с другими точками зрения в своей области. И регулярно подпитывайте свои творческие таланты. У соискателей работы и студентов в этот период есть возможность повысить свой уровень. Домашняя жизнь кажется спокойной.

С отцом, возможно, придется вести себя дипломатично и тактично. Новый друг может стать тем, кому вы сможете доверять, но, возможно, вам придется немного больше раскрыться. В денежных делах в ближайшие месяцы наметится положительная динамика, и у вас появится шанс достичь одной из своих финансовых целей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в Торецке

"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в Торецке

11:05Фронт
"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

10:16Мир
Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

09:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Последние новости

11:13

Рецепт салата "Бейжа", который раньше ели все: сейчас о нем все забыли

11:11

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

11:05

"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в ТорецкеВидео

10:46

Украинская легкоатлетка Магучих получила "бронзу" на чемпионате мира

10:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
10:24

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

10:16

"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

09:55

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

09:39

Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

Реклама
09:09

НПЗ под прицелом: в РФ гремели взрывы, дроны "кошмарили" несколько регионов

08:50

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Россияне могут активизироваться возле 3 важных городов: где существует угроза

08:26

Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"Видео

07:17

Россия ударила по Киеву дронами: обломки упали на многоэтажки, погибли людиФото

07:10

Чем отличаются рисунки с пекарем и покупателем: только "настоящие детективы" угадают

06:42

Конечно, они враги: об интервью Виткоффамнение

06:24

Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

05:50

Хитрая проверка IQ: найдите в бассейне с дельфинами 5 пустых бутылок за 5 сек

04:35

Почему нельзя говорить "покази" и "показники лічильника": учитель объяснила ошибкуВидео

03:32

Любимый фрукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Реклама
02:30

США могут убрать "ядерный зонтик": прогноз неожиданной угрозы для ЕСВидео

01:00

Астрологи назвали четыре знака, которым повезет весной 2025 года

22 марта, суббота
23:59

"Для РФ это просто игра": генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

23:02

Украинское контрнаступление-2023: Петр Павел объяснил его провал

22:58

Ченнинг Татум показал, как привел себя в форму: умопомрачительное "до" и "после"

22:49

РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

22:29

23 марта нельзя хвастать и осуждать: какой церковный праздник, приметы

22:11

Жена беглеца Влада Ямы показала встречу с Дмитрием Комаровым

21:46

Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

21:42

Расход топлива в авто можно уменьшить на 25%: эксперт поделился двумя секретами

21:29

Ключевые переговоры еще не начались: почему у Украины есть шансмнение

20:48

Фронт и переговоры с США: Зеленский провел заседание военного кабинета в ХарьковеФотоВидео

19:46

ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

19:29

В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

18:54

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

18:48

Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"Фото

18:15

Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

17:48

Переговоры в Саудовской Аравии: названы цели Украины и РФ

17:33

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

16:58

Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

Реклама
16:41

Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

16:39

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

15:59

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

15:55

За благодарность "аварийкой" могут оштрафовать: что нужно знать водителям

15:44

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

15:38

Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похуделаВидео

15:34

Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

15:28

Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

15:01

Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года

14:59

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Быкам - обиды, Козлам - слабость

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять