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Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

Сергей Кущ
25 мая 2025, 08:58
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 26 мая по 1 июня всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Близнецам самое время экономить и копить
  • Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Новолуние этой недели образует сложный квадрат с вашей правящей планетой Марсом, что указывает на менее спокойный темный период в этом лунном цикле. Хотим мы этого или нет, но новолуние призывает нас замедлиться, сделать передышку и проанализировать окружающую обстановку. Ваша способность продолжать работать до изнеможения достойна восхищения. Но вы упускаете ключевую информацию, так сильно фокусируя взгляд на дороге под вами.

Посмотрите вверх. Полюбуйтесь видом. Придет время, и вы пойдете дальше. А сейчас прислушайтесь к космическому руководству, чтобы встать на ноги в эмоциональном плане. Пройдите через первоначальный дискомфорт, пока вы привыкаете к новому способу управления собой и своими эмоциями. Практика делает совершенным, Овны.

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе ваша правящая планета приближается к соединению Эриса и Хирона под Овном, а к выходным зафиксирует его. Длительное соединение Эриса и Хирона способствует отступлению от общественных ожиданий во имя эмоционального оздоровления и взросления. Пришло время отпустить свои предвзятые представления о том, как должно выглядеть ваше благополучие. У каждого человека свой путь и свое представление о благополучии.

И хотя это освобождает вас от необходимости вписываться в определенную форму, это также возлагает на вас ответственность за то, чтобы понять, как выглядит ваша идеальная форма эмоциональной и финансовой стабильности. И действительно, это может быть довольно сложной работой, Телец. Направьте свою энергию на достижение конкретных целей и ценностей.

Гороскоп на неделю Близнецы

Звезды предлагают на этой неделе много хорошей космической энергии. Во-первых, ваша правящая планета начинает неделю в соединении с инновационным и творческим Ураном. Затем, когда Меркурий удалится от этой далекой планеты хаоса и непредсказуемости, он соединится с Солнцем и пройдет в соединении через ваши небесные владения. Воспользуйтесь этой энергией, выделив время для знакомства с новыми людьми и установления новых связей.

Еще один отличный способ использовать эту энергию в своих интересах - путешествовать. Чем привычнее нам окружающая обстановка, тем легче предположить, что мы видели все, что можно увидеть. Путешествие даже на небольшие расстояния поможет избавиться от этого заблуждения или снять зуд, который вас мучает. В любом случае, это победа, Близнецы.

Гороскоп на неделю Рак

Напряженный квадрат между новой Луной и Марсом в знаках Близнецов и Льва говорит о том, что вам будет трудно сформулировать соответствующие намерения на предстоящий лунный цикл. Восстановительная фаза вашего правящего небесного тела приглашает к отдыху и размышлениям, чтобы вы могли лучше определить свои дальнейшие действия. Но если честный анализ своего прошлого опыта дается вам нелегко, то вряд ли вы далеко продвинетесь в этом путешествии самопознания.

Будьте внимательны к внешним влияниям, окружающим вас, Рак. Не стоит недооценивать силу влияния окружения на наше внутреннее состояние. Близкие отношения придают вам сил или отталкивают? Ваша домашняя жизнь напряженная или спокойная? Не спешите считать, что проблема в вас. Пора начать искать решения в другом месте.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Ваше правящее небесное тело проводит неделю в двух примечательных аспектах: секстиле с Нептуном и Церерой и трине с ретроградным Плутоном. Хотя на первый взгляд эти аспекты позитивны, они могут быть несколько нестабильными, поскольку космос держит неумолимое зеркало перед нашим внутренним миром. Соединение Нептуна и Цереры способствует переоценке того, что вам нужно, чтобы чувствовать заботу и стабильность.

В то же время ретроградный Плутон открывает нам глаза на затуманенные грани нашего подсознания. Если вы не можете объективно признать свои слабости и недостатки, то как вы рассчитываете найти долгосрочные решения? Иногда нужно открыть рану, чтобы она полностью затянулась, Лев. Копните немного глубже.

Гороскоп на неделю Дева

Ваша правящая планета начинает неделю в мощном соединении с Ураном под Тельцом, расчищая путь для серьезных ментальных прорывов и межличностных побед. Вы так много времени проводите, беспокоясь о том, как использовать свои навыки критического мышления для устранения беспорядка, что легко забываете радоваться, когда эти навыки приводят к личным достижениям. Если вы не собираетесь наслаждаться плодами своего труда, то зачем тогда вообще трудиться?

До конца недели Меркурий находится в соединении с Солнцем, помогая сместить эмоциональный и ментальный фокус на ваши мечты и устремления. Сделайте что-нибудь приятное для себя. Попробуйте продвинуться в достижении относительно краткосрочной цели. Маленькие шаги приносят много пользы, Дева.

