Гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа: Львам - решение, Девам - "запара"

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 28 июля по 2 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам самое время экономить и копить

Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Будьте внимательны к своим переменчивым настроениям. Плохое утро не означает плохого дня или недели. Поиск фактов разоблачает ложь на рабочем месте. Вы можете начать по-другому относиться к коллеге или начальнику. Долгосрочные цели необходимо переоценить, учитывая изменения, которые вас окружают. В личной жизни вы можете заново открыть для себя старое хобби или выбрать творческое самовыражение.

С материнскими фигурами, возможно, придется вести себя более дипломатично и тактично. Опасайтесь человека, который может быть слишком милым для вас или постоянно просит об одолжениях. Если вы хотите сохранить свое здоровье, необходимо нормализовать режим сна. Не следуйте слепо чужим финансовым советам. Применяйте свои собственные знания и делайте то, что считаете правильным в отношении своих денег.

Гороскоп на неделю Телец

Обратите внимание на свой внутренний голос. В глубине души вы знаете, что больше не можете продолжать идти по тому пути, на котором находитесь в профессиональной или личной жизни. Возможно, необходимо скорее сделать выбор, меняющий жизнь. Обращение к наставникам из прошлого даст вам мудрость и ясность, которые вы сейчас ищете. Все процессы необходимо проверять на ходу.

Дома вы не сможете объяснить окружающим свою неудовлетворенность и беспокойство. Вам необходимо принять определенные решения, касающиеся денег и обустройства дома. Или же необходимо принять совместное семейное решение в отношении старшего. Остерегайтесь приступов беспокойного напряжения. Разряжайтесь и сохраняйте спокойствие, чтобы сохранить здоровье. Облегчение принесут моменты спокойного уединения.

Гороскоп на неделю Близнецы

Все будет зависеть от того, насколько вы организованы. Держите наготове план "Б". Будьте гибкими к предложениям других людей. И будьте готовы реализовать свои планы в мгновение ока. Энергия может колебаться. Поэтому прислушивайтесь к своему организму и не переутомляйтесь. Старые и новые дружеские связи могут проявиться, когда вы вновь встретитесь с людьми из своего прошлого, посмеетесь и предадитесь воспоминаниям.

А если вы одиноки, вы можете найти кого-то, кто имеет с вами много общего. Не бойтесь отдалиться от токсичного родственника или друга. Здоровье демонстрирует устойчивое восстановление. В денежных делах не помешает немного изменить мышление и планирование.

Гороскоп на неделю Рак

Время налаживать связи и общаться. Ваша точка зрения должна быть услышана. Ваше присутствие важно на ключевых презентациях и встречах. Помощь придет к вам, когда вы меньше всего этого ожидаете, причем самым неожиданным образом. У студентов, получающих высшее образование, могут измениться взгляды на жизнь, или же они будут стремиться к конструктивным переменам.

Зарождающийся роман не поддается контролю. Просто плывите по течению. Младший член семьи может нуждаться в том, чтобы вы выражали свои мысли более прямолинейно. Старый платеж может потребовать немедленного внимания. Будьте немного осторожны с ценными вещами, особенно в поездках. Диета и физические упражнения начинают давать положительные результаты. Продолжайте в том же духе.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Если вы сомневались в чем-то, ожидайте, что тучи рассеются и постепенно начнет вырисовываться определенный путь. Сейчас самое время обдумать все решения, которые вы откладывали на потом. Вычеркните из списка дел все, что вам нужно сделать. Обратите внимание на то, что происходит на рабочем месте. Возможно, несколько ключевых людей уходят. Дома вы можете почувствовать необходимость вернуть контроль над ситуацией.

Или внести необходимые изменения в свой распорядок дня. Дети могут раздражать, но они делают это только для того, чтобы испытать вас и преподать ценный жизненный урок. Денежные дела выглядят стабильными, хотя вы можете беспокоиться о будущих расходах. Вопросы здоровья демонстрируют новую энергию. Что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя лучше?

Гороскоп на неделю Дева

Перестаньте беспокоиться о других и сосредоточьтесь на том, что нужно сделать. Возможно, существует слишком много мнений, но нет убедительного направления. Разобраться с путаницей можно только тогда, когда каждый в первую очередь сосредоточится на своих задачах. Могут быть завершены планы поездок, связанных с работой. В личной жизни следите за своим тоном в разговоре с близкими.

У вас может быть много забот, но немного сострадания поможет наладить эмоциональные связи. Возможно, вам захочется поэкспериментировать с новой технологией, кухней или посетить место, где вы никогда не были. Сделайте это. Вы заслуживаете глотка свежего воздуха. Дела, связанные со здоровьем, покажут ощущение благополучия и покоя.