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе Венера входит в соединение с Эрисом и Хироном в Овне. Это огненное соединение поможет нам сосредоточиться на том, как удовлетворить эмоциональные и ментальные потребности более устойчивым способом. Решение, которое вы ищете, скорее всего, не находится в пределах вашей зоны комфорта. Вам придется выйти из этой защитной границы, чтобы по-настоящему развиваться, Весы.

К выходным эта мощная комбинация образует гармоничный трин с Марсом во Льве, давая столь необходимый толчок в правильном направлении. Как человек, остро чувствующий потенциал себя и своего ближайшего окружения, вы обладаете большим влиянием, чем думаете. Используйте возможности, чтобы сделать мир лучше небольшими и значимыми способами.

Гороскоп на неделю Скорпион

На вашем горизонте маячат большие перемены, Скорпион. Новолуние этой недели образует гармоничный трин с вашей ретроградной правящей планетой Плутоном в Близнецах и Водолее. Под влиянием этого воздушного доминирования повышается ясность ума. Размышлять о собственных пороках и наклонностях становится легче, что, в свою очередь, способствует поиску путей улучшения или устранения этих тягот. Это неприятный, но необходимый процесс. Не прячьтесь от него.

Ваша правящая планета также проводит неделю в позитивном секстиле с соединением Нептуна и Сереса, напоминая вам, что принятие этих перемен - важнейшая часть заботы о себе. Откладывая все на потом, вы не сделаете себе ничего хорошего. Займитесь этим сейчас, пока звезды облегчают вам задачу.

Гороскоп на неделю Стрелец

К продолжающемуся секстилю между вашей правящей планетой, Юпитером, и соединением Эрис и Хирона в Овне к выходным присоединится Венера. Добавление Венеры к мощному сочетанию двух карликовых планет сфокусирует нашу бунтарскую и уязвимую энергию на делах сердечных или кошелька. Это космическое выравнивание намекает, что, возможно, пришло время попробовать новый подход к этим важным инвестициям, Стрелец.

Медленный переход Юпитера в знак Рака на этой неделе подкрепляет идею о том, что немного сочувствия и сострадания может пройти долгий путь. Будьте осторожны и не концентрируйтесь так сильно на своих стремлениях, чтобы не обращать внимания на путь к ним. Сжигание мостов не сделает финишную черту более приятной.

Гороскоп на неделю Козерог

Ваша планета-управитель сохраняет соединение с Нептуном на рубеже Рыб и Овна, сигнализируя о том, что уроки, которые пытался преподать вам космос, еще не закончились, Козерог. Мечтательное влияние Нептуна в паре с дисциплинирующей позицией Сатурна располагает к тому, чтобы расширить границы своего воображения, вновь посвятить себя романтическим отношениям и старательно заботиться о себе.

К счастью, у вас есть прекрасная возможность поразмыслить над всеми этими личными обязанностями под восстанавливающей тенью новой Луны в Близнецах, которая достигает своей самой темной фазы в начале недели. Найдите время, чтобы сформулировать свои намерения. Вам будет гораздо легче увидеть путь вперед, если вы действительно знаете, куда хотите попасть.

Гороскоп на неделю Водолей

Ваша правящая планета, Уран, начинает неделю в последние часы своего соединения с коммуникабельным Меркурием в Тельце. Без влияния Меркурия динамика межличностных отношений может стать немного запутанной или мутной. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете спросить, Водолей. Звезды тонко напоминают, что люди хотят наладить с вами контакт. То, что их усилия не совпадают с тем, как бы вы поступили в их ситуации, не должно ослаблять влияние их намерений.

Новая Луна в начале недели пройдет через короткое соединение с вашей правящей планетой, прежде чем достигнет своей самой темной фазы в Близнецах. Используйте эту заземляющую энергию, чтобы поразмыслить над своими успехами и подумать о том, куда вы хотите двигаться.

Гороскоп на неделю Рыбы

Найти мотивацию для самосовершенствования, когда вы чувствуете себя подавленным и выбитым из колеи, относительно легко, по сравнению с тем, когда, по общему мнению, вы чувствуете себя не так уж плохо. Звезды призывают вас перестать относиться к уходу за собой как к реактивной мере. Пришло время начать действовать проактивно и планировать благополучие своего будущего "я".

Космос протянет вам руку помощи в выходные, когда Нептун образует удачный трин с растущей полумесячной Луной во Льве. Все космические знаки указывают на то, что нужно ставить себя на первое место. Найдите грань между празднованием своих достижений и уступкой самолюбию, Рыбы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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