Гороскоп на неделю Весы

Сосредоточьтесь на самосовершенствовании. Повышайте свой профессиональный уровень всеми возможными способами. Запишитесь на курсы. Общайтесь с новой группой людей. Посетите семинар. Для студентов и даже преподавателей начинается замечательный этап. Похвала может прийти к вам из неожиданных источников. Небольшие изменения, внесенные в вашу повседневную жизнь, принесут много пользы.

Внимательно следите за тем, что вы едите и пьете. А если вы подумываете попробовать новую диету, то можете сделать это прямо сейчас. Необходимо оплатить старые счета. Или вы можете обнаружить, что человек, которому вы одолжили деньги, теперь избегает вас. Поймите, кто вам полезен, а кто с вами только в хорошие времена.

Гороскоп на неделю Скорпион

На работе могут начаться конфликты. Вы можете оказаться втянутыми в него и вынужденными выбирать одну из сторон. Отступите, сохраняйте спокойствие или уйдите, если вам подсказывает интуиция. Сейчас не время слишком вмешиваться в политику других людей, вместо этого сосредоточьтесь на стратегии и долгосрочном планировании.

Карьерные переключения, сделанные сейчас, могут оказаться очень выгодными в интеллектуальном и финансовом плане. На личном фронте на вас может повлиять или мотивировать харизматичный оратор или эксперт. Остерегайтесь чрезмерного увлечения едой и напитками. Умеренность - ключ к сохранению здоровья. Денежные решения, принятые сейчас, принесут долгосрочное вознаграждение.

Гороскоп на неделю Стрелец

Будьте терпеливы. Все, что стоит иметь, не может быть достигнуто мгновенно. Переживите приступы разочарования и поймите, что на все нужно время. Поднимитесь над мелочными спорами и не отвечайте троллям и критикам. Не позволяйте препятствиям заставить вас поверить, что они навсегда остались на вашем пути.

Ваша личная жизнь оживится благодаря веселой прогулке или вечеринке с близкими людьми. Возможно, вам не удастся завершить отношения с кем-то из прошлого, и будет разумно просто двигаться дальше. Возможно, вам придется внимательнее следить за своим бюджетом. Некоторые расходы могут оказаться ненужными, и от них следует отказаться. Вопросы здоровья свидетельствуют о росте сил и жизненной энергии.

Гороскоп на неделю Козерог

Хорошо быть занятым, но участие в нескольких проектах одновременно может оказаться непосильным. Может возникнуть путаница, так как вы окажетесь в плену слишком большого количества решений, которые необходимо принять за один раз. Упорядочьте ситуацию и сосредоточьтесь пока только на приоритетных задачах.

Делегируйте часть задач другим или попросите о помощи, если их станет слишком много. На домашнем фронте отдохните и восстановите силы. Возможно, вы будете спать раньше или у вас не будет энергии, чтобы много гулять. Старый друг может обратиться к вам с приглашением или даже оказать услугу. Доходы могут вырасти.

Гороскоп на неделю Водолей

Успех и свершения! Вашу работу начинают замечать. Вы можете получить аплодисменты за какое-то недавнее достижение. Плывя по морю прогресса, не забывайте о тех, кто не рукоплещет вашим успехам. Возможно, вам придется завоевать сердца одного или двух соперников. В вашей любовной жизни наконец-то наметился прогресс: вы сблизились и даже начали строить долгосрочные планы.

Неожиданные гости дома могут значительно оживить обстановку. Дети вызывают радость и гордость в вашем сердце, поскольку вы понимаете, что они растут прекрасными людьми. Регулярное снятие стресса и сознательное расслабление помогут вам справиться с требовательными энергиями этой фазы. Денежные вопросы, похоже, улажены, и вы можете быть готовы к следующему этапу роста.

Гороскоп на неделю Рыбы

От вас могут потребоваться смелость и лидерство. Возьмите на себя ответственность. Будьте более напористыми. И поймите, что никто, кроме вас, не сможет выполнить работу в срок. Сейчас не время для чрезмерного анализа и размышлений, а лучше довериться своей интуиции и вере в себя. Соискателям может повезти, когда они меньше всего этого ожидают.

В сердечных делах ваше сострадание и чуткость проявятся в личном общении. Сделайте делом своей жизни распространение сострадания среди всех, кого вы встречаете. Чем больше вы отдадите от своего сердца, тем больше Вселенная осыплет вас благословениями. Вопросы здоровья демонстрируют позитивный поворот событий. Чтение о финансах и денежных делах поможет вашим деньгам расти быстрее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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